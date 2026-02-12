Ralph Fiennes és Tom Hollander egy budapesti étteremben vacsorázott – Mutatjuk, milyen magyaros ételeket kóstoltak

Ralph Fiennes és Tom Hollander együtt tértek be egy budapesti étterembe, ahol még egy közös fotó is készült velük és a személyzettel. Na de nézzük, milyen magyaros ételek kerültek a tányérokra!

A Kispiac Bisztróra esett Ralph Fiennes és Tom Hollander választása, ugyanis együtt tértek be a napokban vacsorázni az V. kerületi étterembe. Nézzük, miket ettek!

Ralph Fiennes és Tom Hollander egy budapesti étterem vacsoráztak – Mutatjuk, milyen magyaros ételeket kóstoltak Gareth Cattermole/Getty Images for Disney

Mindkét színész munkásságáért régóta rajongunk. Elég csak Az angol betegre, a Harry Potter-filmekre gondolni… vagy éppen a Bohém rapszódiára és a White Lotus 2. évadára – és még hosszan sorolhatnánk. Óriási élmény volt vendégül látni őket – írta a képhez a Kispiac Bisztró, azóta viszont lekerült a közös fotó.

A bejegyzésből kiderült, hogy a két színész halászlével indított, amit sült kacsa követett, viszont a desszert kilétét „diszkréten megtartják magunknak", ahogy fogalmaztak.

