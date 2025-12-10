A Trónok harca színésze Tatán járt: ebben a neves étteremben vacsorázott

Nem is volt az olyan rég, hogy Kit Harington a Sarki Fűszeresben járt, most pedig Tatán tűnt fel egy elismert étteremben.
A Trónok harcából ismert Havas Jon, úgy látszik, még mindig Magyarországon tartózkodik a One A Tale of Two Cities című sorozat forgatása miatt.
Már az ablakon sem kell kinéznünk, hogy tudjuk: közeleg a tél! A Trónok Harca sorozatban Havas Jon szerepével világhírűvé váló Kit Harington vacsorázott nálunk, a The MICHELIN Guide kalauzban Bib Gourmand minősítéssel elismert tatai Platán Bisztróban. A színész az étkezés végén még egy fotóra is összeállt kollégáinkkal– írta Facebook-oldalán a tatai Platán Bisztró.
Az étterem egyébként 2025-ben Bib Gourmand minősítést kapott.
Címlapkép: John Nacion/Variety via Getty Images