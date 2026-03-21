Az agy egészsége nagyban múlik azon, mi kerül a tányérunkra. Három neurológus most elárulta, mely ételeket fogyasztják rendszeresen, hogy megőrizzék a memóriájukat és a szellemi frissességüket – és a lista meglepően egyszerű.

Az, hogy mit eszünk, közvetlen hatással van az agyunk működésére – a memóriától kezdve a koncentráción át egészen az öregedés üteméig. A neurológusok szerint azonban nincs egyetlen csodétel: sokkal inkább az számít, hogy rendszeresen olyan alapanyagokat fogyasszunk, amelyek támogatják az agy egészségét. Mégis van néhány étel, ami szinte minden szakértő étrendjében szerepel.

3 neurológus árulta el, mit eszik kognitív egészsége megőrzéséért

Az első számú kedvenc: a bogyós gyümölcsök

A három megkérdezett neurológus egyetértett abban, hogy a bogyós gyümölcsök – különösen az áfonya – kiemelkedően jót tesznek az agynak.

Ezek a gyümölcsök tele vannak flavonoidokkal és antioxidánsokkal, amelyek csökkentik a gyulladást és segítik az idegsejtek közötti kommunikációt. Emellett hozzájárulhatnak a memória javulásához és a kognitív hanyatlás lassításához is.

Nem véletlen, hogy sok szakértő napi vagy heti rendszerességgel fogyasztja őket – akár magukban, akár joghurtba, zabkásába keverve.

A „zöld alap”: leveles zöldségek

A neurológusok étrendjében szintén állandó szereplők a sötétzöld leveles zöldségek, például a spenót vagy a kelkáposzta.

Ezek olyan tápanyagokat tartalmaznak – például folátot és luteint –, amelyek támogatják az agyműködést és hozzájárulhatnak a szellemi frissesség megőrzéséhez. A rendszeres fogyasztásuk hosszú távon is védő hatású lehet, különösen az életkor előrehaladtával.

Egészséges zsírok: diófélék és magvak

A neurológusok nem félnek a zsíroktól – legalábbis a megfelelő típusoktól nem. A diófélék, például a dió vagy a mandula, fontos részét képezik az étrendjüknek.

Éremes tudatosan összeállítani az étrendünket

Ezek egészséges zsírokat és antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek segítenek védeni az agysejteket és támogatják a kognitív funkciókat.

Ráadásul könnyen beilleszthetők a mindennapokba: egy maréknyi snackként vagy salátákhoz adva is tökéletesek.

A bélflóra sem maradhat ki

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az agy és a bélrendszer szorosan összekapcsolódik. Ezért a probiotikus ételek – például fermentált termékek – is fontos szerepet kapnak az étrendben.

Ezek támogatják a bélflóra egyensúlyát, ami közvetve az agy működésére és a hangulatra is hatással lehet.

