Mit főzzek hétvégén? Rohangáláshoz illő tempós receptek ünnepi édességekkel

A karácsonyi készülődés egyik legkedveltebb pillanata a halételek kiválasztása, hiszen a friss hal az ünnepi menü egyik meghatározó eleme. Az Auchan idén is széles és változatos halválasztékkal készül: a kínálatban 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfaj szerepel, 16 áruházban élőhalvásárral várják a vásárlókat – élő halat kizárólag kábítva árusítanak, míg a többi üzletben friss, csomagolt termékekből lehet válogatni.