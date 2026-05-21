2026.05.21.

A Lidl újabb, saját márkás biciklije még olcsóbb – Most a bukósisakot is akciósan szerezheted be

Nosalty profilképe Nosalty

Újabb akciós újság szemlét tartottunk: most a biciklizés szerelmeseinek érdemes résen lenni, ugyanis nemcsak hasznos és olcsó biciklis kiegészítők bukkanak fel a középső soron, hanem egy hétköznapokra tervezett, saját márkás bicikli is.

Szeretjük nyomon követni, milyen akciókkal készülnek a szupermarketek, ugyanis mindig van valami újdonság, amire érdemes lecsapni. Május 21-től 24-ig előrendelést is le tudtok adni a Lidl legújabb, elektromos kerékpárjára, aminek ára is igen figyelemreméltó. Na nem azért, mert olyan magas lenne, épp ellenkezőleg!

Classic elektromos kerékpár

Május 21-24. között csaphattok le a Lidl Classic elektromos kerékpárjára, ha előrendelést adtok le, vagy a készlet erejéig tudjátok megvásárolni.

A CRIVIT klasszikus elektromos kerékpája 349 999 forintba kerül. A kerékpár praktikus és kényelmes megoldás városi közlekedéshez és mindennapi használathoz.

Kiemelt tulajdonságok

  • Kivehető, integrált akkumulátor
  • Könnyű kialakítás, kb. 24 kg
  • Sebességérzékelős rásegítés
  • Kényelmes rugós villa
  • Kenda gumibroncsok fényvisszaverő oldalsó csíkkal
  • Mechanikus tárcsafék elöl és hátul
A CRIVIT klasszikus elektromos kerékpár egy modern, városi használatra tervezett e-bike, amit könnyű kezelhetőség és kényelmes közlekedés jellemez.

Az Ananda hátsó kerékagymotor biztosítja az elektromos rásegítést, míg a 355 Wh kapacitású, kivehető akkumulátor hosszabb utakra is megfelelő teljesítményt nyújt. A Shimano Tourney 7 sebességes váltórendszer precíz és megbízható váltást tesz lehetővé, a Tektro mechanikus tárcsafékek pedig biztonságos fékezést garantálnak.

A kerékpár acél és alumínium vázzal készül, amely stabilitást és tartósságot biztosít, miközben a rugós villa kényelmesebb haladást nyújt egyenetlen útfelületen is. A Kenda gumibroncsok fényvisszaverő oldalfallal növelik a láthatóságot és a biztonságot. Az IPX5 védelemnek köszönhetően a kerékpár ellenáll a fröccsenő víznek, így változékony időjárási körülmények között is használható. A modell kb. 24 kg tömegű, maximális terhelhetősége pedig 96 kg.

Mindehhez pedig bukósisakot is jó áron tudtok venni

A kiegészítőkből sincs hiány, ugyanis a Lidl CRIVIT márkájú kerékpáros sisakokat is kínál gyermekek és felnőttek számára is.

A modern Inmold technológiával készült kialakítás könnyű, ugyanakkor ütésálló szerkezetet biztosít. A sisakok EPS belső réteggel rendelkeznek, amely hatékonyan nyeli el az ütések erejét, miközben a több szellőzőnyílás gondoskodik a megfelelő légáramlásról és a komfortos viseletről.

Az akciós ár mind a gyermek, mind a női/férfi modellek esetében 5 999 Ft.

A modellek kényelmes, párnázott belső kialakítást kaptak, valamint hátsó lámpával is felszereltek a jobb láthatóság érdekében. A gyermek változat több méretben érhető el 49–59 cm közötti fejmérethez, míg a női és férfi modellek 54–60 cm közötti méretekben kaphatók. A sisakok tesztgyőztes minősítést is kaptak 2026-ban, amely kiemeli megbízható műszaki megoldásaikat és biztonsági szintjüket.

