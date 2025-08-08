Megkóstoltuk az Ország Tortáját, és egy szóval tudjuk jellemezni

A DCJ Stílusgyakorlat tortát Balogh László és Kis Roland álmodta meg a gyulai Kézműves Cukrászdában. Már a neve is beszédes – DCJ a Dobos C. József névre utal, hiszen ez a torta tulajdonképpen a klasszikus dobostorta modern, kreatív újragondolása. A Stílusgyakorlat pedig jól leírja azt a kifinomult játékot, amit az ízekkel és textúrákkal műveltek a készítők.
Egy szóval tudjuk jellemezni: mennyei!
Az alapja egy vajban gazdag, klasszikus felvert piskóta, amit habkönnyű csokoládévajkrém valamint savanykás meggyzselé rétegez. A két fő íz – csokoládé és meggy – tökéletesen kiegészítik egymást, egyik sem uralja túl a másikat. A torta karakterét a karamell, a mandulapraliné, a tejcsokoládé-glazúr és a meggypálinkával megbolondított zselé teszi teljessé.
A látvány sem mindennapi: a függőleges rétegrend különleges vizuális élményt ad, ami már az első szeletnél hatással van az emberre.
És akkor jöjjön a személyes vélemény
Bevallom őszintén: sosem voltam igazán a dobostorta rajongója.
De ez az újragondolt változat – a fanyar meggy, a selymes csokikrém, és legfőképpen az a mennyeien ropogós réteg a torta alján – teljesen levett a lábamról. Egyszerre nosztalgikus és modern, ismerős, mégis új.
Ha az elmúlt évek tortái közül ki kellene emelnem egyet, ami igazán megfogott – az Őrség zöld aranya után –, akkor bizony ez a mostani lenne a másik nagy kedvencem. A DCJ Stílusgyakorlat nemcsak egy desszert, hanem valóban egy komplett gasztronómiai élmény.
Ha lesz lehetőséged megkóstolni, ne habozz. Ez a torta garantáltan megérdemli az Ország Tortája címet.