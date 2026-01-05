Nem fogadalom, hanem elengedés: így készülnek az új évre a japánok

Japánban az új év nem fogadalmakkal indul, hanem egy mélyen gyökerező, szimbolikus rendrakással, ami az elengedést szolgálja.

Az év végi nagytakarítás – az ószódzsi – nemcsak a port tünteti el, hanem a múlt terheit is. Ez a japán hagyomány egyszerre szól fegyelemről, közösségről és lelki megújulásról, és olyan szemléletet kínál, amely segítségével az új év fogadalmak helyett az elengedésről szól.

Különleges rituáléval indítják az évet a japánok

Több mint takarítás

Japánban az év vége a megtisztulás ideje. Az ószódzsi nem egy gyors rendrakás, hanem tudatos, alapos folyamat, amelynek célja, hogy az emberek tiszta térrel és tiszta lélekkel lépjenek át az új esztendőbe.

Évszázados gyakorlat

A szokás eredetileg az otthoni oltárok megtisztításáról szólt, hogy méltó módon fogadhassák az új évhez kapcsolódó isteni erőket. A 17. századtól kezdve a nagytakarítás intézményesült: december végén még a központi hatalmi épületeket is tetőtől talpig kitakarították. A régi elnevezés – „susuharai”, azaz a szénpor elsöprése – jól mutatja, milyen konkrét és egyben jelképes jelentése volt a folyamatnak.

Nincs eldugott sarok

Az ószódzsi során valóban minden sorra kerül. Ablakok, szegélylécek, bútorok alja, háztartási gépek mögötti területek – semmi sem maradhat rejtve.

A takarítás gyakran közös családi program, amelyben a gyerekek is részt vesznek, így már fiatal korban megtanulják a felelősségvállalást a környezetükért.

A rendrakás része a felesleges tárgyak átválogatása is, amely szorosan kapcsolódik a „mottainai” gondolkodáshoz: nem pazarolni, hanem megbecsülni azt, amink van. Iskolákban és munkahelyeken szintén elvégzik az év végi nagytakarítást, közösségi élménnyé téve a lezárást.

Mit vihetünk tovább belőle?

Az év végi nagytakarítás nem a tökéletességről szól, hanem az odafigyelésről. Arról, hogy időt szánjunk a környezetünkre, és közben önmagunkra is. Egy tisztább tér gyakran tisztább gondolatokat is hoz, és segít valóban új lappal kezdeni az évet.

Forrásunk volt.