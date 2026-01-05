Életmód

Nem fogadalom, hanem elengedés: így készülnek az új évre a japánok

Japánban az új év nem fogadalmakkal indul, hanem egy mélyen gyökerező, szimbolikus rendrakással, ami az elengedést szolgálja.

Az év végi nagytakarítás – az ószódzsi – nemcsak a port tünteti el, hanem a múlt terheit is. Ez a japán hagyomány egyszerre szól fegyelemről, közösségről és lelki megújulásról, és olyan szemléletet kínál, amely segítségével az új év fogadalmak helyett az elengedésről szól.

Újévi ünnepség Japánban
Különleges rituáléval indítják az évet a japánok

Több mint takarítás

Japánban az év vége a megtisztulás ideje. Az ószódzsi nem egy gyors rendrakás, hanem tudatos, alapos folyamat, amelynek célja, hogy az emberek tiszta térrel és tiszta lélekkel lépjenek át az új esztendőbe.

Évszázados gyakorlat

A szokás eredetileg az otthoni oltárok megtisztításáról szólt, hogy méltó módon fogadhassák az új évhez kapcsolódó isteni erőket. A 17. századtól kezdve a nagytakarítás intézményesült: december végén még a központi hatalmi épületeket is tetőtől talpig kitakarították. A régi elnevezés – „susuharai”, azaz a szénpor elsöprése – jól mutatja, milyen konkrét és egyben jelképes jelentése volt a folyamatnak.

Nincs eldugott sarok

Az ószódzsi során valóban minden sorra kerül. Ablakok, szegélylécek, bútorok alja, háztartási gépek mögötti területek – semmi sem maradhat rejtve.

A takarítás gyakran közös családi program, amelyben a gyerekek is részt vesznek, így már fiatal korban megtanulják a felelősségvállalást a környezetükért.

A rendrakás része a felesleges tárgyak átválogatása is, amely szorosan kapcsolódik a „mottainai” gondolkodáshoz: nem pazarolni, hanem megbecsülni azt, amink van. Iskolákban és munkahelyeken szintén elvégzik az év végi nagytakarítást, közösségi élménnyé téve a lezárást.

Mit vihetünk tovább belőle?

Az év végi nagytakarítás nem a tökéletességről szól, hanem az odafigyelésről. Arról, hogy időt szánjunk a környezetünkre, és közben önmagunkra is. Egy tisztább tér gyakran tisztább gondolatokat is hoz, és segít valóban új lappal kezdeni az évet.

Forrásunk volt.

