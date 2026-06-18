Ezt csináld a mosógépeddel, hogy úgy működjön, mintha tegnap vetted volna – A szerelő hasznos tanácsai

A mosógépszerelők szerint néhány egyszerű karbantartási lépéssel hosszabb ideig működhet hibamentesen a mosógépünk. Lássuk, mik ezek!

A mosógép az egyik legtöbbet használt háztartási gépünk, mégis sokan csak akkor foglalkoznak vele, amikor már konkrét probléma jelentkezik. A mosógépszerelők szerint azonban:

a rendszeres karbantartás nem csak a kellemetlen szagokat előzi meg,

hanem a hatékonyságot is fenntartja,

is fenntartja, és a meghibásodások esélyét is csökkenti.

Miért fontos a rendszeres mosógéptisztítás?

A háztartási gépszerelők szerint a mosógép megfelelő működésének kulcsa a megelőző karbantartás. Bár a készülékek sokáig megbízhatóan működnek, a szennyeződések, mosószermaradványok és apró tárgyak idővel problémát okozhatnak.

Az egyik legfontosabb teendő a szivattyúszűrő rendszeres tisztítása

1. A szűrő rendszeres tisztítása

Az egyik legfontosabb teendő a szűrő rendszeres tisztítása. Ez általában a mosógép alsó, elülső részén található kis fedél mögött helyezkedik el, amit ki tudunk szedni kézzel is.

A szűrőben idővel minden összegyűlik:

haj,

textilszálak,

zsebből mosáskor előkerülő apró tárgyak,

különféle szennyeződések, amelyek akadályozhatják a víz megfelelő elvezetését.

Tisztítás előtt fontos:

a gép kihúzása a konnektorból,

törölköző vagy egy kis edény előkészítése, mert víz szivároghat ki a gépből.

A szűrőt tisztítás után folyó víz alatt alaposan át kell öblíteni, mosószeres szivaccsal megtisztítani, majd visszahelyezni a gyártói utasítások szerint.

Érdemes a redők közül is eltávolítani a lerakódásokat!

2. A mosógépajtó gumitömítésének tisztítása

A mosógép ajtaján található gumitömítésben könnyen megül:

a nedvesség,

mosószermaradék,

finom szennyeződés.

Ez idővel kellemetlen szagokat és higiéniai problémákat is okozhat, sőt, penészt is. Ezért érdemes rendszeresen áttörölni tiszta ruhával, és a redők közül is eltávolítani a lerakódásokat!

3. Dobtisztító program vagy magas hőfokú mosás

A gyártók javasolják a dobtisztító program rendszeres használatát, ha a készülék rendelkezik ilyennel.

Ha nincs ilyen funkció, érdemes üresen futtatni egy magas hőfokú mosást, ehhez használhatunk mosógéptisztító folyadékot is. Ez segít eltávolítani a mosószerlerakódásokat, zsíros maradványokat.

4. A mosószeradagoló tisztítása A mosószeres fiókban gyakran lerakódik a por, az öblítő, mosószer, ami megkeményedhet, és akadályozhatja a megfelelő öblítést. A legtöbb fiók könnyen kivehető, és meleg vízben, mosószerrel elmosható.

A mosószeradagoló tisztítása is fontos!

5. Használat utáni szellőztetés

A szerelő szerint fontos, hogy mosás után az ajtót és a mosószeres fiókot is hagyjuk egy ideig nyitva - ez segít a belső tér kiszáradásában, a kellemetlen szagok megelőzésében.

A rendszeres karbantartástól természetesen nem lesz vadiúj a mosógép, de:

hosszabb ideig megőrzi a hatékonyságát,

csökkenti a meghibásodások esélyét,

segít elkerülni a szennyeződésből eredő problémákat.

Tippek, tanácsok:

Havonta egyszer tisztítsd ki a mosógép szűrőjét!

Ne hagyd sokáig zárva a mosógép ajtaját, főleg ne mosás után!

Időnként futtass üres, magas hőfokú tisztító mosást!

Ne hagyd sokáig zárva a mosógép ajtaját, főleg ne mosás után!

Tudtad?

A mosógépszűrő eltömődése a leggyakoribb oka a vízelvezetési problémáknak.

A gumitömítésben megtelepedő nedvesség penészedéshez vezethet - töröld szárazra!

A rendszeres karbantartás jelentősen meghosszabbíthatja a gép élettartamát.

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