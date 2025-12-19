Mit főzzek hétvégén? Rohangáláshoz illő tempós receptek ünnepi édességekkel

Nem pepecselős, kevés időt igénylő leves és főétel kerül asztalra a hétvégén, a desszertek viszont már a karácsonyi napokra készülnek - ne egyétek meg mind!
SZOMBAT
Desszert
Cukormentes bonbonok
VASÁRNAP
Olasz tojásleves, carbonara, krumplis tészta, lebbencsleves valamint bonbon és habcsók. Ők a hétvége szereplői.
A karácsonyi készülődés egyik legkedveltebb pillanata a halételek kiválasztása, hiszen a friss hal az ünnepi menü egyik meghatározó eleme. Az Auchan idén is széles és változatos halválasztékkal készül: a kínálatban 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfaj szerepel, 16 áruházban élőhalvásárral várják a vásárlókat – élő halat kizárólag kábítva árusítanak, míg a többi üzletben friss, csomagolt termékekből lehet válogatni.
Mi történik, ha a magyar cukrászok kreativitása találkozik a Debic prémium alapanyagaival? Ünnepi csodák születnek! Az első hazai Karácsonyi fatörzs versenyen a cukrászszakma legjobbjai szálltak versenybe, hogy újragondolják a klasszikus francia ünnepi desszertet. A győztes édességeket ráadásul te is megkóstolhatod!
Mindenki imádja a mézeskalácsot, ezt a szuper fűszeres tésztát azonban akár csigaformában is elkészíthetjük. Így tettünk most mi is, és fűszeres vajkrémmel megkent édes tekercseket ...
Porcukorba csomagolva várja az édességre éhes szájakat ez a hókifli. Az omlós linzertésztából készült finomság hosszú ideig eltartható, így még jóval az ünnepi készülődés ...
Ha nincs sok időtök elkészíteni az ünnepi desszertet, akkor ez az elegáns panna cotta a megmentésetekre siet! Alig 10 perc aktív munka van vele, a végeredmény azonban egy letisztult, finom, ...
A hideg hónapokban (is) elengedhetetlen a megfelelő rostbevitel. Ezek a téli zöldségek nemcsak szezonálisak, hanem az emésztés támogatásában is sokat segíthetnek.Nosalty
Aggodalomra semmi ok, a MOHU készül a megnövekedett palackvisszaváltó hullámra, így remélhetőelg senkinek nem kell majd se az ünnepek előtti, se az utáni napokban azzal szembesülnie, hogy megtelt a tároló.Nosalty
Egészben sült pulyka, így-így panírozott, majd olajban kisütött húsok és halak, halászlé, töltött káposzta? Finoman szólva sem időspórolós, kapkodva összedobható karácsonyi főételek. Mutatunk pár receptet inkább, amelyek bizonyítják, hogy nem minden fogás időigényes és őrületesen pepecselős, ami karácsonyi.
Ma sem lehet panasz a menüre! Húsleves, mexikói ízekkel bolondítva, mellé egy klasszikus kis tokány, szarvacska tésztával felütve, hozzá pedig habdesszert jár.
A kávé rendszeres fogyasztásával kapcsolatban már sok kutatás igazolta, hogy egészségmegőrző hatása is van. A Semmelweis Egyetem dietetikusa, Szabó Adrienn megosztotta, hogyan érdemes inni a koffeintartalmú italt, hogy a lehető legtöbb előnyét élvezzük.
Ez a tészta többszöri kísérletezés végeredménye, ez a legtökéletesebb. Évek óta ezekkel az arányokkal dolgozom. Egy nagyon jól dolgozható, rugalmas tésztát kapunk, nem ragad, nem ...
Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...
A kolozsvári töltött káposzta nem csak karácsonykor esik ám jól...