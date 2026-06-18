Életmód

2026.06.18.

Nosalty Mit főzzek ma? Toszkán bableves, souvlaki és brie-sajtos kosárka kínálkozik

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Micsoda menü: babtól roskadó olasz leves, saslik, ráadásul görög souvlaki és még lekváros-sajtos kosárka is érkezik. Csodás ízek várnak!

Sok-sok zöldség jut mára:

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