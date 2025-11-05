Otthon

2025.11.05.

90%-kal növelheti a szívelégtelenség kockázatát ez a népszerű táplálékkiegészítő egy új kutatás szerint

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Új kutatások szerint növelheti a szívelégtelenség kockázatát az alvást segítő népszerű táplálékkiegészítő - a szakértők szerint azonban nem kell rögtön a kukába dobni, hiszen további kutatásokra van még szükség.

Az American Heart Association sajtóközleménye szerint a melatonin hosszú távú használata összefüggésbe hozható a szívelégtelenség, valamint a szívelégtelenség miatt szükséges kórházi kezelés vagy akár a halálozás magasabb kockázatával – számolt be róla a People magazin. A tanulmányt, amelynek eredményei számos kérdést felvetnek a melatonin alkalmazásával kapcsolatban, az American Heart Association 2025. november 7-én kezdődő tudományos konferenciáján fognak bemutatni.

Farmeringes nő a mellkasához kap
90%-kal növeli a szívelégtelenség kockázatát a melatonin

A melatonin-kiegészítők nem feltétlenül olyan ártalmatlanok, mint általában gondolják. Ha tanulmányunk eredményei beigazolódnak, ez hatással lehet arra, ahogyan az orvosok tanácsot adnak a betegeknek az alvási segédeszközökkel kapcsolatban

– nyilatkozta a sajtóközleményben Ekenedilichukwu Nnadi, a tanulmány vezető szerzője és a New York-i SUNY Downstate/Kings County Primary Care belgyógyászati osztályának vezető rezidens orvosa.

A tanulmányban több mint 130 ezer, legalább 12 hónapon át melatonint szedő, álmatlanságban szenvedő felnőtt öt évet felölelő egészségügyi adatait használták fel.

Megállapították, hogy öt év alatt 90%-kal nagyobb eséllyel alakult ki náluk szívelégtelenség, mint azoknál, akik nem szedtek melatonint.

Bár „az eredmények minden bizonnyal provokatívak és figyelmet érdemelnek”, Muhammad Rishi, docens és az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia szóvivője a Washington Postnak nyilatkozva elmondta, hogy

a tanulmány megfigyelésen alapul és elektronikus egészségügyi adatokra támaszkodik, ami korlátozza az ok-okozati összefüggés megállapításának lehetőségét.

Rishi nyilatkozatában arra utalt, hogy a tanulmány a melatonin-használókat olyan személyekként kategorizálta, akiknek melatonint írtak fel. Az Egyesült Államokban azonban ez a gyógyszer recept nélkül is kapható, ami azt jelentheti, hogy azokat a személyeket, akik vény nélkül szedtek, nem melatonin-használóként sorolták be.

Nnadi szintén kiemelte: „Bár a talált összefüggés biztonsági aggályokat vet fel a széles körben használt kiegészítővel kapcsolatban, tanulmányunk nem bizonyítja a közvetlen ok-okozati összefüggést. Ez azt jelenti, hogy további kutatásokra van szükség annak megállapítása érdekében, hogy a melatonin szedése biztonságos-e a szívre nézve.”

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

mézeskalács

Svéd mézeskalács

Ha a ropogós mézeskalácsok rabjai vagytok, akkor mindenképpen készítsétek el ezt a sötétbarna svéd csodakekszet, mert mennyeien fűszeres és csodásan ropog! Falatozhatjuk magában az ...

mézeskalács

Ünnepi mézeskalács

Mézeskalács nélkül az ünnepek sem igazán édesek, a megfelelő recept megtalálása azonban nem könnyű feladat. Hogy ráleljünk az igazira, érdemes kísérletezni - ez a recept is így ...

húsleves

Aranyló tyúkhúsleves

Mi az? Aranyló, illatos, és minden gondra megoldás. Bizony, egy melengető tyúkhúsleves! Az ünnepekre való tekintettel most hoztunk nektek pár egyszerű ötletet, amivel még ízletesebbé ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

szalonnás savanyú káposzta
Életmód

Ezt keverd a savanyú káposztához, hogy sokkal finomabb legyen

A savanyú káposzta nem csak a töltött káposzta lelke lehet: házilag is elkészíthetjük, de boltban is megvehetjük, (lehetőleg hazai termelői változatot válasszunk), és magában, valamint savanyúságként, húsok mellé is fogyaszthatjuk – hőkezelés nélkül legalább a C-vitamin-tartalma is megmarad! Mutatjuk, mivel dobhatod fel, hogy még finomabb legyen.

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept