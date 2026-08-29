Nyár van!

2026.08.29.

Nosalty Mit főzzek ma? Laktató kukoricalevest sós pite követ, majd egy nagyon csokis finomság

Nosalty profilképe Nosalty

Ma minden egyes falatért megdolgozunk, de nem hiába.

Levesünk élénk színével, főételünk remek ízeivel, míg desszertünk édes élvezettel kényeztet.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Balról: Széll Bálint, Korcsmáros Noémi és Krasznai Norbert /Széll Bálint fotója
Nyár van!

„Attól, mert a paprikás csirkéből kis adagot szedsz egy kistányérra,...

Nemrég jelent meg Krasznai Norbert Small Plate – Együnk együtt című szakácskönyve, amiben több mint ötven recepttel és számos gyakorlati tanáccsal vezet bennünket ebben a színes és változatos gasztronómiai univerzumban. De mi történt vele a Balatonszőlős és a Dobrumba konyhája között? Honnan jött a szakácskönyv ötlete, és mit tanácsol azoknak, akik még kezdők a small plate világában? Ezekre a kérdésekre és az új gasztronómiai trend kritikáira is kerestük a választ a Nosaltynak adott interjúban.

Kormos Lili

További cikkek

Tűzhely és konyhapult
Nyár van!

Így tisztítsd ki a tűzhely és a pult közti rést:...

Van a konyhában egy apró rés, amit takarításkor könnyű elfelejteni, mégis meglepően sok szennyeződés gyűlik össze benne: ez a tűzhely és a munkapult közötti keskeny hézag. A morzsák, ételmaradékok, zsír és kifröccsent folyadékok pillanatok alatt eltűnhetnek benne, a hagyományos takarítóeszközökkel pedig sokszor éppen az ellenkező hatást érjük el, és még mélyebbre toljuk a szennyeződést. Mai Otthon Tippünkben 3 módszert mutatunk, amivel könnyedén kitisztíthatod ezt a rést!

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept