A konyhád épsége, sőt, az életed is múlhat rajta – Most csak 999 forint az ALDI-ban

Szuper hasznos, sőt, elengedhetetlen eszköz az ALDI-ból, 999 forintért. Minden családnak érdemes beszereznie egyet, mert a füstjelző életet is menthet!

A füstjelző nemcsak praktikus, hanem életmentő is lehet otthonodban. Egy pillanat alatt észleli a füstöt, még mielőtt a szén-monoxid illetve a tűz komoly károkat okoznának, így időt ad a menekülésre és a tűzoltásra. A konyhában, ahol a háztartási tűz a leggyakrabban előfordul, különösen fontos, hogy minden lakásban legyen legalább egy működő füstjelző.

Most akciósan 999 forintért vehetsz füstjelzőt az ALDI-ban

Július 6-tól az ALDI-ban akciós áron, mindössze 999 forintért beszerezhető a WORKZONE füstjelző, ami szinte jelképes összeg a nyugalomért és a biztonságért.

Egy ilyen beruházással nemcsak a konyhád, hanem az egész otthonod védelme is biztosított lehet. A termék 3 év jótállással vásárolható meg 2026. július 6-a hétfőtől, az ALDI-ban.

Akciós füstjelző az ALDI-ból, 999 forintért

A rendszeres használat és karbantartás mellett a füstjelzők:

megnövelhetik a család biztonságát

csökkentik a baleseti károk, tűzkárok kockázatát,

akár életet is menthetnek

könnyen felszerelhetők

általában elemmel működnek, így nem kell bonyolult szereléstől tartani.

Ne várj a baj bekövetkeztéig: szerezz be mielőbb egy füstjelzőt, és gondoskodj arról, hogy a legkisebb jelzésre is biztonságban tudhasd magad és a szeretteidet.

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