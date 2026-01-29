Életmód

2026.01.29.

8 gyönyörű és különleges fánk, ami farsangi szezonban és azon kívül is kettesével fogy

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A fánk nem csupán szalagos, lukas és csöröge lehet, ugye tudtátok? Az olaszoknál egészen elképesztő mennyiségű verzió létezik, de a spanyolok sincsenek lemaradva a világhíres churros-szal. Nézzük, a farsangi szezonban, mely fánkokat kellene nektek is megsütnötök!

A fánkok nemzetközi világa meglepően sokszínű: míg Spanyolországban a ropogós churros számít klasszikus fánkféleségnek, addig Olaszországban a cannoli fánk és a különféle, töltött olasz fánkok hódítanak, gyakran ricottával vagy krémes töltelékkel bolondítva.

Kristálycukros fánkok az asztalon
Tudtad?

A churros technikailag fánknak számít, mégsem kerek: a csillagcsöves formázás miatt alakul ki a jellegzetes bordázott alakja, ami segít abban is, hogy sütést követően extra ropogós legyen.

A török konyha sem marad ki, hiszen a lokma apró, szirupba forgatott fánkgolyói az utcai édességek királyai, míg Görögországban a loukoumades mézzel és dióval készül, és inkább ünnepi desszertként ismert.

Általános sütési szabály:

A fánkok sütésénél – legyen szó churrosról, lokmáról vagy loukoumadesről – az egyik legfontosabb szabály az állandó olajhőmérséklet. Az ideális sütési hőfok általában 170–180 °C.

Ha túl forró az olaj, a fánk külseje gyorsan megég, miközben belül túl nyers marad, ha viszont még hideg, akkor megszívja magát zsiradékkal és nehéz, tömör lesz. Érdemes kisebb adagokban sütni, hogy a tészta egyenletesen átsüljön és megőrizze a könnyed, levegős állagot.

Válassz a Nosalty különleges fánkreceptjeiből, a churrostól az olaszok harasztjáig!

  1. Olasz fánkok cukrászkrémmel, kandírozott cseresznyével

    Zeppole egyenesen Nápolyból

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    nehéz
    312
    Kalória
    6.4g
    Fehérje
    41.2g
    Szénhidrát
    13.1g
    Zsír
    Még több különleges fánkok
    Édes kis krém, ropogósan puha kosárkákba kanalazva, az olaszok tudják mi a dörgés, még reggelire is simán lecsúszik náluk ez a fánk.
  3. Klasszikus churros csokoládészósszal

    Klasszikus churros csokoládészósszal

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    312
    Kalória
    5.7g
    Fehérje
    33.9g
    Szénhidrát
    17.4g
    Zsír
    Még több churros
    A spanyolok nagyágyúja, a churros! Már a kinézete is szuper kedves és vicces, fahéjas csokival, vagy mogyorószósszal is isteni.
  4. Citrompite-fánk

    Citrompite-fánk

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    703
    Kalória
    13.2g
    Fehérje
    86.3g
    Szénhidrát
    34.2g
    Zsír
    Még több különleges fánkok
    A pitét is lehet ám fánkköntösbe öltöztetni, ráadásul ez az amerikaiaknál is divatos lemon pie ízesítés a citrom szerelmeseinek nagy kedvence lesz.
  5. Olasz rózsafánk - haraszt

    Olasz rózsafánk - haraszt

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    226
    Kalória
    6.4g
    Fehérje
    37.9g
    Szénhidrát
    4.6g
    Zsír
    Még több haraszt
    Ismeritek a harasztot? Nos, az olaszok erre is tudnak egy verziót, ami könnyed, az alakja pedig egyértelműen elvarázsol. Ezzel a rózsával farsangkor és Valentinkor is arathatsz.
  8. Créme brulée fánk

    Créme brulée fánk

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    587
    Kalória
    12.2g
    Fehérje
    103.7g
    Szénhidrát
    12.8g
    Zsír
    Még több különleges fánkok
    Egy vérbeli klasszikus, amire karamellt csorgatunk, és roppanóssá tesszük, belül mennyeien krémes, és ízletes vaníliával.

