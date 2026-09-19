Bőven túl a Pumpkin Spice Lattén: 7 hely, ahol édes őszi finomságok sora vár ránk

Amekkora a pumpkin spice latte rajongótábora, legalább annyian vannak, akiket kiráz a hideg, amikor szeptember 1-jén meglátják, hogy a legtöbb kávézó már hadrendbe is állította a tökös kávékat. Az időjárást elnézve ugyan egyik lábunk még a nyárba lóg, azért lassan elköszönhetünk a harsogó, friss ízektől, és a teltebb, fűszeresebb aromák felé fordulunk. Mutatunk hét helyet, ahol őszi finomságok egész sora vár titeket, a PSL-en túl is.

Szeretem a sütőtököt, szeretem az őszi fűszereket, szeretem, hogy váltunk a mélyebb ízek felé, hogy anélkül tudok meleg ételt enni, hogy leverne a víz az első falat után. Mindazonáltal a pumpkin spice lattet, és ennek az egész őszi hangulatnak a giccsbe fojtását mélységesen ellenzem. Nagyon is lelkes híve vagyok viszont annak, hogy együnk-igyunk szezonálisan, és hogy kívül belül melengessük magunkat, ha cudarabbra fordul az idő.

Mutatom, hol érdemes ehető/iható őszi lélekmelegítőket keresni!

Kis Sziget Kávézó és Bár

Hangulatos, otthonos, barátságos kávézó, és ha a koffein hatott, gyorsan el tudjátok foglalni az egri várat is, mert igazán nincs messze. Na, szóval!

Aki a környéken jár, az ne keressen tovább, itt fogja tudni a leginkább átélni a kisvárosi, őszi idillt, és még isteni, szezonális kávéik is vannak hozzá. Fahéjas-almás ízesítéssel, mogyoróval és fehércsokival, púpos tejszínhabrétegekkel, egyik finomabb, mint a másik.

Nemrég debütált a Kis Sziget őszi itallapja, ha szeretnétek kávézni, teázni, reggelizni náluk, akkor itt az alkalom, épp időben vagytok mindenféle őszi kávé különlegességeket megkóstolni.

Kis Sziget Kávézó és Bár forrás

Kis Sziget Kávézó és Bár

Eger, Kertész – Hadnagy út sarok

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 8.00-18.00

Rengeteg RomKafé

Tudjátok, a kávézó a macikkal, ahol tényleg úgy érzi az ember, hogy el lehet bújni a világ elől. És ide jön az is, aki finom forró csokit szeretne inni, mert az idő (lassan) cidrisre fordul, és jól tud esni egy bögre, melengető, ízes forró csoki, amit akár afféle folyékony desszertnek is tekinthetünk.

A Rengeteg híres a forrócsoki-kínálatáról, amik belga, francia vagy spanyol pasztillából készülnek, és mintegy 1600-féle változatban elérhetőek.

Ami egy dolog, mert ki ne szeretne mindenféle izgalmas ízpárosításokat megkóstolni, de még arra is ügyelnek, hogy gusztusosan nézzenek ki a csészébe töltve. A klasszikusokon túl, mint mondjuk egy sós karamellás forró csoki, egészen izgalmas variációk is vannak, mint mondjuk a málnás, fehér forró csoki. Édes, forró nosztalgia, kóstoljátok meg!

Rengeteg RomKafé

Budapest, Szinyei Merse utca 22.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 14.00-22.00

Big Ben Teaház

Időről-időre vágyat érzek, hogy visszatérjünk a szertartásos teázáshoz. Finom tea, szép porcelán, leülni és beszélgetni, nem csak úgy septiben beledobni a filtert a bögrébe aztán csókolom. Addig is, ameddig itthon megteremtem hozzá a feltételeket, nagyon jó, hogy vannak még teázók, teaházak, ahol ki lehet ezt élvezni és még a mosogatás sem az én gondom a végén. A Veres Pálné utcai Big Benben aztán lehet tobzódni, és mivel én otthon alapvetően egyszerű teákat iszom (fekete, zöld, menta, kamilla) itt mindig belevetem magam a mindenféle gyümölcsös extrákba.

A fűszeres körte, a kandírozott gyömbér, vagy épp az almásrétes igazán tökéletesek borús őszi napok felvidításához, az Arany ősz pedig, nevéhez híven, színes, gazdag, és úgy átmelegít, hogy utána sosem hűl le a lelkünk.

Big Ben Teaház forrás

Big Ben Teaház

Budapest, Veres Pálné utca 10.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 10.00-21.00

Erdős és Fiai Cukrászda

A sütőtök és én kezdetben nagyon jó barátok voltunk, aztán egy ideig nem voltam hajlandó megenni, majd felnőttfejjel visszatértem hozzá, és most már lelkes fogyasztója vagyok, jóformán minden formájának. A kávés verziót kivéve, ugye. Na, most, ha van jó dolog az őszben, az például az, hogy az Erdősben megjelenik az isteni tökös pite. Ez a süti első találkozásunk alkalmával a látványával vett le a lábamról.

Tökéletes piteforma, roppanós csokiréteg, szemrevaló mennyiségű töltelék és egy kis tejszínhabcsók a tetején. És, ahogy a tészta, a tök és a csokoládé egymásra találnak egy tökéletes falatban, az olyan, hogy még azt is fontolóra venném, hogy lehet örökké ősz, ha ez az ára, hogy mindig ehessek ilyet.

Ne sirassátok a fagyiszezont, még most jön csak a java, és garantálom, isteni lesz!

Erdős és Fiai Cukrászda forrás

Erdős és Fiai Cukrászda

Budapest, Etele tér 3.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-20.00, szombat-vasárnap 9.00-20.00

Czukor Borsó

Mi lesz egy régi parasztházból, ha lelkesedéssel és szeretettel nyúlnak hozzá? Egy fantasztikus cukrászda, ahova öröm betérni, nagyjából bármikor, de az őszi fények valami egészen különleges aurát kölcsönöznek neki. A Czukor Borsóban a tyúkól könyvtárrá alakult, a füstölő ajándékboltként funkcionál és az istállóban van a vendégtér.

Amit pedig szerintem két lehulló falevél megcsodálása között mindenképp érdemes itt megkóstolni, az a vörösboros csokoládétorta. Egy csokis, fűszeres piskótalap, ebbe keverik bele a vörösbort, a tetejét pedig megkoronázzák egy réteg mascarponés krémmel.

Azt eddig is tudtam, hogy a vörösbor a mindenféle raguk jó barátja, de hogy a sütiké is… Aki kételkedik, kóstolja meg, aki nem, az is.

Czukor Borsó forrás

Czukor Borsó

Siklós-Máriagyűd, Arany János utca 19.

Nyitvatartás: csütörtök – vasárnap 11.00-18.00

Stella Cukrászda

Az ilyen kedves, kis családi vállalkozásokban az a jó, hogy tényleg mindig követik az évszakok váltakozását, és persze más a mennyiség, és más a forma, de nagyjából az készül, ami otthon is az asztalra kerülhetne az év egy adott szakában.

Stellában most muszáj megkóstolni a gesztenyés tortát, valahogy ősszel a diós, mogyorós, gesztenyés édességek még jobban tudnak esni, de vannak aprósütik és mindenféle kenyérsütemények is.

Ahogy pedig megyünk bele az őszi-téli szezonba, úgy készülnek egyre nagyobb számban az ilyenkor nagyon népszerű ősz végi, karácsonyi desszertek.

Stella Cukrászda

Paks, Kossuth Lajos utca 1.

Nyitvatartás: 9.00-19.00

My Green Cup

Én magam nem vagyok oda a tejes teákért, bár tudom, hogy finomak, és nagyon népszerűek, nekem valahogy nem állt össze. Mindenesetre, amikor a barátaim körében érdeklődtem, hogy hol érdemes chai lattét inni, ami, higgyétek el, az elit és elegáns válasz a pumpkinspice-őrületre, akkor nagyon sokan ajánlották a Pozsonyi úton található Green Cupot. A kávéjukat szeretem, úgyhogy nem kétlem, hogy a chai is jó náluk, főleg, mióta az is eszembe jutott, hogy egy ízben isteni bullent ettem náluk, ami mellé egy ilyen fűszeres, forró ital bizonyára nagyon jól passzol.

Úgyhogy, aki őszi, romantikus, kávézós randira vinné a kedvesét, az jöjjön ide, aztán lehet andalogni a Pozsonyin, a Szent István parkban vagy épp a Margit-szigeten.

My Green Cup forrás

My Green Cup

Budapest, Pozsonyi út 15.

Nyitvatartás: hétfő – péntek 7.30-19.00, szombat-vasárnap 9.00-17.00