Gasztro

2025.10.14.

Profi szakácsok tanácsa: ezért kell egy kis ecet tojássütéskor

Nosalty profilképe Nosalty

Ha eddig nem próbáltad, akkor mindenképp készítsd el a tojást, legyen az rántotta, omlett vagy tükörtojás, egy kis ecettel: biztosan nem fogod megbánni! Mai Napi Tippünkben eláruljuk, miért!

Rengeteg tojáskészítéssel kapcsolatos praktikát osztottunk már meg korábban, például azt, hogy mitől lesz a rántotta krémes és szaftos. Most újabb trükköt mutatunk, amihez nem kell más, csak egy kis ecet!

Tükörtojást készítő férfi
Profi szakácsok tanácsa: ezért kell egy kis ecet tojássütéskor

Bármennyire is furcsának tűnik első olvasásra az ecet használata tojássütéskor, higgyétek el, hogy igenis van értelme. A tojás nemcsak hazánkban, hanem a világ számos pontján kedvelt fehérjeforrás, hiszen sokoldalúan felhasználható alapanyag. Az egyik leggyakoribb elkészítési módja, ha serpenyőbe ütjük bele, vagy rántottát/ omlettet készítünk belőle.

Receptajánló:

És hogy mi a szerepe az ecetnek?

Még néhány profi szakács is javasolja, hogy kerüljön a serpenyőbe egy kis ecet a zsiradék mellé.

A tükörtojás sárgája krémesebbé válik és egyenletesebb felszíne lesz, míg a rántotta és omlett esetében könnyebb állagot eredményez az ecet hozzáadása.

Egyébként rengeteg tojással kapcsolatos trükk létezik, hiszen már arra is van módszer, hogyan főzzünk egyszerre egy tucat tojást, hogy mi kell ahhoz, hogy a főtt tojás héjától gyorsan megszabadulj, vagy hogy mitől nem lesz gumis állagú a tükörtojásod.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget
Gasztro

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget

A nyúl a régi magyar szakácskönyvek gyakori szereplője volt, de az utóbbi években igazán alulértékelt húsféle vált belőle. Pedig extra sovány, magas a fehérjetartalma, gazdag B-vitaminokban, és alacsony a koleszterintartalma. Ráadásul a nyúltenyésztés az állattenyésztés egy különösen fenntartható formája.

Legújabb receptek

brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

zöldségpástétom

Gombapástétom dióval

Egy szuper őszi kence a gombakrém, amit most megspékeltünk pirított dióval és lencsével is. A kakukkfű pedig teljesen új szintre emeli az ízeket! Tálaljuk piritóssal.

brownie

Cukkinis brownie

Egy újabb tiktokos, egyszerű, gyors és egészséges süti. Itt, a Nosalty-n talált céklás süti után, kíváncsi voltam a cukkinis változatra is, és ebben sem csalódtam.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

METRO Magyarország sajtóesemény
Gasztro

A hagyományos magyar ételek népszerűsítésén dolgozik a METRO új kezdeményezése

A METRO Magyarország október 2-án egy nagyszabású rendezvény keretében elindította a Jóízű Magyarország kezdeményezést, amelynek célja a hagyományos magyar ételek megőrzése és népszerűsítése a hazai vendéglátásban, hogy azok a jövő generációi számára is fennmaradjanak. A programhoz az Agrárminisztérium mellett számos rangos szakmai szervezet csatlakozott, többek között a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége, valamint a Magyar Vendéglátók Ipartestülete is.

Nosalty
Szendvicsek szépen tálalva
Életmód

A diéta, ami hasonlóan nagyszerű, mint a mediterrán étrend

Nem csak az olívaolaj segíthet abban, hogy erős maradjon az immunrendszerünk, és jól működjön az emésztésünk. Észak-Európa országaiban is létezik egy különleges, tudományosan is alátámasztott étrend, mely legalább olyan jótékony hatású, mint a mediterrán diéta – ez a skandináv étrend.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

burgonyafank-egyszeruen
sós fánk

Burgonyafánk egyszerűen

Ezt a burgonyafánkot akkor készítem, amikor valami sós, puha és házias finomságra vágyunk, egy főzelék vagy gulyásleves mellé. Igazi nagymamás recept, ami mindig elfogy mielőtt ...

birsalmasajt-egyszeruen
gyümölcszselé

Birsalmasajt egyszerűen

A birs egy kifejezetten kemény húsú, fanyarkás, illatos gyümölcs, amiből nem csak pálinkát érdemes főzni. Aki odáig van a lekvárokért, annak érdemes kipróbálnia a birsalmasajt ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept