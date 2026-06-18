Ezt csináld a mosógépeddel, hogy úgy működjön, mintha tegnap vetted volna – A szerelő hasznos tanácsai

A mosógép az egyik legtöbbet használt háztartási gépünk, mégis sokan csak akkor foglalkoznak vele, amikor már konkrét probléma jelentkezik. A mosógépszerelők szerint azonban:
- a rendszeres karbantartás nem csak a kellemetlen szagokat előzi meg,
- hanem a hatékonyságot is fenntartja,
- és a meghibásodások esélyét is csökkenti.
Miért fontos a rendszeres mosógéptisztítás?
A háztartási gépszerelők szerint a mosógép megfelelő működésének kulcsa a megelőző karbantartás. Bár a készülékek sokáig megbízhatóan működnek, a szennyeződések, mosószermaradványok és apró tárgyak idővel problémát okozhatnak.
1. A szűrő rendszeres tisztítása
Az egyik legfontosabb teendő a szűrő rendszeres tisztítása. Ez általában a mosógép alsó, elülső részén található kis fedél mögött helyezkedik el, amit ki tudunk szedni kézzel is.
A szűrőben idővel minden összegyűlik:
- haj,
- textilszálak,
- zsebből mosáskor előkerülő apró tárgyak,
- különféle szennyeződések, amelyek akadályozhatják a víz megfelelő elvezetését.
Tisztítás előtt fontos:
- a gép kihúzása a konnektorból,
- törölköző vagy egy kis edény előkészítése, mert víz szivároghat ki a gépből.
A szűrőt tisztítás után folyó víz alatt alaposan át kell öblíteni, mosószeres szivaccsal megtisztítani, majd visszahelyezni a gyártói utasítások szerint.
2. A mosógépajtó gumitömítésének tisztítása
A mosógép ajtaján található gumitömítésben könnyen megül:
- a nedvesség,
- mosószermaradék,
- finom szennyeződés.
Ez idővel kellemetlen szagokat és higiéniai problémákat is okozhat, sőt, penészt is. Ezért érdemes rendszeresen áttörölni tiszta ruhával, és a redők közül is eltávolítani a lerakódásokat!
3. Dobtisztító program vagy magas hőfokú mosás
A gyártók javasolják a dobtisztító program rendszeres használatát, ha a készülék rendelkezik ilyennel.
Ha nincs ilyen funkció, érdemes üresen futtatni egy magas hőfokú mosást, ehhez használhatunk mosógéptisztító folyadékot is. Ez segít eltávolítani a mosószerlerakódásokat, zsíros maradványokat.
4. A mosószeradagoló tisztítása
5. Használat utáni szellőztetés
A szerelő szerint fontos, hogy mosás után az ajtót és a mosószeres fiókot is hagyjuk egy ideig nyitva - ez segít a belső tér kiszáradásában, a kellemetlen szagok megelőzésében.
A rendszeres karbantartástól természetesen nem lesz vadiúj a mosógép, de:
- hosszabb ideig megőrzi a hatékonyságát,
- csökkenti a meghibásodások esélyét,
- segít elkerülni a szennyeződésből eredő problémákat.
Tippek, tanácsok:
- Havonta egyszer tisztítsd ki a mosógép szűrőjét!
- Ne hagyd sokáig zárva a mosógép ajtaját, főleg ne mosás után!
- Időnként futtass üres, magas hőfokú tisztító mosást!
Tudtad?
- A mosógépszűrő eltömődése a leggyakoribb oka a vízelvezetési problémáknak.
- A gumitömítésben megtelepedő nedvesség penészedéshez vezethet - töröld szárazra!
- A rendszeres karbantartás jelentősen meghosszabbíthatja a gép élettartamát.
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