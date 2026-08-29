Levesünk élénk színével, főételünk remek ízeivel, míg desszertünk édes élvezettel kényeztet.
Nosalty Mit főzzek ma? Laktató kukoricalevest sós pite követ, majd egy nagyon csokis finomság
Ma minden egyes falatért megdolgozunk, de nem hiába.
Ma minden egyes falatért megdolgozunk, de nem hiába.
Levesünk élénk színével, főételünk remek ízeivel, míg desszertünk édes élvezettel kényeztet.
Egyszerűen imádom ezt a fajta gyümölcskenyeret. A finom gyümölcsök annyira jól illenek a tésztába, és milyen jól mutatnak benne, mikor vágjuk fel.....egy pohár kávé mellé reggelire, ...
Ha egy gyors, egészséges és természetesen édes házi lekvárra vágysz, ez az áfonyás, chiamagos változat tökéletes választás. A chiamagnak köszönhetően különleges, lekváros ...
Sütéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegye figyelembe!
Színesben még csak-csak megy, de mi történik akkor, ha eltűnnek a megszokott árnyalatok? Most kiderül, felismered-e a népszerű felvágottakat fekete-fehér képekről!Nosalty
Nemrég jelent meg Krasznai Norbert Small Plate – Együnk együtt című szakácskönyve, amiben több mint ötven recepttel és számos gyakorlati tanáccsal vezet bennünket ebben a színes és változatos gasztronómiai univerzumban. De mi történt vele a Balatonszőlős és a Dobrumba konyhája között? Honnan jött a szakácskönyv ötlete, és mit tanácsol azoknak, akik még kezdők a small plate világában? Ezekre a kérdésekre és az új gasztronómiai trend kritikáira is kerestük a választ a Nosaltynak adott interjúban.Kormos Lili
Ma minden egyes falatért megdolgozunk, de nem hiába.Nosalty
Nem kell telepakolni a szekrényt drága tisztítószerekkel ahhoz, hogy tiszták és fényesek legyenek a padlók. Egy egyszerű háztartási alapanyag is segíthet, de nem mindegy, milyen burkolaton használjuk. Mai Otthon Tippünkben megmutatjuk, mivel mosnak fel a görögök, hogy mindig fényes, csillogó csempézett padlójuk legyen!
Van a konyhában egy apró rés, amit takarításkor könnyű elfelejteni, mégis meglepően sok szennyeződés gyűlik össze benne: ez a tűzhely és a munkapult közötti keskeny hézag. A morzsák, ételmaradékok, zsír és kifröccsent folyadékok pillanatok alatt eltűnhetnek benne, a hagyományos takarítóeszközökkel pedig sokszor éppen az ellenkező hatást érjük el, és még mélyebbre toljuk a szennyeződést. Mai Otthon Tippünkben 3 módszert mutatunk, amivel könnyedén kitisztíthatod ezt a rést!
Vannak virágok, amelyek évtizedek óta ott virítanak a kertekben, és szépségükből mit sem veszítenek. Ráadásul több közülük nemcsak mutatós, hanem könnyen nevelhető, kevés gondozást igényel, és évről évre újra megjelenik a kertben.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé. Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...