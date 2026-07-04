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2026.07.04.

5 könnyű, nyári vacsora, amivel nem fűtöd fel a konyhát

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Mi aztán teljesen megértjük, ha mellőznétek a sütőt egy időre! A nyári melegben ráadásul szervezetünket is kímélni kell, így a nehéz, zsíros ételek mellőzése erősen ajánlott. Elhoztunk nektek 5 könnyű, gyomrot kímélő vacsoraötletet, amit pikk-pakk összedobhattok estére.

Senkinek nem esik jól a nagy melegben főzőcskézni a felforrósodott konyhában. Éppen ezért segítünk nektek 5 könnyű, nyári vacsoraötlettel, amik minimalista módon lakatnak jól, de egy szavunk se lehet, mert minden falat jól fog esni. Lássuk!

Eredeti görög saláta
5 könnyű, nyári vacsora, amivel nem fűtöd fel a konyhát

Íme a vacsoraötletek!

  1. Eredeti görög saláta

    Eredeti görög saláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    194
    Kalória
    4.8g
    Fehérje
    8g
    Szénhidrát
    16.6g
    Zsír
    Még több görög saláta

    Egy könnyű és gyorsan összedobható saláta igazi felüdülés a nagy melegben, ráadásul gyomrunk is hálás lesz érte, hogy nincs extra munkának alávetve. A görögök salátája mindig nyerő, ami önmagában is elég, hogy jól lakottnak érezzük magunkat.
  2. Martha Stewart kedvenc tonhalsalátája

    Martha Stewart kedvenc tonhalsalátája

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    227
    Kalória
    23.7g
    Fehérje
    7.3g
    Szénhidrát
    11.6g
    Zsír
    Még több halsaláta

    Kézenfekvő, hogy csupa friss zöldséget és egy tonhal konzervet összeboronáljuk az étkezés jegyében. Martha Stewart kedvence pedig tényleg megér egy próbát. Íme az új nyári kedvencetek!
  3. Saláta wrap

    Saláta wrap

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    441
    Kalória
    24g
    Fehérje
    13.5g
    Szénhidrát
    32.5g
    Zsír
    Még több különleges saláták

    Gondoltad volna, hogy tortilla nélkül is készíthetünk laktató, főzés- és sütésmentes wrapet? Ez a változat csupa zöldség, amibe sajt és sonka kerül még egy kis majonézzel, hogy még jobban szeressük.
  4. Friss görögdinnyesaláta fetasajttal, uborkával, koktélparadicsommal és mentával, türkizkék tányérban tálalva, körülötte zöldségek és olívaolaj

    Dinnyesaláta fetával és mentával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    185
    Kalória
    5.2g
    Fehérje
    11.9g
    Szénhidrát
    13.2g
    Zsír
    Még több gyümölcssaláta

    Ha minimalista lennél a nyári estéken, akkor nincs más dolgod, mint venni egy érett görögdinnyét és a szezon zöldségeit. Pazar lakoma készül ezek összeházasításából, amit fetával és egy kis fűszerrel koronázunk meg.
  5. Krémes kovászos uborkás tésztasaláta sült csirkével és fetával, extra kovászos uborkával a tetején.

    Krémes kovászos uborkás tésztasaláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    776
    Kalória
    53.1g
    Fehérje
    71g
    Szénhidrát
    32.8g
    Zsír
    Még több tésztasaláta

    Ha valami, egy tésztasaláta hidegen esik a legjobban. Ez a recept szerencsére mellőzi a sütőt, csupán a tésztát kell pár percet alatt kifőznünk, hogy utána minden jósággal összekeverve élvezhessük a nyár ízeit.

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Kormos Lili

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