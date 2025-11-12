5 növény, ami természetes módon tisztítja és párásítja a levegőt télen

A savanyú káposzta nem csak a töltött káposzta lelke lehet: házilag is elkészíthetjük, de boltban is megvehetjük, (lehetőleg hazai termelői változatot válasszunk), és magában, valamint savanyúságként, húsok mellé is fogyaszthatjuk – hőkezelés nélkül legalább a C-vitamin-tartalma is megmarad! Mutatjuk, mivel dobhatod fel, hogy még finomabb legyen.