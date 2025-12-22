Ricky Martin is elvegyült a budapesti karácsonyi vásár forgatagában... te kiszúrtad?

Advent

Ricky Martin Budapesten járt, és még a karácsonyi vásárba is ellátogatott.

Nem kis meglepetésünkre újabb sztárba futhatott bele Budapest belvárosában az, aki a hétvégére időzítette a karácsonyi vásározást. Ricky Martin, ahogy a 24.hu megírta, felbukkant a Bazilika előtti és a Vörösmarty téri forgatagban is, bár az nem derült ki, kóstolt-e kürtőskalácsot vagy forralt bort, de az itt töltött idejéről a közösségi oldalain posztolt egy kis egyveleget. Többek között az is kiderült, hogy vacsorázni is volt ideje a fővárosban. A videós posztjában úgy fogalmazott, úgy járja az utcákat, mint egy helyi. A megosztott részletek alapján valóban hétköznapi módon vegyült el az ünnepi hangulatú tömegben.

A sztár nem először jár Magyarországon: korábban a budapesti Hősök terén rendezett ingyenes szuperkoncerten is fellépett.

Címlapkép: Don Arnold/WireImage/Getty Images

