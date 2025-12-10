Gasztro

A Trónok harca színésze Tatán járt: ebben a neves étteremben vacsorázott

Kit Harington, a Trónok harcából ismert Havas Jon mostanában egész gyakran tűnik fel Budapesten és környékén. Most épp egy tatai, igen neves étterembe tért be vacsorázni.

Nem is volt az olyan rég, hogy Kit Harington a Sarki Fűszeresben járt, most pedig Tatán tűnt fel egy elismert étteremben.

Kit Harington
 John Nacion/Variety via Getty Images

A Trónok harcából ismert Havas Jon, úgy látszik, még mindig Magyarországon tartózkodik a One A Tale of Two Cities című sorozat forgatása miatt.

Már az ablakon sem kell kinéznünk, hogy tudjuk: közeleg a tél! A Trónok Harca sorozatban Havas Jon szerepével világhírűvé váló Kit Harington vacsorázott nálunk, a The MICHELIN Guide kalauzban Bib Gourmand minősítéssel elismert tatai Platán Bisztróban. A színész az étkezés végén még egy fotóra is összeállt kollégáinkkal

 – írta Facebook-oldalán a tatai Platán Bisztró.

Az étterem egyébként 2025-ben Bib Gourmand minősítést kapott.

Címlapkép:  John Nacion/Variety via Getty Images

Forrásunk volt.

