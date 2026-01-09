Ettől az apró lépéstől lesz igazán aranyló színű a tyúkhúslevesed

Ebben a marcona időjárásban különösen jólesik egy forró leves, ami testet-lelket melegít és gyógyít egyszerre. A tyúkhúsleves egy igazi bevált klasszikus, és nem kell betegnek lenni ahhoz, hogy feldobj a tűzhelyre egy nagy lábossal, ugyanis bármikor elkészítheted. Mai Napi Tippünkben pedig megmutatjuk, mitől lesz igazán aranyló színe!

Egy tányér tyúkhúsleves minden esetben jólesik, főleg télvíz idején. Ha nemcsak ízes, hanem szemet gyönyörködtető, aranyló színű levest szeretnél tálalni, akkor adunk egy tuti tippet, amivel ezt megteheted!

Ettől az apró lépéstől lesz aranyló a tyúkhúslevesed

A tyúkhúsleves csupa egészség, hiszen a zöldségekkel teli, lassú tűzön, több órán át készülő fogás tele van olyan vitaminokkal és ásványi anyagokkal, melyek nem sok más főtt ételben találhatók meg.

Segít az immunerősítésben és a gyulladáscsökkentésben, de még a megfázás tüneteit is enyhíti.

A csontokból kioldódó kollagén jót tesz a bőrnek, hajnak és körömnek, de még az ízületeknek is.

A meleg leves pedig tisztítja a légutakat, valamint jobb alvást is biztosít.

Így, aki teheti, legalább hetente egyszer szánjon időt az elkészítésére, mert télen kiváltképp jólesik egy nagy tányér leves. Ha belevágsz, akkor fogadd meg tanácsunkat, amitől aranyló tyúkhúslevest tálalhatsz az asztalra.

Mitől lesz aranyló a tyúkhúsleves?

A szokásos hozzávalókon kívül csupán néhány apróságra lesz szükséged. Ilyen például a kurkuma vagy a sáfrány, amitől különösen szép színt kap.

De amitől igazán aranyló színben pompázik majd a leves, az nem más, mint a héjastul belefőzött vöröshagyma!

Persze előtte a legkülső héjat érdemes lehúzni, hogy ne kerüljön a levesbe szennyeződés, de higgyétek el, pompás színt kap tőle a leves.

Receptajánló:

Ha pedig szeretnél nagyiféle, nosztalgikus húslevest készíteni, akkor csempéssz egy kevés lestyánt és zellerlevelet is!

Extra tipp: ha veled is előfordult már, hogy a levesben készülő hús kicsit száraz lett, akkor csak félidőnél tedd bele a sót a levesbe, hiszen így nem vonja el a vizet a húsból. Így az puhább, omlósabb marad.

Húslevest készíteni tényleg nem nagy mutatvány, inkább az idő az, amit sokan nem tudnak vagy akarnak rászánni.