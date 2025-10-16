A Nébih végre pontot tett a vita végére: Így kell tárolnunk a tojást otthon

Október 10-én volt a Tojás Világnapja, aminek apropóján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a tojás biztonságos tárolásáról.

Tojás szinte minden magyar háztartás hűtőjében megtalálható. Azonban amennyire tápláló ez az étel, annyira veszélyes lehet az egészségre, ha nem megfelelően kezelik. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) most tisztázott minden bizonytalanságot a tojás helyes tárolásával kapcsolatban.

A biztonságos tojástárolás legfontosabb szabályai

Ne kövesd el az alábbi hibákat a tojás tárolásánál!

Ne mosd meg a tojást előre

Gyakori hiba, hogy sokan megmossák a tojást, amikor hazaviszik a boltból, és elpakolják. Ez azonban többet árt, mint használ - figyelmeztet a Nébih.

A tojás héja ugyanis természetes védőréteggel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a mikroorganizmusok, például a Salmonella baktérium, bejussanak a tojás belsejébe. Ha ezt a réteget lemossák, a védelem megszűnik, és a kórokozók könnyebben bejuthatnak a tojás belsejébe.

Éppen ezért a tojást csak közvetlenül felhasználás előtt ajánlott megmosni!

Hogyan tárold helyesen a tojást?

A tojásokat száraz, hűvös helyen, 2–18°C között, 70–80% páratartalom mellett ajánlott tárolni. Azokat a tojásokat, melyeket a boltban a hűtőben tároltak, otthon is mielőbb be kell tenni a hűtőbe.

Fontos szabály, amit valószínűleg kevesen tudnak, hogy ha egyszer a tojást beteszik a hűtőbe, akkor felhasználásig nem szabad onnan kivenni.

Azt is érdemes észben tartani, hogy úgy tedd a hűtőbe a tojást, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, mivel a héjon természetes módon előfordulhatnak kórokozók.

Miről ismerheted fel a romlott tojást? Hagyatkozz az érzékszerveidre: a romlott tojásnak kellemetlen, kénes szaga van, amit azonnal megérezhetsz, ahogy feltöröd a tojást. Aggodalomra adhat okot, ha a fehérje már a feltörés pillanatában túlságosan híg és vízszerű, a sárgája pedig szétfolyik vagy elszíneződött. Ha ezeket a jeleket tapasztalod a tojásodon, az már nem alkalmas fogyasztásra.

Tojásos ételek elkészítésénél is érdemes figyelni

A tojásos ételek készítésénél is érdemes betartani néhány alapvető szabályt. A tojást mindig külön kis edényben üsd fel, ne abban a tálban, amelyben az étel készül, mivel a héjról a szennyeződés az ételbe kerülhet.

Mindig friss tojást használj, különösen az olyan ételekben, mint a majonéz vagy a krémes sütemények!

Az olyan ételeket, amelyekben nyers tojás van, mint például a tiramisu vagy a házi majonéz, kisgyerekek, idősek és várandósok ne fogyasszák, mivel élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.

Ehhez kapcsolódóan a tojásos ételeket mindig alaposan süsd vagy főzd meg!

Mit jelent ez?

Azt, hogy a tojás belső hőmérsékletének legalább 2 percen keresztül el kell érnie a +75°C maghőmérsékletet, mivel így elpusztulnak a lehetséges kórokozók.

Az ételkészítés közben rendszeresen moss kezet és tisztítsd meg azokat az eszközöket, amelyek a tojással érintkeztek.

A tojásos ételmaradékot mielőbb hűtsd le, fogyasztás előtt pedig alaposan melegítsd fel.

