5 szobanövény, ami könnyedén és boldogan viseli a téli, száraz fűtésszezont

A téli, napsütésben nem bővelkedő hideg hónapok illetve a fűtött lakások megviselhetik a szobanövényeinket. Akadnak olyan egyedek, melyek kifejezetten nehezen tűrik ezt az időszakot és a fűtés következtében uralkodó száraz, meleg levegőt beltéren, de olyanok is, amelyek viszont simán bírják. Utóbbi csoportból mutatunk most ötöt.

Amennyiben félsz, hogy nehezen bírják majd a szobanövényeid a téli fűtésszezont, mert melegük lesz és kiszáradnak, de nincs nagyon lehetőséged rá, hogy erre a pár hónapra átköltöztesd őket, vagy hogy legalább a fűtőtesttől távol pakold a kaspókat, akkor ezek közül válassz: az alábbi szobanövények kifejezetten jól bírják a strapát, ha a száraz, meleg levegőről van szó!

Kattints a képre, és nyílik a téli fűtésszezont is simán elviselő szobanövények galériája!

