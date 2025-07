Ha szereted a tükörtojást és gyakran is készíted, akkor lehet tetszeni fog mai Napi Tippünk, amiben mutatunk egy trükköt, hogy többet ne éghessen oda a tojás, és még állaga se legyen gumis.

A tükörtojás igazi aduász: reggelire, ebédre és vacsorára is készülhet, tele van tápanyagokkal és gyorsan összeüthetjük felvágottakkal, sajttal, zöldségekkel és friss pékáruval pedig már tálalhatjuk is. Ha azonban nem szeretjük a gumis állagot, vagy éppen elkerülnénk a füstös ízt a tükörtojás készítésekor, akkor ezentúl ne vajat, és ne is olajat használjunk!

Nem lesz égett és gumis a tükörtojás, ha vaj vagy olaj helyett ezzel sütöd

Rengeteg trükköt és tippet osztottunk már meg a tojás elkészítésével kapcsolatban, most viszont olyat mutatunk, amire korábban nem volt példa: nem vajjal, nem olajjal és még csak nem is uborkával sütjük meg a tükörtojást, mégsem lesz égett és gumiállagú. Spórolós, egészséges és egyszerű, lássuk miről van szó!

Hogyan tudunk zsiradék nélkül tükörtojást sütni?

Ez a módszer részben a buggyantott tojás elkészítéséhez hasonlít, hiszen valójában gőzben sütés történik.

Ehhez nem kell más, mint egy evőkanál víz, és egy olyan serpenyő, aminek van fedele.

Így a serpenyőben lévő víz gőzt termel, ami alul-felül megsüti a tojást, úgy, hogy nem ég meg. Így még csak meg sem kell fordítani, mert mindenhol egységesen átsül. A gőzölős sütéssel még azt is megússzuk, hogy nagy felfordulás legyen a konyhában, hiszen nem „fröcskölődik" a zsiradék semerre.

