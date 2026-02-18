7 piac Budapesttől Pécsig, ahol a bevásárlás előtt, után és közben is garantáltan jót ehetsz

Piacon enni, véleményem szerint, külön gyönyörűség. Legyen szó állva elcsipegetett lángosról, vagy a bevásárlás fáradalmait levezető hurka-kolbász elfogyasztásáról, vagy egy lelkes harapásról a frissen vásárolt kiflibe… Ez olyan csoda, mint a katonázás. Mostanában a piacokon a klasszikusok mellett megjelentek a meleg ételt kínáló helyek, ahol nem csak a megszokott kínálatból lehet válogatni. Itt egy levesező, ott egy jóféle lasagne, és már jól is laktunk, pedig az ebéd még lapra szerelve vár a szatyorban. Nézzünk körül, hol ehet néhány jó falatot a megfáradt bevásárló!

Rotisserie by Bereznay Tamás

A Fény utcai piacnak külön rajongótábora van, amit nem csodálok, mert nagyon jól ötvözi a piacozás, és a piaci falatozás legjobb részeit.

Bereznay Tamás grillcsirkézőjének úgy örültünk, mikor megnyitott, hogy majd kibújtunk a bőrünkből. Azóta csak a ropogósra sült csirkéket bújtatjuk ki a bőrükből, de azokat rendületlenül.

Egy fél grillcsirke körettel az egyik legjobb ár-érték arányú ebéd a városban, és ha igazán dekadensek akartok lenni, meg egyéb komoly tennivaló már nem vár aznap, kérjetek hozzá egy pohárral a csapon lévő proseccóból is. Az egyik legfrenetikusabb grillcsirkeélményem, kár lenne kihagyni.

Rotisserie by Bereznay Tamás

Budapest, Lövőház utca 12. (Fény utcai piac)

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.30-22.00

Pécsi vásárcsarnok

A pécsi vásárcsarnok nem szórakozik, itt már rendes ételudvart alakítottak ki, hogy megpihenhessen az éhes vándor, esetleg azok a szülők, akik gyerekkel érkeztek beszerzőkörútra, és fogytán a türelmük a századik „Éhes vagyooook” – után.

Gyerekekről szólva, itt van például a Sültetvény, ahol lángos, palacsinta és hot dog is kapható, utóbbi akár chilis babos változatban is kérhető.

Utóbbi lehet, hogy nem a leggyerekbarátabb verzió, de mondjuk egy korhely estét követő piacozást megmenthet a katasztrófától. Van pecsenyesütő is, ha valaki a piaci hagyományokat folytatná, és itt a Shanghai Büfé is, ahol a város egyik, ha nem a legjobb zöldséges csirkéjét csinálják.

Pécsi vásárcsarnok

Pécs, Zólyom utca 4.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 5.00-17.00 , szombat 5.00-14.00

Matteo’s

Kicsit sajnálom, hogy a Rákóczi téri csarnokban elakadtak az olyan közösségépítő kezdeményezések, mint a reggeli a piacon, annak viszont nagyon örülök, hogy kezd amolyan kis gasztronómiai csomóponttá válni. Itt van példának okáért a Matteo’s.

Autentikus, isteni olasz lasagnék, többféle változatban.

Ne úgy képzeljétek el, hogy mindenféle extrém lasagnékat csinálnak. Az étlap illően szűk, de a klasszikus, ragus változat mellett mindig akad egy-egy különleges változat is. A legutóbbi, limitált ajánlatban például spárgás, főttsonkás változat szerepelt provolone sajttal, ami az egyik legnagyobb kedvencem az összes olasz sajt közül. Ha még nem kóstoltátok a Matteo’s főztjét, azonnal vegyétek célba a Rákóczi téri csarnokot, mert ezt bármelyik déli mamma megsüvegelné.

Matteo’s

Budapest, Rákóczi tér 7.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 10.00-20.00, vasárnap 10.00-16.00

Nem Ramen

Kicsit félek, hogy a ramen intézménye lesz az új nápolyi pizza, de abban bízom, hogy a mostani felfutást követően le fog tisztulni, hogy ki elég jó ahhoz, hogy hosszútávon velünk maradjon. Ahogy abban is bízom, hogy a Nem Ramen a túlélők táborát gyarapítja majd, mert úgy ízben, mint koncepcióban közel áll ahhoz, amit a ramenben a legjobban szeretünk.

A kínálatban kétféle leves van, a helyen pedig hat asztal. Nincs stipistopi, nincs foglalás, jössz, leülsz, eszel és távozol.

Hetey Dánielnek köszönhetjük ezt a perfekt levesezőt, aki Svédországban és Dániában is stázsolt, sőt a Michelin-csillagos konyhák világát is ismeri. Amit viszont itt kínál, az egyszerű, világos, érthető, és nem utolsó sorban nagyon jó ízű. Amikor a leves elfogyott, a hely bezár, úgyhogy legyetek résen az érkezésnél, de ha sikerül helyet és persze levest szerezni, az garantáltan nagy élmény lesz.

Nem Ramen

Budapest, Rákóczi tér 7.

Nyitvatartás: szerda-szombat 10.00-18.00

Pancs Piac

Ez a kis termelői piac kicsit kilóg a sorból, de mindjárt mondom, miért passzol ide. A Pancs, az egyik kedvenc termelői piacom. Kicsi, átlátható, és a kedvenc citromfűteámat is itt szoktam megvenni, de például fantasztikus olívabogyók is kaphatók, ha valaki akkora rajongója a csipegetésnek, mint én vagyok.

Na, de hogy a lényegre rátérjek: minden vasárnap készül melegétel, és mindig más készíti. Szerintem fantasztikus program eljönni ide, beszerezni sokféle finomságot, aztán nyugodtan, komótosan megebédelni.

Az igazán bátrak még új emberekkel is megismerkedhetnek, mert egy ilyen közös ebéd mégiscsak alkalmat teremt a beszélgetésre. Szóval nem étterem persze, de piac és melegétel, ráadásul változatos, hiszen hetente új ajánlat érkezik. Kényelmes-kellemes vasárnapok tökéletes programja.

Pancs Piac

Budapest, Tűzoltó utca 22.

Nyitvatartás: vasárnap 9.00-14.00

Laci Konyha

A végére pedig egy igazi piacos pecsenyéző. A Laci Konyhát biztos sokan ismeritek, akkor is, ha még nem jártatok náluk, az Instagramra feltett videóik ugyanis annyira népszerűek és szórakoztatóak, hogy még a külföldön élő barátaimhoz is eljutottak. Aki szereti a piacos, sültcsászáros, fasírozottas, hurkás-kolbászos klasszikusokat, a bundáskenyeret és a menzateát, az már most kapjon magára kalapot-kabátot, és induljon, mert nincs mire várni, főleg nem éhesen. Aztán lehet menni bevásárolni, mert a hétvégi nagybeszerzés egyik első szabálya, hogy éhesen nem szabad nekikezdeni.

Laci Konyha

Budapest, Váci út 9-15. (Lehel Piac)

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.00-16.00, szombat 7.00-14.00

Mars téri piac

Gyerekkoromban, ha valaki a szegedi Mars teret emlegette előttem, varázslatos-mesebeli tájak jelentek meg a szemem előtt, hát hiszen mégiscsak a Marsról lenne szó, nem igaz?! Bevallom, az első találkozás prózaibb volt, mint amilyennek ötévesen elképzeltem, de azért így sem volt rossz, főleg, mikor rájöttem, hogy a piacon kapható sajtos roló is. Na, de most nem a roló a lényeg, vagyis de, csak majd máskor beszélünk róla.

Ez egy nagy piac, már ami az alapterületét illeti, és van benne palacsintázó, lacipecsenyéző, kínai kifőzde, az általam csak szottyos kínaiként emlegetett klasszikusokkal, de itt van példának okáért a Juhász Falatozó is, perfekt túrós csuszával, egész csülökkel, vagy és most kapaszkodjatok, hagymás sült vérrel.

Utóbbi nincs mindig, de érdemes résen lenni, mert amikor van, nagyon finom. Aki pedig a szegedi halas fogásokat keresi, az ballagjon átTibainé Cérna Halsütödéjébe, és ne fogja vissza magát. Rántott pontypatkó vagy halászlé? Minden van, extrában még kedves kiszolgálás is!

Mars téri piac

Szeged, Mars tér 22.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 4.00-18.00, szombat-vasárnap 4.00-15.00

