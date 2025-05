Sokan összekeverik az ehetővel: ez a szamócaféle mérgező

Lassan itt a szamócaszezon, ami egyet jelent azzal is, hogy az erdőben megjelennek az ehető és sajnos a mérgező változatok is. Ezért szeretnénk, ha ti nem járnátok pórul, és időben felismernétek a szamóca egy mérgező fajtáját, amely hazánkban is megterem és könnyen össze lehet téveszteni az ehető változatokkal.

Így néz ki az indiai szamóca!

Sajnos nem minden piros, lédúsnak tűnő erdei bogyó ehető, így, aki kirándulni indul, és tervezi megkóstolni az erdő kínálatát, az legyen tisztában azzal, mit vesz a szájába. Ha nem vagyunk benne biztosak, mit tartunk a kezünkben, akkor ne kóstolgassunk semmiképp, ugyanis a szamóca egy mérgező fajtáját bizony könnyű összetéveszteni az ehetővel.

Az indiai szamóca Délkelet-Ázsiából származik, de már hazánkban is meghonosodott, amelynek íze kesernyés, száraz, és nagyobb mennyiségben fogyasztva mérgező. Rosszullétet, akár hasmenést is okozó dísznövény.

Hogyan ismerhetjük fel?

Az egyik legfeltűnőbb különbség az erdei szamócához képest, hogy termése felfele áll a száron, míg az ehetőé lefele csüng.

Az indiai szamóca magjai ráadásul rendkívül kiemelkednek a termés felszínéből.

Különbség még, bár ez a szedés pillanatában teljesen mindegy, hogy a virágai sárgák a nem ehető fajtának, míg az általunk igen kedvelt földi eperé fehér.

