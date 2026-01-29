A fánk nem csupán szalagos, lukas és csöröge lehet, ugye tudtátok? Az olaszoknál egészen elképesztő mennyiségű verzió létezik, de a spanyolok sincsenek lemaradva a világhíres churros-szal. Nézzük, a farsangi szezonban, mely fánkokat kellene nektek is megsütnötök!

A fánkok nemzetközi világa meglepően sokszínű: míg Spanyolországban a ropogós churros számít klasszikus fánkféleségnek, addig Olaszországban a cannoli fánk és a különféle, töltött olasz fánkok hódítanak, gyakran ricottával vagy krémes töltelékkel bolondítva.

8 gyönyörű és különleges fánk, ami farsangi szezonban és azon kívül is kettesével fogy

Tudtad? A churros technikailag fánknak számít, mégsem kerek: a csillagcsöves formázás miatt alakul ki a jellegzetes bordázott alakja, ami segít abban is, hogy sütést követően extra ropogós legyen.

A török konyha sem marad ki, hiszen a lokma apró, szirupba forgatott fánkgolyói az utcai édességek királyai, míg Görögországban a loukoumades mézzel és dióval készül, és inkább ünnepi desszertként ismert.

Általános sütési szabály: fánkok sütésénél – legyen szó churrosról, lokmáról vagy loukoumadesről – az egyik legfontosabb szabály az állandó olajhőmérséklet. Az ideális sütési hőfok általában 170–180 °C.

Ha túl forró az olaj, a fánk külseje gyorsan megég, miközben belül túl nyers marad, ha viszont még hideg, akkor megszívja magát zsiradékkal és nehéz, tömör lesz. Érdemes kisebb adagokban sütni, hogy a tészta egyenletesen átsüljön és megőrizze a könnyed, levegős állagot.

