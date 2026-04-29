Közönségkedvenc, hasznos nyári kellék tér vissza a Lidl kínálatába, nagyon jó áron

Újabb heti akcióval érkezünk a Lidlből, már intenzíven a nyárra készülve: ez az eszköz ráadásul majdnem minden háztartásban hasznos lehet. Nézzük, miről van szó!

2026. május 2-től vár a Lidl szuper akciója, ugyanis a Livarno balkonnapernyője ismét elérhető.

Közönségkedvenc, nagyon hasznos nyári kellék tér vissza a Lidl kínálatába, nagyon jó áron

Balkonnapernyő jó áron

Egyre több napsütéses, erős UV-sugárzással megáldott napnak nézünk elébe, így nem árt, ha van otthon balkonnapernyő (már amennyiben van hova tenni).

A Lidlben május 2-a szombattól egészen a készlet erejéig vár 7999 forintért az időjárásálló darab, amire 3 év garancia is jár.

A stabil acélszerkezet hatékony UV-védelmet biztosító és víztaszító huzattal van ellátva, de fontos tudni, hogy napernyő talpat nem tartalmaz az ajánlat. Magassága 168-248 cm között állítható, míg az ernyő mérete kb. 210x140x168x-248 cm.

Ugyanitt nagyméretű Livarno napernyő is kapható szintén május 2-től, aminek fényvédő faktora 80, míg mérete kb. 294 x 249 cm.

3 helyzetben is rögzíthető, ára pedig 14 999 forint.

Víz- és portaszító huzata pedig külön öröm a takarítása szempontjából.

Nyáron különösen jól jöhet egy napernyő, akár nagyobb teraszunk, kertünk, akár csak kisebb erkélyünk van, hiszen a napsütéses órák száma viszonylag magas, ráadásul a déli órákban erős UV-sugárzás miatt kicsit sem jó, ha közvetlenül éri a nap a bőrünket.