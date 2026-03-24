Sokan azt gondolják, a főtt tojás napokig gond nélkül eláll a hűtőben, de ez nem teljesen igaz. Mutatjuk, meddig biztonságos elfogyasztani, és mikor érdemes inkább a kukába dobni.

A főtt tojás az egyik legegyszerűbb és leggyakrabban használt alapanyag a konyhában, legyen szó reggeliről, salátáról vagy gyors vacsoráról. Sokan azonban bizonytalanok abban, meddig áll el biztonságosan a hűtőben a főzés után. A helyes tojástárolás kulcsfontosságú az élelmiszerbiztonság szempontjából, hiszen a tojás gyorsan romlik, ha nem megfelelő körülmények között tartjuk.

Sem 2, sem 7 nap – Ennyi ideig tarthatók el a főtt tojások, mielőtt ki kellene dobni őket

Hol tároljuk a főtt tojást?

A hűtőszekrényben eltárolhatod őket, hogy később nassolj belőlük, vagy amikor éppen kedvet kapsz, felhasználhatod őket a kedvenc burgonyasalátádhoz, és ha valamikor elgondolkodtál azon, meddig állnak el a főtt tojások, a jó hír az, hogy a válasz akár egy kicsit hosszabb idő is lehet, mint gondolnád.

Meddig állnak el a főtt tojások?

Az Food and Drug Administration ajánlása szerint a keményre főtt tojásokat a hűtőszekrényben akár hét napig is lehet tárolni a főzés után, ez igaz akkor is, ha a tojás már meg van hámozva, és akkor is, ha még a héjában van, mindkét esetben körülbelül egy hétig eltarthatók.

Ugyanakkor a hivatalos élelmiszerbiztonsági ajánlások szerint a legbiztonságosabb, ha a főtt tojást 3–4 napon belül elfogyasztjuk, hiszen ez biztosítja a legjobb minőséget és a legalacsonyabb kockázatot.

Bár megfelelő hűtés mellett akár a 7 nap is elérhető lehet, érdemes inkább a rövidebb időtartamot választani, és nem kockáztatni.

Hogyan tároljuk biztonságosan a főtt tojásokat

Hámozott tojások:

A megpucolt főtt tojásokat a legjobb zárható műanyag zacskóban vagy légmentesen záródó edényben tárolni.

Hámozatlan, héjas főtt tojások:

Ezeket akár fedetlenül is tarthatjuk egy tálban, de légmentesen zárható edényben is eltarthatók.

Az USDA ajánlása szerint a főtt tojásokat a főzés után legkésőbb két órán belül hűtőbe kell tenni a biztonságos fogyasztás érdekében. Ezen felül arra is felhívják a figyelmet, hogy a hűtött, főtt tojásokat nem szabad szobahőmérsékleten két óránál tovább kint hagyni.

Hogyan lehet megállapítani, hogy a főtt tojás megromlott?

Abban az esetben, ha a főtt tojás kellemetlen szagot áraszt, vagy az állaga megváltozik, nyálkássá vagy porózussá válik, inkább dobd ki, mert nagy valószínűséggel megromlott.

Kedvenc felhasználási módjaink a főtt tojásra

Számos finom módja van annak, hogyan használhatod fel a főtt tojást:

Aprítsd fel, és add salátákhoz vagy szendvicsekhez (például tonhalsalátában különösen finom).

Reszeld le egy reszelőn, és szórd párolt spárga vagy Cézár saláta tetejére.

Tedd el savanyítva, és készíts belőle vendégváró előételt.

Használd fel töltött tojáskrémként chipshez vagy mártogatósnak.

Mi a helyzet a húsvéti tojásokkal?

Van egy fontos kivétel, amiről érdemes tudni. A hét napos szabály nem vonatkozik a húsvéti tojásokra, ha azok több mint két órán át a hűtőn kívül voltak, melegebb időben pedig még rövidebb ideig.

Fontos Soha ne fogyassz olyan főtt tojást, amely több mint két órát töltött szobahőmérsékleten, illetve egy órát, ha a hőmérséklet 32 °C vagy annál magasabb. Ahogy a mondás tartja: ha bizonytalan vagy, inkább dobd ki.

Ha húsvéti tojásokat szeretnél enni, rejtsd el őket beltéren közvetlenül a tojáskeresés előtt, majd rövid időn belül tedd vissza a hűtőbe. Vagy készíts külön adagot a főtt tojásokból, amelyeket kifejezetten elfogyasztásra szánsz, így bőven lesz időd élvezni őket.

