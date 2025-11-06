Gasztro

5 szobanövény, ami könnyedén és boldogan viseli a téli, száraz fűtésszezont

A téli, napsütésben nem bővelkedő hideg hónapok illetve a fűtött lakások megviselhetik a szobanövényeinket. Akadnak olyan egyedek, melyek kifejezetten nehezen tűrik ezt az időszakot és a fűtés következtében uralkodó száraz, meleg levegőt beltéren, de olyanok is, amelyek viszont simán bírják. Utóbbi csoportból mutatunk most ötöt.

Amennyiben félsz, hogy nehezen bírják majd a szobanövényeid a téli fűtésszezont, mert melegük lesz és kiszáradnak, de nincs nagyon lehetőséged rá, hogy erre a pár hónapra átköltöztesd őket, vagy hogy legalább a fűtőtesttől távol pakold a kaspókat, akkor ezek közül válassz: az alábbi szobanövények kifejezetten jól bírják a strapát, ha a száraz, meleg levegőről van szó!

Kattints a képre, és nyílik a téli fűtésszezont is simán elviselő szobanövények galériája!

cica agglegénypálmával
anyósnyelv
gumifa
pozsgások
zöldike
5 fotó

