Nosalty Mit főzzek ma? Toszkán bableves, souvlaki és brie-sajtos kosárka kínálkozik

Sokan hagyják a kulcsot a zárban akár éjszakára is, mert egyszerűnek és kényelmesnek tűnik, és úgy érzik, biztonságos, mondván, mi baj lehet, ha kulcsra zárták az ajtót? Biztonsági szakértők azonban figyelmeztetnek: ez a szokás technikai és biztonsági kockázatokat egyaránt rejthet, sőt, a sürgősségi helyzetekben is veszélyes lehet. Otthon Tippünk következik.