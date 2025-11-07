A japánok számára az evés nem csupán biológiai szükséglet, hanem a harmónia része. A Hara Hachi Bu ezt a szemléletet testesíti meg: az önuralom és a mértékletesség gyakorlását a mindennapokban. Talán éppen ez a hozzáállás az, ami hozzájárul ahhoz, hogy az okinavai emberek nemcsak tovább, hanem kiegyensúlyozottabban is élnek.

Nem új fogyókúra, hanem egy ősi japán életmódbeli szabály hódítja meg újra a világot. A Hara Hachi Bu elv egyszerű: soha ne együnk tele magunkat, csak addig, amíg nagyjából 80 százalékig jóllaktunk.

Ez a japánok titkos módszere a fogyáshoz Getty Images

A mértékletes étkezés nemcsak a fogyásban segíthet, hanem a hosszú távú egészségmegőrzésben is.

A legtöbb modern fogyókúra szigorú szabályokat és gyors eredményeket ígér, ám a japánok már évszázadokkal ezelőtt rájöttek, hogy a valódi egyensúly nem a korlátozásban, hanem a tudatosságban rejlik. A Hara Hachi Bu kifejezés szó szerint azt jelenti: „a has nyolc tizedéig”. Vagyis étkezés közben akkor kell megállni, amikor még nem érezzük magunkat teljesen tele, csupán kellemesen jóllakottnak.

A szabály eredete az Okinava-szigetekről származik, ahol a világ egyik legidősebb lakossága él. A kutatók szerint ez a mértékletesség az egyik fő oka annak, hogy a helyiek körében ritkábbak a krónikus betegségek, például a szív- és érrendszeri problémák, a diabétesz vagy az elhízás.

A tudatos étkezés filozófiája

A Hara Hachi Bu nem diéta, hanem gondolkodásmód. Lényege, hogy az evést ne automatikus tevékenységként kezeljük, hanem tudatos döntésként.

A japánok lassan esznek, élvezik az ízeket, és odafigyelnek a testük jelzéseire. Amikor érzik, hogy kezdik elérni a jóllakottság határát, leteszik az evőeszközt – így kerülik el a túlevést.

Nyugaton sokszor épp az ellenkezője jellemző: rohanva, tévét nézve vagy telefonozás közben eszünk, és gyakran csak utólag vesszük észre, hogy túl sokat fogyasztottunk. A Hara Hachi Bu ezzel szemben a jelenlétet és a kontrollt helyezi előtérbe.

Mit nyerünk, ha nem esszük túl magunkat?

A mértékletes étkezésnek több bizonyított előnye van:

Egyrészt csökken a napi kalóriabevitel anélkül, hogy éhezéssel járna,

másrészt javul az emésztés,

és egyensúlyba kerülnek a vércukorszint-ingadozások is.

Több kutatás kimutatta, hogy azok, akik rendszeresen betartják ezt az elvet, ritkábban szenvednek túlsúlytól és a túlevéssel összefüggő betegségektől.

Az okinavai emberek étkezése egyébként nemcsak a mennyiség, hanem a minőség miatt is különleges. Étrendjükben sok a zöldség, a hüvelyesek, a tengeri eredetű élelmiszerek és a teljes értékű gabonák. A húsfogyasztás mérsékelt, az adagok pedig kicsik – a hangsúly a változatosságon van.

A mértékletesség gyakorlata

A Hara Hachi Bu elsajátítása nem igényel különleges diétát, viszont türelmet és figyelmet igen. Érdemes lassabban enni, minden falatot alaposan megrágni, és időt hagyni, hogy a test jelezni tudja, mikor elég. A jóllakottság érzése ugyanis késleltetve érkezik, így ha mindig teleeszi magát valaki, valójában már korábban elérte volna a 80 százalékot.

A szakemberek szerint ez a fajta étkezés nemcsak a testsúly megtartásában segít, hanem hozzájárulhat a mentális jólléthez is: kevesebb stresszel, nyugodtabb életvitellel és nagyobb önkontrollal jár.

Nem mindenkinek való

Bár a Hara Hachi Bu általánosan egészséges elv, nem ajánlott minden esetben. Gyermekeknek, időseknek vagy olyan embereknek, akik speciális étrendet követnek – például betegség vagy sport miatt –, érdemes orvosi vagy dietetikai tanácsot kérni, mielőtt bevezetik a módszert.

Forrásunk volt.