Ha ilyen gázpalackot vásároltál, vigyázz, mert veszélyes lehet

Az egyik legnagyobb PB-gázpalackgyártó, a Flaga Hungária biztonsági figyelmeztetést adott ki.

A gyártó arra kéri a viszonteladókat és a vásárlókat, hogy ellenőrizzék a közelmúltban vásárolt gázpalackokat, és az esetlegesen érintett termékeket jelentsék be. Lássuk a részleteket!

Vigyázat, a Flaga Hungária túltöltött gázpalackokat helyezett forgalomba

A vállalat a rendszeres minőség-ellenőrzési vizsgálatok során eltérést tapasztalt a palackok töltési folyamatában.

Kis mennyiségű PB-gázpalack esetében a töltési érték meghaladja az előírtat.

A bejelentett palackok ellenőrzését a vállalat biztonságosan megszervezné. Ha ezek a palackok még nincsenek használatban, vagy kevesebb, mint 30 perce működnek, akkor ellenőrizni kell őket.

Ha már több, mint fél órája használatban vannak, akkor nincs velük probléma.

Az ügyfeleknek és viszonteladóknak azt javasolják, hogy vizsgálják meg, érintett lehet-e valamelyik gázpalack, vagyis fennáll-e a túltöltés lehetősége.

Az ellenőrzés menete a következő:

A 11,5 kg-os palackok esetében mérés előtt el kell távolítani a palacksapkát. Más típusoknál alumínium sapka nincs.

Ellenőrizni kell a szelepen található zsugorfóliát (ez kizárólag Flaga fólia esetén szükséges).

Keresse meg a palackon feltüntetett ürestömegjelzést (TARA), amin a dombornyomott számot vegye figyelembe, ne a matricán szereplőt.

Mérje le a palackot sapka nélkül, ehhez hagyományos konyhai vagy személymérleg is használható.

A mért össztömegből vonja ki a TARA értéket.

Az így kapott eredményt hasonlítsa össze a zsugorfólián feltüntetett töltési tömeggel.

Amennyiben a kiszámolt érték nagyobb a megadott töltési tömegnél, a palack túltöltöttnek minősül, és ezt jelenteni kell.

A feltételezhetően érintett palackot nem szabad használni, forgalomba hozni, értékesíteni, szállítani, kiüríteni vagy javítani!

