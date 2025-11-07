Mit főzzek hétvégén? Villám tésztás levesek illetve főételek váltakoznak, sütés nélküli sütikkel

Ragulevesben, tonhalas tésztában, de paradicsomos rakottasban is helyet kap a tészta!
SZOMBAT
Főétel
Egyszerű tonhalas tészta
Desszert
Répatortakocka sütés nélkül
VASÁRNAP
A tészta mindannyiunk mumusa: vagy létezik olyan, aki nem szereti az olasz, magyaros vagy ázsiai tésztás ételeket? Kevesen jelentkeznek... A hétvégén is főszerepet kap, beletesszük levesbe, főételbe, felváltva! A sütik pedig a sütő bekapcsolása nélkül készülnek majd.
