2026.05.08.

Belvárosi étteremben járt az Eufória sztárja, aki épp horrorfilmet forgat nálunk

A Z-generáció kedvenc sorozatának, az Eufóriának sztárja, Hunter Schafer tért be a minap egy budapesti, belvárosi helyre, a Kismező étterem pedig büszkén posztolta is a közös felvételt a színésznővel.

Kezdünk teljesen hozzászokni, hogy a belvárosban csatangolva simán beleakadhatunk olyan színészekbe, mint Zendaya, Chris Pine, Anne Hathaway, Ryan Reynolds vagy mondjuk Jason Momoa, hiszen az amerikai filmgyártás előszeretettel választja Magyarországot, azon belül is Budapestet és vonzáskörzetét hollywoodi sikerfilmek forgatásához.

Ezúttal, 2026 májusának elején a Z-generációs sztár, Hunter Schafer színésznő bukkant fel a Kismező étteremben, ahol a hírek szerint gulyást rendelt, majd mosolyogva, felszabadultan fotózkodott.

A Kismező posztja hűen tükrözi örömüket Schafer látogatása kapcsán:

Schafer 2019-ben kapta ikonikus szerepét az HBO Eufória című sorozatában, mint a transznemű Jules, alakításáért pedig nem egy rangos jelölést kapott. Karaktere megformálásában szorosan dolgozott együtt a sorozat alkotójával, Sam Levinsonnal, hogy saját, tanszneműségével kapcsolatos tapasztalatait, nehézségeit is bemutassa. Nemi identitásáról nyíltan és büszkén beszél.

Fotó: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Az évek során modellként is sokszor felbukkant (többek közt a Dior, a Miu Miu vagy a Calvin Klein háza táján), jelenleg pedig az A24 új horrorját forgatja Budapesten.

Fotó: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

