A bélrendszer egészsége egyre nagyobb figyelmet kap napjainkban, hiszen egyáltalán nem mindegy, milyen tápanyagokat juttattunk magunkba. Most egy 4 összetevős gyógyító italt mutatunk nektek, amit könnyedén elkészíthettek otthon, az egészségetek érdekében!

A kefir az egyik legjobb erjesztett élelmiszer, ami rendkívül jótékony hatással van a bélrendszerünk egészségére. Azonban nem csak ez az alapanyag az, ami segíthet csökkenteni a szervezet krónikus gyulladását. Lássuk hát, milyen 4 összetevős házi itallal segíthetjük bélrendszerünk egészségét!

4 összetevős házi, gyógyító ital, ami csökkenti a krónikus gyulladást

A kefir jótékony baktériumai segítenek a bélrendszer krónikus gyulladásának csökkentésében, ami a mai modern életvitel miatt egyre gyakoribb. Ha emellé még egy 4 összetevős házi italt is rendszeresem fogyasztunk, akkor megsokszorozzuk a kefir jótékony hatását.

A kefir javítja a bélmikrobiomot és csökkenti a puffadást, emellett segít csökkenteni a vércukorszintet, mérsékli az enyhe gyulladásokat, javítja a hangulatot, és csökkenti a stresszt.

A kefir önmagában már elég ahhoz, hogy segítse a kalcium és magnézium felszívódását.

Házi ital a krónikus gyulladás csökkentésére

A krónikus gyulladás az, mikor a szervezet nem képes leküzdeni a gyulladást, vagy az immunrendszer riadó üzemmódban marad. Ezt az állapotot többek közt a dohányzás, alkoholfogyasztás, a helytelen táplálkozás, a stressz, a túlsúly és a helytelen életmód tartja fenn.

A krónikus gyulladáson a kefir rendszeres fogyasztása segíthet, amit ha egy gránátalmából, kurkumából, gyömbérből, fekete borsból álló házi itallal egészítünk ki a mindennapokban, akkor még erőteljesebben érvényesül a gyulladáscsökkentő hatás.

A kurkuma és a gyömbér gyulladáscsökkentő és emésztést segítő tulajdonságaikról ismertek, melyek kefirrel, egy természetes probiotikumokban gazdag élelmiszerrel kombinálva szinergikus hatást fejtenek ki, amely elősegítheti a bélrendszer egészségét és az általános jólétet.

