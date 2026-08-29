Nosalty Mit főzzek ma? Laktató kukoricalevest sós pite követ, majd egy nagyon csokis finomság

Nemrég jelent meg Krasznai Norbert Small Plate – Együnk együtt című szakácskönyve, amiben több mint ötven recepttel és számos gyakorlati tanáccsal vezet bennünket ebben a színes és változatos gasztronómiai univerzumban. De mi történt vele a Balatonszőlős és a Dobrumba konyhája között? Honnan jött a szakácskönyv ötlete, és mit tanácsol azoknak, akik még kezdők a small plate világában? Ezekre a kérdésekre és az új gasztronómiai trend kritikáira is kerestük a választ a Nosaltynak adott interjúban.