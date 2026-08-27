Így tisztítsd ki a tűzhely és a pult közti rést: 3 egyszerű trükköt mutatunk

Most adunk néhány egyszerű tippet, amivel könnyen kitisztíthatod a konyhapult és a tűzhely közti apró rést.
Kattints a képre, és nézd meg, milyen trükkökkel tudod kitisztítani!
Így nem kell hetente újra órákig takarítanod
A legjobb trükk természetesen az, ha eleve megakadályozod, hogy a morzsák és ételmaradékok bejussanak a résbe.
Erre használhatsz hőálló, élelmiszerbiztos szilikon réskitöltőt, amely egyszerűen a tűzhely és a pult közötti hézagba kerül. Ha elszennyeződik, csak ki kell venni, megtisztítani, majd visszahelyezni.
Léteznek kifejezetten tűzhely és munkapult közötti réshez készült takarócsíkok is, amiknek egyes változatai akár öntapadósak is lehetnek.
Érdemes ezt a kis területet a heti konyhai takarítás részévé tenni: egy gyors porszívózás vagy áttörlés sokkal egyszerűbb, mint megvárni, amíg a morzsákból és zsírból vastag, ragacsos lerakódás lesz.
Arra is figyelj, hogy ételkészítés közben ne közvetlenül a rés fölött szeletelj vagy pakolj. Már azzal is sokat tehetsz a tisztaságért, ha a vágódeszkát és a tálakat néhány centiméterrel arrébb helyezed a pulton.