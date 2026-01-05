Nem fogadalom, hanem elengedés: így készülnek az új évre a japánok

Az év végi nagytakarítás – az ószódzsi – nemcsak a port tünteti el, hanem a múlt terheit is. Ez a japán hagyomány egyszerre szól fegyelemről, közösségről és lelki megújulásról, és olyan szemléletet kínál, amely segítségével az új év fogadalmak helyett az elengedésről szól.
Több mint takarítás
Japánban az év vége a megtisztulás ideje. Az ószódzsi nem egy gyors rendrakás, hanem tudatos, alapos folyamat, amelynek célja, hogy az emberek tiszta térrel és tiszta lélekkel lépjenek át az új esztendőbe.
Évszázados gyakorlat
A szokás eredetileg az otthoni oltárok megtisztításáról szólt, hogy méltó módon fogadhassák az új évhez kapcsolódó isteni erőket. A 17. századtól kezdve a nagytakarítás intézményesült: december végén még a központi hatalmi épületeket is tetőtől talpig kitakarították. A régi elnevezés – „susuharai”, azaz a szénpor elsöprése – jól mutatja, milyen konkrét és egyben jelképes jelentése volt a folyamatnak.
Nincs eldugott sarok
Az ószódzsi során valóban minden sorra kerül. Ablakok, szegélylécek, bútorok alja, háztartási gépek mögötti területek – semmi sem maradhat rejtve.
A takarítás gyakran közös családi program, amelyben a gyerekek is részt vesznek, így már fiatal korban megtanulják a felelősségvállalást a környezetükért.
A rendrakás része a felesleges tárgyak átválogatása is, amely szorosan kapcsolódik a „mottainai” gondolkodáshoz: nem pazarolni, hanem megbecsülni azt, amink van. Iskolákban és munkahelyeken szintén elvégzik az év végi nagytakarítást, közösségi élménnyé téve a lezárást.
17 sokkolóan bizarr fogás Japánból
Alábbi összeállításunkat csak erős idegzetűeknek ajánljuk, vagy azoknak, akik ma még nem ettek semmit!Nosalty
Ez a japánok titkos módszere a fogyáshoz
A japánok számára az evés nem csupán biológiai szükséglet, hanem a harmónia része. A Hara Hachi Bu ezt a szemléletet testesíti meg: az önuralom és a mértékletesség gyakorlását a mindennapokban. Talán éppen ez a hozzáállás az, ami hozzájárul ahhoz, hogy az okinavai emberek nemcsak tovább, hanem kiegyensúlyozottabban is élnek.Nosalty
A japánok nyers fogásai eddig is furák voltak, na de...
Éhes vagy? Látom a szemeden, hogy ennél valami finomat, mondjuk egy kis csirke sashimit? Jól gondolod, ez egy szusiféle. Nyers csirkéből. Szalmonella, eljött a te időd!Hajnal Stefi
Mit vihetünk tovább belőle?
Az év végi nagytakarítás nem a tökéletességről szól, hanem az odafigyelésről. Arról, hogy időt szánjunk a környezetünkre, és közben önmagunkra is. Egy tisztább tér gyakran tisztább gondolatokat is hoz, és segít valóban új lappal kezdeni az évet.