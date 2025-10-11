Azt előre leszögezzük, hogy mindkettő szuper növényi fehérjeforrás, ami kiérdemli, hogy helyet kapjon a konyhánkban.

A hüvelyesek világa igazi kincsesbánya: tele vannak rosttal, fehérjével, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. A legismertebbek közé tartozik a lencse és a csicseriborsó, amelyek sok szempontból hasonlóak, mégis akad néhány különbség köztük. Nézzük meg, mit mondanak róluk a dietetikusok – és vajon melyiket érdemes gyakrabban fogyasztanunk.

A lencse és a csicseriborsó is egészséges – De melyiket ajánlják a táplálkozási szakértők?

A lencse – a szerény, de figyelemre méltó szuperétel

A lencse az egyik legősibb termesztett növény, és Indiától Etiópiáig a mindennapi étkezés alapja. Bár nálunk is ismert, sokszor csak újévkor kerül az asztalra, pedig érdemes lenne gyakrabban fogyasztanunk.

A lencse igazi tápanyagbomba: tele van fehérjével, rosttal, antioxidánsokkal, folsavval, vassal és káliummal – mondja Sheri Gaw dietetikus.

Kutatások szerint a rendszeres lencsefogyasztás jótékonyan hathat a vércukorszintre, a szív egészségére és az immunrendszerre.

Egy csésze főtt lencse tápanyagtartalma:

Kalória: 230 kcal

Szénhidrát: 39,8 g

Rost: 15,6 g

Fehérje: 17,9 g

Zsír: 0,7 g

Folsav: 358 μg

Vas: 6,6 mg

Kálium: 731 mg

A lencse egyik legnagyobb előnye, hogy gyorsan megfő. Kis mérete miatt nem igényel hosszú áztatást, így tökéletes választás a rohanós hétköznapokon is. Ráadásul semleges ízének köszönhetően szinte bármibe belekeverhetjük: darált húshoz, levesekbe, salátákba, fasírtokba vagy akár krémekbe is.

Receptajánló:

A csicseriborsó – a krémes klasszikus

A csicseriborsó, más néven garbanzóbab, világszerte kedvelt alapanyag – különösen a mediterrán és közel-keleti konyhában. Nálunk is egyre népszerűbb, főként hummusz vagy falafel formájában. „A csicseriborsó fehérjét, B-vitaminokat, káliumot, magnéziumot és mangánt tartalmaz, emellett magas a rosttartalma is, ami segíthet a vércukorszint stabilizálásában” – mondja Meggie Connelly dietetikus.

Egy csésze főtt csicseriborsó tápanyagtartalma:

Kalória: 269 kcal

Szénhidrát: 44,9 g

Rost: 12,5 g

Fehérje: 14,5 g

Zsír: 4,2 g

Folsav: 282 μg

Vas: 4,7 mg

Kálium: 477 mg

Magnézium: 78,7 mg

A csicseriborsó íze diós, enyhén vajas, és főzve vagy pürésítve is krémes állagú. Éppen ez az, ami miatt a hummusz olyan népszerű lett. De nemcsak krémként, hanem levesekben, salátákban, pörkölve ropogtatnivalóként vagy szendvicskrémként is remekül működik.

Receptajánló:

Melyik a jobb választás?

A válasz egyszerű: mindkettő – csak más-más előnnyel járnak.

A lencse kevesebb kalóriát és zsírt tartalmaz, ezért súlycsökkentéshez ideálisabb. Rost- és fehérjetartalma miatt hosszabb ideig jóllakottságérzetet ad.

A csicseriborsó ezzel szemben több egészséges, telítetlen zsírsavat tartalmaz, amelyek támogathatják a jó koleszterin (HDL) szintjét.

A dietetikusok szerint érdemes mindkét hüvelyest beillesztenünk az étrendünkbe, hiszen együtt sokkal változatosabb tápanyagforrást jelentenek.

Forrásunk volt.