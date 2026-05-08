Otthon

2026.05.08.

Ha ilyen gázpalackot vásároltál, vigyázz, mert veszélyes lehet

Nosalty profilképe Nosalty

Az egyik legnagyobb PB-gázpalackgyártó, a Flaga Hungária biztonsági figyelmeztetést adott ki.

A gyártó arra kéri a viszonteladókat és a vásárlókat, hogy ellenőrizzék a közelmúltban vásárolt gázpalackokat, és az esetlegesen érintett termékeket jelentsék be. Lássuk a részleteket!

Gázpalack szerelése
Vigyázat, a Flaga Hungária túltöltött gázpalackokat helyezett forgalomba

A vállalat a rendszeres minőség-ellenőrzési vizsgálatok során eltérést tapasztalt a palackok töltési folyamatában.

Kis mennyiségű PB-gázpalack esetében a töltési érték meghaladja az előírtat.

A bejelentett palackok ellenőrzését a vállalat biztonságosan megszervezné. Ha ezek a palackok még nincsenek használatban, vagy kevesebb, mint 30 perce működnek, akkor ellenőrizni kell őket.

Ha már több, mint fél órája használatban vannak, akkor nincs velük probléma.

Gáztűzhely
A bejelentett palackok ellenőrzését a vállalat biztonságosan megszervezné

Az ügyfeleknek és viszonteladóknak azt javasolják, hogy vizsgálják meg, érintett lehet-e valamelyik gázpalack, vagyis fennáll-e a túltöltés lehetősége.

Az ellenőrzés menete a következő:

  • A 11,5 kg-os palackok esetében mérés előtt el kell távolítani a palacksapkát. Más típusoknál alumínium sapka nincs.
  • Ellenőrizni kell a szelepen található zsugorfóliát (ez kizárólag Flaga fólia esetén szükséges).
  • Keresse meg a palackon feltüntetett ürestömegjelzést (TARA), amin a dombornyomott számot vegye figyelembe, ne a matricán szereplőt.
  • Mérje le a palackot sapka nélkül, ehhez hagyományos konyhai vagy személymérleg is használható.
  • A mért össztömegből vonja ki a TARA értéket.
  • Az így kapott eredményt hasonlítsa össze a zsugorfólián feltüntetett töltési tömeggel.
  • Amennyiben a kiszámolt érték nagyobb a megadott töltési tömegnél, a palack túltöltöttnek minősül, és ezt jelenteni kell.

A feltételezhetően érintett palackot nem szabad használni, forgalomba hozni, értékesíteni, szállítani, kiüríteni vagy javítani!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült hal

Lazacfilé mediterrán módra

A mediterrán módra készített lazacfilé kiváló nyári főétel, amely magában hordozza a mediterrán konyha összes ízét és jellegzetes illatait. A zamatos, színes koktélparadicsomok, a ...

sós stangli

Stangli, ahogy nagymamám csinálta

Nem tudom, nálatok mi a helyzet, de nálunk a töltött paprikához mindig stanglit süt nagymamám. De nem akármilyet: a világ legfinomabb stangliját! Pedig valójában pofonegyszerű a recept, ...

spenótfőzelék

Szuperkrémes spenótfőzelék

A spenótfőzelék sokunk kedvence, de legalább ennyien rettegik a rossz menzás élmények miatt. Elsősorban nekik ajánlom ezt a receptet: ha így készítitek el a spenótot, örökre ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

amerikai-kremes-iluskatol
krémes

Amerikai krémes Iluskától

Mikor ezt a krémest elkészítem, és megkóstoljuk az első szeletet, már akkor tudjuk, hogy igen kevés marad belőle másnapra....A puha piskóta és a lágy krém minden falatban egy kis ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept