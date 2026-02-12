Gasztro

2026.02.12.

Ralph Fiennes és Tom Hollander egy budapesti étteremben vacsorázott – Mutatjuk, milyen magyaros ételeket kóstoltak

Nosalty profilképe Nosalty

Ralph Fiennes és Tom Hollander együtt tértek be egy budapesti étterembe, ahol még egy közös fotó is készült velük és a személyzettel. Na de nézzük, milyen magyaros ételek kerültek a tányérokra!

A Kispiac Bisztróra esett Ralph Fiennes és Tom Hollander választása, ugyanis együtt tértek be a napokban vacsorázni az V. kerületi étterembe. Nézzük, miket ettek!

Ralph Fiennes és Tom Hollander
Ralph Fiennes és Tom Hollander egy budapesti étterem vacsoráztak – Mutatjuk, milyen magyaros ételeket kóstoltak
Gareth Cattermole/Getty Images for Disney

Mindkét színész munkásságáért régóta rajongunk. Elég csak Az angol betegre, a Harry Potter-filmekre gondolni… vagy éppen a Bohém rapszódiára és a White Lotus 2. évadára – és még hosszan sorolhatnánk. Óriási élmény volt vendégül látni őket

– írta a képhez a Kispiac Bisztró, azóta viszont lekerült a közös fotó.

Receptajánló:

A bejegyzésből kiderült, hogy a két színész halászlével indított, amit sült kacsa követett, viszont a desszert kilétét „diszkréten megtartják magunknak", ahogy fogalmaztak.

Címlapkép: Gareth Cattermole/Getty Images for Disney

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sushi

Kimbap (Gimbap) - koreai rizstekercs

A kimbap vagy gimbap Koreában olyan ételnek számít, mint nálunk a szendvics: gyors, praktikus, csomagolható és kézben ehető. A tekercs nagyon laktató, ráadásul bármilyen kedvünkre való ...

diós süti

Klasszikus diós guba

A diós guba egy puha, rétegzett édesség, amely kifliből, darált dióból és vaníliás tejből készül. Klasszikus, olcsó desszert, amiből mindig kell repetázni.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Alma és banán
Otthon

Banán vagy alma? Itt a válasz, melyik gyümölcs jobb a...

A banán és az alma is azon gyümölcsök közé tartozik, melyeket majdnem mindenki szeret, sok helyen hozzájuk juthatunk, és könnyű őket magunkkal vinni, ha útravaló kell. Na de vajon melyik jobb a vércukorszintnek? Dietetikus válaszol erre a kérdésre.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept