Így főzött az ország karácsonykor – Rekordokat döntött a Nosalty

Nem meglepő módon a töltött káposzta évek óta stabil karácsonyi kedvenc a Nosaltynál, míg a sütemények mezőnyében a rögtön puha mézeskalács viszi a prímet. Nézzük 2025 ünnepi időszakának kedvenceit!

A hosszú évek tapasztalata és Nosalty.hu látogatottsági adatai egyértelműen bizonyítják, hogy a magyar lakosság hűséges a karácsonyi tradíciókhoz: a klasszikus ízek iránt a legnagyobb decemberi érdeklődés. A csúcstartók 1,26 millió receptmegtekintéssel a káposztaételek, szorosan utánuk következnek a lencseételek, amikre 1,03 millióan kattintottak, míg 891 ezerszer kerestek mézeskalácsreceptet. A pogácsák 687 ezer, a zserbók 653 ezer receptmegtekintést értek el. A decemberi dobogó tetejére a karácsonyi rögtön puha mézeskalács „állhatott fel”, ezüstérmes lett a klasszikus töltött káposzta, míg a harmadik helyen a hagyományos lencsefőzelék végzett. Szilveszterkor nem meglepő módon az utóbbi recept az első helyre került, de népszerű volt még a lencseleves és a lencsefőzelék egyszerűen étel elkészítéséhez szolgáló útmutatás is.

Karácsonyi rögtön puha mézeskalács 1 adag Idő 40 p Költség olcsó Nehézség könnyű 1649 Kalória 22g Fehérje 296.5g Szénhidrát 44.3g Zsír Még több mézeskalács

Számunkra a karácsony mindig a közösségről, az együtt töltött időről és a közös élményekről szól, ezért különösen fontos visszacsatolás számunkra, hogy ebben az időszakban ilyen sokan választották a Nosaltyt inspirációforrásként.

Óriási öröm látni, hogy Magyarország ünnepi készülődésének részesei lehettünk: receptekkel, tippekkel, ötletekkel segíthettük a családi asztalok körüli pillanatokat. Ez az eredmény elsősorban az olvasóinké, akik nap mint nap visszatérnek hozzánk, és a szerkesztőségünké, akik szívvel-lélekkel dolgoznak azon, hogy a Nosalty a nagybetűs gasztro- és receptoldala legyen mindenkinek” – mondta el Hering András, a Nosalty főszerkesztője.

A december 2025-ben is nagy sikereket hozott a Nosalty számára, az e.gemius adatai szerint az egyedi felhasználók számában, az oldalmegtekintések számában, a látogatások számában és az egy látogatóra eső oldalletöltés mutatókban is lekörözte a többi receptoldalt. A Nosalty az exkluzív látogatók tekintetében is verhetetlennek bizonyult decemberben, több mint fél millió olyan látogatónak is segített a konyhában, akik a többi receptoldalt nem látogatták.

A Nosalty a gasztrooldalak éllovasa volt decemberben: az ünnepek alatt átlagosan 27 százalékkal többen látogatták, mint legfőbb konkurensét, míg december 24-én 46 százalékkal haladta meg az említett konkurens látogatóinak számát.

A decemberi forgalmi adatok ismét megerősítették a Nosalty piacvezető szerepét. Az ünnepi időszak csúcspontján, december 23–24-én nemcsak a receptoldalak, hanem a hírportálok mezőnyében is az élre kerültünk, december 23-a pedig a Nosalty történetének eddigi legnagyobb napi forgalmát hozta.

"Ez a stabil és széles elérés teszi a Nosaltyt megbízható és vonzó partnerré minden hirdető számára” – árulta el Kovács Ádám, a Nosalty Head of Digital Brand munkatársa, utalva a 2025. december 23-i 642 804 egyedi látogatóra és 2 568 007 oldalmegtekintésre.