8 gyönyörű és különleges fánk, ami farsangi szezonban és azon kívül is kettesével fogy

A fánkok nemzetközi világa meglepően sokszínű: míg Spanyolországban a ropogós churros számít klasszikus fánkféleségnek, addig Olaszországban a cannoli fánk és a különféle, töltött olasz fánkok hódítanak, gyakran ricottával vagy krémes töltelékkel bolondítva.
Tudtad?
A churros technikailag fánknak számít, mégsem kerek: a csillagcsöves formázás miatt alakul ki a jellegzetes bordázott alakja, ami segít abban is, hogy sütést követően extra ropogós legyen.
A török konyha sem marad ki, hiszen a lokma apró, szirupba forgatott fánkgolyói az utcai édességek királyai, míg Görögországban a loukoumades mézzel és dióval készül, és inkább ünnepi desszertként ismert.
Általános sütési szabály:
Ha túl forró az olaj, a fánk külseje gyorsan megég, miközben belül túl nyers marad, ha viszont még hideg, akkor megszívja magát zsiradékkal és nehéz, tömör lesz. Érdemes kisebb adagokban sütni, hogy a tészta egyenletesen átsüljön és megőrizze a könnyed, levegős állagot.
Válassz a Nosalty különleges fánkreceptjeiből, a churrostól az olaszok harasztjáig!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz312Kalória6.4gFehérje41.2gSzénhidrát13.1gZsírÉdes kis krém, ropogósan puha kosárkákba kanalazva, az olaszok tudják mi a dörgés, még reggelire is simán lecsúszik náluk ez a fánk.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes484Kalória13.2gFehérje48.6gSzénhidrát26.1gZsírCannoli, de túrós? Ez a hibrid magyar-olasz fúzió hamar a szerkesztőségünk kedvencévé vált.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes312Kalória5.7gFehérje33.9gSzénhidrát17.4gZsírA spanyolok nagyágyúja, a churros! Már a kinézete is szuper kedves és vicces, fahéjas csokival, vagy mogyorószósszal is isteni.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes703Kalória13.2gFehérje86.3gSzénhidrát34.2gZsírA pitét is lehet ám fánkköntösbe öltöztetni, ráadásul ez az amerikaiaknál is divatos lemon pie ízesítés a citrom szerelmeseinek nagy kedvence lesz.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes226Kalória6.4gFehérje37.9gSzénhidrát4.6gZsírIsmeritek a harasztot? Nos, az olaszok erre is tudnak egy verziót, ami könnyed, az alakja pedig egyértelműen elvarázsol. Ezzel a rózsával farsangkor és Valentinkor is arathatsz.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes710Kalória13.9gFehérje82.5gSzénhidrát37gZsírA churrosok továbbfejlesztett verziója, ami nem semmi módon elégíti ki az édességre vágyók minden fagyis-csokis-fánkos gondolatát.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes587Kalória12.2gFehérje103.7gSzénhidrát12.8gZsírEgy vérbeli klasszikus, amire karamellt csorgatunk, és roppanóssá tesszük, belül mennyeien krémes, és ízletes vaníliával.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes401Kalória6gFehérje93.8gSzénhidrát1gZsírA görögök isteni fánkgolyói, sok-sok aranyló mézzel!