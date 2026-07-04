5 könnyű, nyári vacsora, amivel nem fűtöd fel a konyhát

Senkinek nem esik jól a nagy melegben főzőcskézni a felforrósodott konyhában. Éppen ezért segítünk nektek 5 könnyű, nyári vacsoraötlettel, amik minimalista módon lakatnak jól, de egy szavunk se lehet, mert minden falat jól fog esni. Lássuk!
Íme a vacsoraötletek!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű194Kalória4.8gFehérje8gSzénhidrát16.6gZsír
Egy könnyű és gyorsan összedobható saláta igazi felüdülés a nagy melegben, ráadásul gyomrunk is hálás lesz érte, hogy nincs extra munkának alávetve. A görögök salátája mindig nyerő, ami önmagában is elég, hogy jól lakottnak érezzük magunkat.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű227Kalória23.7gFehérje7.3gSzénhidrát11.6gZsír
Kézenfekvő, hogy csupa friss zöldséget és egy tonhal konzervet összeboronáljuk az étkezés jegyében. Martha Stewart kedvence pedig tényleg megér egy próbát. Íme az új nyári kedvencetek!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű441Kalória24gFehérje13.5gSzénhidrát32.5gZsír
Gondoltad volna, hogy tortilla nélkül is készíthetünk laktató, főzés- és sütésmentes wrapet? Ez a változat csupa zöldség, amibe sajt és sonka kerül még egy kis majonézzel, hogy még jobban szeressük.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű185Kalória5.2gFehérje11.9gSzénhidrát13.2gZsír
Ha minimalista lennél a nyári estéken, akkor nincs más dolgod, mint venni egy érett görögdinnyét és a szezon zöldségeit. Pazar lakoma készül ezek összeházasításából, amit fetával és egy kis fűszerrel koronázunk meg.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű776Kalória53.1gFehérje71gSzénhidrát32.8gZsír
Ha valami, egy tésztasaláta hidegen esik a legjobban. Ez a recept szerencsére mellőzi a sütőt, csupán a tésztát kell pár percet alatt kifőznünk, hogy utána minden jósággal összekeverve élvezhessük a nyár ízeit.
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