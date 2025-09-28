Család

2025.09.28.

Viszlát, zuhanykabin: olcsó és penészmentes megoldás váltja fel 2026-tól

A legtöbb háztartásban kád vagy zuhanykabin található, és ugyan mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai, úgy néz ki, hogy 2026-tól egy kifinomult, olcsó és penészmentes megoldás váltja fel ezeket.

2026-tól elkezd kikopni a zuhanykabinok létezése a köztudatból, helyettük pedig egy olcsóbb, de annál mutatósabb megoldás érkezik az otthonokba, ami nem mellesleg nem igényel túl sok karbantartást, tisztítást sem. Lássuk, miről van szó!

Fürdőszoba
Vége a zuhanykabinok korszakának: olcsó, elegáns és penészmentes megoldás váltja fel 2026-tól

A zuhanykabinok manapság még szép számmal vannak jelen az otthonokban, azonban 2026-tól kezdve kezdenek egyre inkább feledésbe merülni. Az egyébként is sok macerával járó kabinokat nem könnyű tisztítani az apró résekben, ráadásul nem is balesetveszélyesek, ha a talaj és a zuhanytálca alja között sok a különbség.

Jövőre egyre inkább beszivárog a köztudatba egy másféle megoldás, amit egyelőre leginkább szállodákban és wellness központokban láthatunk:

a nyitott zuhanyzók, melyek praktikusak, hiszen kevés anyagot kell használni, csak a víz elvezetését kell gondosan megoldani. Emellett elegánsak, praktikusak, mert kisebb felületet (és azt is könnyen) lehet takarítani.

A nyitott zuhanyzók mellett szól még, hogy növelik a teret, és kisebb fürdőszobában is könnyen kialakítható. A magas tálcák hiánya szabadságérzetet kelt, ráadásul akadálymentességet is biztosít.

Mit hoz még 2026 a fürdőszobatrendeket illetően?

A 2026-os év egyik fő slágere a mikrocement lesz a nyitott zuhanyzók mellett. Ez a modern felület egyenletes felületet hoz létre, rendkívül tartós, és megszünteti azokat a réseket, ahol a nedvesség vagy a penész felhalmozódhatna. A mikrocement minimalista megjelenése jól illik a fekete csaptelepekhez, a természetes fához és a diszkrét háttérvilágításhoz.

Használhatunk természetes követ, tartós csempét vagy speciális bevonatokat is. Mindegyik anyag más hangulatot kölcsönözhet egy térnek. A természetestől a modern, letisztult megjelenésig.

Forrásunk volt.

