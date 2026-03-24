2026.03.24.

Sem 2, sem 7 nap – Ennyi ideig tarthatók el a főtt tojások, mielőtt ki kellene dobni őket

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Sokan azt gondolják, a főtt tojás napokig gond nélkül eláll a hűtőben, de ez nem teljesen igaz. Mutatjuk, meddig biztonságos elfogyasztani, és mikor érdemes inkább a kukába dobni.

A főtt tojás az egyik legegyszerűbb és leggyakrabban használt alapanyag a konyhában, legyen szó reggeliről, salátáról vagy gyors vacsoráról. Sokan azonban bizonytalanok abban, meddig áll el biztonságosan a hűtőben a főzés után. A helyes tojástárolás kulcsfontosságú az élelmiszerbiztonság szempontjából, hiszen a tojás gyorsan romlik, ha nem megfelelő körülmények között tartjuk.

főtt tojások a hűtőben tárolva
Hol tároljuk a főtt tojást?

A hűtőszekrényben eltárolhatod őket, hogy később nassolj belőlük, vagy amikor éppen kedvet kapsz, felhasználhatod őket a kedvenc burgonyasalátádhoz, és ha valamikor elgondolkodtál azon, meddig állnak el a főtt tojások, a jó hír az, hogy a válasz akár egy kicsit hosszabb idő is lehet, mint gondolnád.

Meddig állnak el a főtt tojások?

Az Food and Drug Administration ajánlása szerint a keményre főtt tojásokat a hűtőszekrényben akár hét napig is lehet tárolni a főzés után, ez igaz akkor is, ha a tojás már meg van hámozva, és akkor is, ha még a héjában van, mindkét esetben körülbelül egy hétig eltarthatók.

Ugyanakkor a hivatalos élelmiszerbiztonsági ajánlások szerint a legbiztonságosabb, ha a főtt tojást 3–4 napon belül elfogyasztjuk, hiszen ez biztosítja a legjobb minőséget és a legalacsonyabb kockázatot.

Bár megfelelő hűtés mellett akár a 7 nap is elérhető lehet, érdemes inkább a rövidebb időtartamot választani, és nem kockáztatni.

főtt tojás pucolása
3-4 napig áll el minden probléma nélkül a hűtőben a főtt tojás, mielőtt megromlana

Hogyan tároljuk biztonságosan a főtt tojásokat

  • Hámozott tojások:
    A megpucolt főtt tojásokat a legjobb zárható műanyag zacskóban vagy légmentesen záródó edényben tárolni.
  • Hámozatlan, héjas főtt tojások:
    Ezeket akár fedetlenül is tarthatjuk egy tálban, de légmentesen zárható edényben is eltarthatók.

Az USDA ajánlása szerint a főtt tojásokat a főzés után legkésőbb két órán belül hűtőbe kell tenni a biztonságos fogyasztás érdekében. Ezen felül arra is felhívják a figyelmet, hogy a hűtött, főtt tojásokat nem szabad szobahőmérsékleten két óránál tovább kint hagyni.

Hogyan lehet megállapítani, hogy a főtt tojás megromlott?

Abban az esetben, ha a főtt tojás kellemetlen szagot áraszt, vagy az állaga megváltozik, nyálkássá vagy porózussá válik, inkább dobd ki, mert nagy valószínűséggel megromlott.

Kedvenc felhasználási módjaink a főtt tojásra

Számos finom módja van annak, hogyan használhatod fel a főtt tojást:

  • Aprítsd fel, és add salátákhoz vagy szendvicsekhez (például tonhalsalátában különösen finom).
  • Reszeld le egy reszelőn, és szórd párolt spárga vagy Cézár saláta tetejére.
  • Tedd el savanyítva, és készíts belőle vendégváró előételt.
  • Használd fel töltött tojáskrémként chipshez vagy mártogatósnak.

Lesd meg és készítsd el a húsvéti tojásos receptjeinket!

Mi a helyzet a húsvéti tojásokkal?

Van egy fontos kivétel, amiről érdemes tudni. A hét napos szabály nem vonatkozik a húsvéti tojásokra, ha azok több mint két órán át a hűtőn kívül voltak, melegebb időben pedig még rövidebb ideig.

Fontos

Soha ne fogyassz olyan főtt tojást, amely több mint két órát töltött szobahőmérsékleten, illetve egy órát, ha a hőmérséklet 32 °C vagy annál magasabb. Ahogy a mondás tartja: ha bizonytalan vagy, inkább dobd ki.

Ha húsvéti tojásokat szeretnél enni, rejtsd el őket beltéren közvetlenül a tojáskeresés előtt, majd rövid időn belül tedd vissza a hűtőbe. Vagy készíts külön adagot a főtt tojásokból, amelyeket kifejezetten elfogyasztásra szánsz, így bőven lesz időd élvezni őket.

Forrásunk volt.

