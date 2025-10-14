Ha eddig nem próbáltad, akkor mindenképp készítsd el a tojást, legyen az rántotta, omlett vagy tükörtojás, egy kis ecettel: biztosan nem fogod megbánni! Mai Napi Tippünkben eláruljuk, miért!

Rengeteg tojáskészítéssel kapcsolatos praktikát osztottunk már meg korábban, például azt, hogy mitől lesz a rántotta krémes és szaftos. Most újabb trükköt mutatunk, amihez nem kell más, csak egy kis ecet!

Profi szakácsok tanácsa: ezért kell egy kis ecet tojássütéskor

Bármennyire is furcsának tűnik első olvasásra az ecet használata tojássütéskor, higgyétek el, hogy igenis van értelme. A tojás nemcsak hazánkban, hanem a világ számos pontján kedvelt fehérjeforrás, hiszen sokoldalúan felhasználható alapanyag. Az egyik leggyakoribb elkészítési módja, ha serpenyőbe ütjük bele, vagy rántottát/ omlettet készítünk belőle.

És hogy mi a szerepe az ecetnek?

Még néhány profi szakács is javasolja, hogy kerüljön a serpenyőbe egy kis ecet a zsiradék mellé.

A tükörtojás sárgája krémesebbé válik és egyenletesebb felszíne lesz, míg a rántotta és omlett esetében könnyebb állagot eredményez az ecet hozzáadása.

Egyébként rengeteg tojással kapcsolatos trükk létezik, hiszen már arra is van módszer, hogyan főzzünk egyszerre egy tucat tojást, hogy mi kell ahhoz, hogy a főtt tojás héjától gyorsan megszabadulj, vagy hogy mitől nem lesz gumis állagú a tükörtojásod.

