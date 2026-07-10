Világhírű sztárok fordultak meg a Rosenstein Vendéglőben

Ismét amerikai világsztárok tértek be a legendás Rosenstein Vendéglőbe budapesti tartózkodásuk alatt. A vendéglátóhely közösségi oldalán osztotta meg a hírt.

A 7. kerületi Rosenstein Vendéglőben gyakran megfordulnak világsztárok, akik épp Budapesten forgatnak, vagy más okból látogatnak fővárosunkba. A napokban együtt tért be Ralph Fiennes, Viggo Mortensen és Robert Lantos is az étterembe.

Ralph Fiennes neve a Harry Potterből lehet ismerős, hiszen ő alakította a főgonosz, Voldemortot, de a The Grand Budapest Hotel és a Konklávé című filmekben nyújtott alakítása is emlékezetes. Viggo Mortensent talán a Gyűrűk Ura Aragornjaként ismerik a legtöbben. Velük tartott Robert Lantos is kanadai–magyar producer, „akinek a nevéhez számos nemzetközi film kötődik, köztük a Barney′s Version és A napfény íze" - írja a We Love Budapest.

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