2025 Magyarország Tortája egy igazi ínyencség: meggypálinka is a hozzávalók sorában

Augusztus 20-a sokak számára nemcsak az államalapítás ünnepe, hanem várva várt gasztronómiai esemény is: ilyenkor mutatkozik be a legújabb Magyarország Tortája és Magyarország Cukormentes Tortája, melyeket aztán országszerte megkóstolhatunk.

Idén egy újragondolt klasszikus várja majd a cukrászdák pultjaiban a tortakedvelőket. A legkiválóbb magyar cukrászok versenye 2025-ben Dobos C. József legendás tortájának 140 éves jubileuma előtt tisztelgett. A versenyzőknek úgy kellett megújítaniuk a jól ismert és közkedvelt klasszikust, hogy a dobostorta hagyományos alapanyagai mellé izgalmas új hozzávalókat csempésznek a receptúrába: a Kárpát-medencében őshonos fűszerek, hungarikum pálinkák, autentikus magyar szőlőfajtákból készült borok vagy épp hazai gyümölcsök felhasználásával kellett olyan új ízharmóniát teremteniük, amely egyszerre tiszteleg a hagyományok előtt és képviseli a modern cukrászművészetet.

A Magyarország Tortája versenyre idén 34 pályamű érkezett, a zsűri pedig a gyulai Kézműves Cukrászda mesterei, Balogh László és Kis Roland 21. századi dobostortáját választotta győztesnek.

A neves cukrászmester monogramját is megidéző DCJ Stílusgyakorlat fantázianevű tortában a meggy, a csokoládé és a karamell összhangját meggypálinka, mandulapraliné, grillázs és tejcsokoládé-glazúr gazdagítják.

Akárcsak a korábbi években, a versenyre jelentkező cukrászok ezúttal is a legmagasabb szakmai elvárások mentén dolgoztak: a torták megszületésében a kreativitás, az innovációra való nyitottság és a szakértelem mellett fontos szerepet kaptak a kimagasló minőségű hozzávalók is. A professzionális pékek és cukrászok számára megálmodott Debic tejtermékek idén is kulcsszereplői voltak a nagy presztízsű megmérettetésnek. A DCJ Stílusgyakorlat receptúrájában például a Debic Stand & Overrun 35%-os tejszín mellett a márka tradicionális vaja is szerepel. Ezek a termékek nem csupán hozzávalók: a cukrászok számára garanciát jelentenek arra, hogy minden alkalommal, az ország minden cukrászüzemében kifogástalan végeredmény születhessen a díjnyertes receptúra alapján.

Régi vágyunk teljesült idén azzal, hogy egy vajkrémes torta kapta a főszerepet ezen az kiemelkedően fontos szakmai versenyen. Az ilyen típusú torták az utóbbi években némileg háttérbe szorultak a modern trendek mellett, pedig sokkal gazdagabb cukrászati értéket hordoznak annál, semhogy feledésbe merüljenek. A dobostorta a megalkotása után nagyon hamar világhírűvé vált. Bízunk benne, hogy a DCJ Stílusgyakorlat is gyorsan népszerű lesz a hazai édességkedvelők körében! A különleges ízharmónia és a minőségi Debic vajjal készült, könnyű csokoládékrém sokak számára nyújt majd felejthetetlen élményt! A nyertes torta megalkotói ráadásul nemcsak a textúrákkal és az ízvilággal játszottak, hanem a torta felépítésével is, igazi kihívást adva ezzel országszerte a cukrász kollégáknak – mondta a nyertes alkotásról Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

A győztes cukormentes torta nem más, mint a ...

Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza nyerte idén az Egy Csepp Figyelem Alapítvány versenyét: Álmodozó fantázianévre keresztelt tortája meggy és csokoládé különleges találkozása, a kakaós-mandulalisztes piskótalapok között fahéjas, chiamagos meggyragu, enyhén édes tejcsokoládé-krém és különleges csokoládés roppanós elemek bújnak meg.

Az alapanyagok között szintén ott találjuk a Debic tradicionális vaját, amely a torta gazdag ízvilágának és selymes textúrájának zálogaként támogatja az egészségtudatos cukrászatot, a legmagasabb szinten.

