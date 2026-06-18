Sok-sok zöldség jut mára:
Nosalty Mit főzzek ma? Toszkán bableves, souvlaki és brie-sajtos kosárka kínálkozik
Micsoda menü: babtól roskadó olasz leves, saslik, ráadásul görög souvlaki és még lekváros-sajtos kosárka is érkezik. Csodás ízek várnak!
Micsoda menü: babtól roskadó olasz leves, saslik, ráadásul görög souvlaki és még lekváros-sajtos kosárka is érkezik. Csodás ízek várnak!
Sok-sok zöldség jut mára:
Bár az év minden szakában szokás főzni töltött paprikát, nyáron elmaradhatatlan, hiszen nincs is finomabb verzió, mint a szezon harsanósan friss tv-paprikáival készülő. Elsőre kicsit ...
Puha kakaós korongok közé egy selymes vaníliás krémet tettem.(keményítőt lisztre is lecserélhetjük!!)Egyszerű alapanyagokból készült, mégis látványos kis desszert, mely mosolyt csal ...
Omlós sertéskaraj, sonka, olvadó sajt, mindez füstös, paprikás bundában: ez a labancpecsenye. Könnyen és gyorsan elkészíthető, tökéletes választás családi ebédre vagy ...
A hazai sárgadinnye már megjelent az ALDI kínálatában, a magyar görögdinnye pedig várhatóan július első hétvégéjén érkezik az üzletekbe. Az áruházlánc idén is magyar termelőktől szerzi be a szezon egyik legnépszerűbb nyári gyümölcsét, amely Békés, Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből kerül a polcokra.Nosalty
Idén is 180 tablettel támogatja a sikeresen pályázó általános iskolákat a Köszi, SIÓ! program, sőt, egy új, esélyegyenlőségről szóló mesével is segítik az közös gondolkodást. A pályázatok benyújtásának határideje: 2026. június 30.Hirdetés
Micsoda menü: babtól roskadó olasz leves, saslik, ráadásul görög souvlaki és még lekváros-sajtos kosárka is érkezik. Csodás ízek várnak!Macsuga Viktória
Sokan hagyják a kulcsot a zárban akár éjszakára is, mert egyszerűnek és kényelmesnek tűnik, és úgy érzik, biztonságos, mondván, mi baj lehet, ha kulcsra zárták az ajtót? Biztonsági szakértők azonban figyelmeztetnek: ez a szokás technikai és biztonsági kockázatokat egyaránt rejthet, sőt, a sürgősségi helyzetekben is veszélyes lehet. Otthon Tippünk következik.
A mai menü szereplőiért a fél karunkat adnánk, ha valaki az asztalunkra tenné őket! Lecsós szelet, vegyes köret, kókusztorta cseresznyével, majd házi levendulaszörp? Igen, igen és igen!
A vashiányos vérszegénység kezelése elsősorban a vasban gazdag ételek fogyasztásával kezdődik. A sovány húsok és tengeri ételek mellett a növényi alapú vasforrások és a C-vitaminban gazdag ételek segítik a vas felszívódását és a vörösvértestek termelődését. Dietetikusok szerint ezek az ételek támogatják az egészséget és a vérszegénység enyhítését.
Puha kakaós korongok közé egy selymes vaníliás krémet tettem.(keményítőt lisztre is lecserélhetjük!!)Egyszerű alapanyagokból készült, mégis látványos kis desszert, mely mosolyt csal ...
Évekkel ezelőtt addig kutakodtam a neten, amíg sikerült összeszednem a befőtt készítés legegyszerűbb módját, az üvegek csírátlanításától a gyümölcs üvegbe helyezésén ...
Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...