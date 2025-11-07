Gasztro

2025.11.07.

Mit főzzek hétvégén? Villám tésztás levesek illetve főételek váltakoznak, sütés nélküli sütikkel

Nosalty profilképe Nosalty

A tészta mindannyiunk mumusa: vagy létezik olyan, aki nem szereti az olasz, magyaros vagy ázsiai tésztás ételeket? Kevesen jelentkeznek... A hétvégén is főszerepet kap, beletesszük levesbe, főételbe, felváltva! A sütik pedig a sütő bekapcsolása nélkül készülnek majd.

Ragulevesben, tonhalas tésztában, de paradicsomos rakottasban is helyet kap a tészta!

SZOMBAT

VASÁRNAP

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Legújabb receptek

aranygaluska

Nagyon vajas aranygaluska

Pihe-puha, szaftos kelt tészta, rengeteg dió és krémes vaj, melyeket mind körbejár a citromhéj intenzív aromája: ez az aranygaluska. Ki ne szeretné ezt a desszertet, pláne egy selymes ...

mézeskalács

Svéd mézeskalács

Ha a ropogós mézeskalácsok rabjai vagytok, akkor mindenképpen készítsétek el ezt a sötétbarna svéd csodakekszet, mert mennyeien fűszeres és csodásan ropog! Falatozhatjuk magában az ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept