Ralph Fiennes és Tom Hollander egy budapesti étteremben vacsorázott – Mutatjuk, milyen magyaros ételeket kóstoltak

A Kispiac Bisztróra esett Ralph Fiennes és Tom Hollander választása, ugyanis együtt tértek be a napokban vacsorázni az V. kerületi étterembe. Nézzük, miket ettek!
Mindkét színész munkásságáért régóta rajongunk. Elég csak Az angol betegre, a Harry Potter-filmekre gondolni… vagy éppen a Bohém rapszódiára és a White Lotus 2. évadára – és még hosszan sorolhatnánk. Óriási élmény volt vendégül látni őket– írta a képhez a Kispiac Bisztró, azóta viszont lekerült a közös fotó.
Receptajánló:
A bejegyzésből kiderült, hogy a két színész halászlével indított, amit sült kacsa követett, viszont a desszert kilétét „diszkréten megtartják magunknak", ahogy fogalmaztak.
Címlapkép: Gareth Cattermole/Getty Images for Disney