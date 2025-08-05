A majonéz – bár egyszerűnek tűnik – valójában nagyon érzékeny mártás, tehát elrontani is könnyű. Az egyik leggyakoribb jelenség, hogy a homogén állag helyett egy darabos, nem kellően krémes masszát kapunk. Napi Tippünk ebben segít.

A majonéz vízből és olajból áll, vagyis két természetes ellenségből, amelyek nehezen elegyednek, így gyakran előfordulhat, hogy a házi majonézünk összetörik vagy túl híg lesz. A jó hír: ez nem a világ vége, és még csak kidobnunk sem kell!

Krémesen a legfinomabb: ezt kell tenned, ha darabos lett a házi majonéz

Miért törhet össze a majonéz?

Mielőtt rátérnénk a mentési módszerekre, érdemes átnéznünk a leggyakoribb hibákat. A majonéz technikailag egy emulzió – egy ideiglenesen stabil keverék két olyan folyadék között, amelyek normál esetben nem elegyednek. Az egyensúly megbillenése többféle okból is történhet:

A tojás frissessége : a sárgájában található lecitinek elengedhetetlenek az emulzió létrehozásához. Minél régebbi a tojás, annál kevésbé működik kötőanyagként. Fontos az is, hogy a tojás és az összes hozzávaló szobahőmérsékletű legyen – a hideg ugyanis gátolja a lecitinek működését.

: a sárgájában található lecitinek elengedhetetlenek az emulzió létrehozásához. Minél régebbi a tojás, annál kevésbé működik kötőanyagként. Fontos az is, hogy a tojás és az összes hozzávaló szobahőmérsékletű legyen – a hideg ugyanis gátolja a lecitinek működését. Az olajat lassan adagoljuk : a lecitinek csak fokozatosan tudnak kapcsolatba lépni a vízzel, ehhez pedig folyamatos és erőteljes keverés szükséges.

: a lecitinek csak fokozatosan tudnak kapcsolatba lépni a vízzel, ehhez pedig folyamatos és erőteljes keverés szükséges. Egyenletes mozdulatokkal dolgozzunk : mint a tejszín vagy tojásfehérje felverésénél, a ritmus és az irány megtartása itt is kulcsfontosságú.

: mint a tejszín vagy tojásfehérje felverésénél, a ritmus és az irány megtartása itt is kulcsfontosságú. Az arányokra figyeljünk : túl sok olaj, ecet vagy citromlé könnyen túlságosan hígítja a végeredményt.

: túl sok olaj, ecet vagy citromlé könnyen túlságosan hígítja a végeredményt. Botmixertrükk: ha ezzel készítjük a majonézt, egyszerre tegyük a hozzávalókat a pohárba, engedjük le teljesen a botmixert, és csak akkor kezdjük el felfelé mozgatni, amikor már alakul az állag.

Hogyan mentsük meg az összetört majonézt?

Extra tojássárgájával!

Ha minden elővigyázatosság ellenére is szemcsés, darabos vagy folyós lett a majonéz, akkor sincs veszve semmi.

Az egyik legbiztosabb, pazarlásmentes módszer a megmentésre egy új tojássárgája hozzáadása, ami extra lecitint biztosít, és újraindítja az emulziót.

Ha szemcsés a majonéz, de nem túl híg

Vegyünk egy tiszta tálat, és üssünk bele egy szobahőmérsékletű tojássárgáját. Ezután kanalanként adagoljuk hozzá a majonézt, miközben folyamatosan keverjük (ideális esetben elektromos habverővel), egészen addig, amíg minden szépen elegyedik az új keverékben.

Ha túlságosan folyós

Helyezzünk egy tojássárgáját a keverőpohárba, kapcsoljuk be a botmixert közepes fokozatra, majd lassan adagoljuk bele a híg majonézt – mintha olajat adnánk hozzá. Fentről lefelé mozgassuk a mixert, hogy a keverék újra besűrűsödjön. Ezután ízesítsük citromlével és sóval, és ha szükséges, egy kevés meleg vizet is adhatunk hozzá az állag finomhangolásához.

Ha túl sok olaj került bele

Nem mindig van szükség újabb tojássárgájára, hogy megmentsük a majonézt – ha az arányokkal csúsztunk meg, akkor egy teáskanál ecettel vagy citromlével is újra beindíthatjuk az emulziót.

Egy kis adagot a híg majonézből keverjünk ki ezzel a savas hozzávalóval, majd fokozatosan adagoljuk hozzá a többi részt, miközben váltogatva adunk hozzá olajat és savat, hogy visszaálljon a kívánt textúra.

Ne hagyjuk, hogy egy apró hiba miatt az egész adag majonéz kárba vesszen – egy kis odafigyeléssel és a fenti trükkökkel könnyen helyrehozhatjuk, és újra élvezhetjük a házi majonéz páratlan ízét.

Forrásunk volt.

