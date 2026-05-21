A Lidl újabb, saját márkás biciklije még olcsóbb – Most a bukósisakot is akciósan szerezheted be

Újabb akciós újság szemlét tartottunk: most a biciklizés szerelmeseinek érdemes résen lenni, ugyanis nemcsak hasznos és olcsó biciklis kiegészítők bukkanak fel a középső soron, hanem egy hétköznapokra tervezett, saját márkás bicikli is.

Szeretjük nyomon követni, milyen akciókkal készülnek a szupermarketek, ugyanis mindig van valami újdonság, amire érdemes lecsapni. Május 21-től 24-ig előrendelést is le tudtok adni a Lidl legújabb, elektromos kerékpárjára, aminek ára is igen figyelemreméltó. Na nem azért, mert olyan magas lenne, épp ellenkezőleg!

A Lidl újabb, saját márkás biciklije még olcsóbb – Még a bukósisakot is akciósan szerezheted be

Classic elektromos kerékpár

Május 21-24. között csaphattok le a Lidl Classic elektromos kerékpárjára, ha előrendelést adtok le, vagy a készlet erejéig tudjátok megvásárolni.

A CRIVIT klasszikus elektromos kerékpája 349 999 forintba kerül. A kerékpár praktikus és kényelmes megoldás városi közlekedéshez és mindennapi használathoz.

Kiemelt tulajdonságok

Kivehető, integrált akkumulátor

Könnyű kialakítás, kb. 24 kg

Sebességérzékelős rásegítés

Kényelmes rugós villa

Kenda gumibroncsok fényvisszaverő oldalsó csíkkal

Mechanikus tárcsafék elöl és hátul

A CRIVIT klasszikus elektromos kerékpája 349 999 forintba kerül forrás

A CRIVIT klasszikus elektromos kerékpár egy modern, városi használatra tervezett e-bike, amit könnyű kezelhetőség és kényelmes közlekedés jellemez.

Az Ananda hátsó kerékagymotor biztosítja az elektromos rásegítést, míg a 355 Wh kapacitású, kivehető akkumulátor hosszabb utakra is megfelelő teljesítményt nyújt. A Shimano Tourney 7 sebességes váltórendszer precíz és megbízható váltást tesz lehetővé, a Tektro mechanikus tárcsafékek pedig biztonságos fékezést garantálnak.

A kerékpár acél és alumínium vázzal készül, amely stabilitást és tartósságot biztosít, miközben a rugós villa kényelmesebb haladást nyújt egyenetlen útfelületen is. A Kenda gumibroncsok fényvisszaverő oldalfallal növelik a láthatóságot és a biztonságot. Az IPX5 védelemnek köszönhetően a kerékpár ellenáll a fröccsenő víznek, így változékony időjárási körülmények között is használható. A modell kb. 24 kg tömegű, maximális terhelhetősége pedig 96 kg.

Mindehhez pedig bukósisakot is jó áron tudtok venni

A kiegészítőkből sincs hiány, ugyanis a Lidl CRIVIT márkájú kerékpáros sisakokat is kínál gyermekek és felnőttek számára is.

A modern Inmold technológiával készült kialakítás könnyű, ugyanakkor ütésálló szerkezetet biztosít. A sisakok EPS belső réteggel rendelkeznek, amely hatékonyan nyeli el az ütések erejét, miközben a több szellőzőnyílás gondoskodik a megfelelő légáramlásról és a komfortos viseletről.

A kiegészítőkből sincs hiány, ugyanis a Lidl CRIVIT márkájú kerékpáros sisakokat is kínál gyermekek és felnőttek számára is

Az akciós ár mind a gyermek, mind a női/férfi modellek esetében 5 999 Ft.

A modellek kényelmes, párnázott belső kialakítást kaptak, valamint hátsó lámpával is felszereltek a jobb láthatóság érdekében. A gyermek változat több méretben érhető el 49–59 cm közötti fejmérethez, míg a női és férfi modellek 54–60 cm közötti méretekben kaphatók. A sisakok tesztgyőztes minősítést is kaptak 2026-ban, amely kiemeli megbízható műszaki megoldásaikat és biztonsági szintjüket.

Forrásunk volt.