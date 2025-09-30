Sokan az „amerikai módra" esküsznek, ha tojástárolásról van szó

Régóta vita tárgya, hogy a tojásnak a kamrában vagy inkább a hűtőben van-e a helye. Egy világhírű gasztronómiai szakértő most eldöntötte a kérdést.

Sok háztartásban más és más szabály érvényesül a tojás tárolására. Egyesek szerint a pulton, szobahőmérsékleten is biztonságban van, mások viszont állítják, hogy csak a hűtőszekrény garantálja a frissességet. Érdekesség, hogy a két nézőpont gyakran földrajzi határok mentén különül el: míg a britek körében elterjedt a kamrában tartás, addig az amerikaiak inkább a hűtőt részesítik előnyben.

Mary Berry, a világhírű gasztroíró és televíziós személyiség most a hűtőpártiak mellé állt. szakácskönyvében egyértelműen fogalmaz a tojás tárolásáról:

A tojásokat a dobozukban, a hűtőszekrényben tároljuk,távol az erős ételektől, hogy ne vegyék át az ízeket és szagokat a héjukon keresztül.

Berry azt is tanácsolja, hogy a tojásokat a hegyes végükkel lefelé helyezzük el, mert így a sárgája a közepén marad. Emellett felhívja a figyelmet arra, hogy a szavatossági idő lejárta előtt mindenképp használjuk fel őket.

Az élelmiszer-biztonsági szakemberek egyetértenek abban, hogy az 5 °C körüli hőmérséklet a legideálisabb.

Nem mindegy azonban, hová kerülnek a hűtőben:

a középső polc stabil hőmérséklete sokkal biztonságosabb, mint a gyakran nyitogatott ajtóé, ahol a tojások hamarabb megromolhatnak. Jenna Kelly higiéniai szakértő külön is hangsúlyozza, hogy a hűtőajtó nem megfelelő tárolóhely számukra.

A tojás a mindennapi étrendben nemcsak praktikus alapanyag, hanem egészségügyi szempontból is értékes. Reggelire például kiválóan illik zabpehely mellé, ráadásul egy egyszerű trükkel a főtt tojás héja pillanatok alatt eltávolítható – így az elkészítése is gyerekjáték.

