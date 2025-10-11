Életmód

2025.10.11.

A lencse és a csicseriborsó is egészséges – De melyiket ajánlják a táplálkozási szakértők?

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Azt előre leszögezzük, hogy mindkettő szuper növényi fehérjeforrás, ami kiérdemli, hogy helyet kapjon a konyhánkban.

A hüvelyesek világa igazi kincsesbánya: tele vannak rosttal, fehérjével, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. A legismertebbek közé tartozik a lencse és a csicseriborsó, amelyek sok szempontból hasonlóak, mégis akad néhány különbség köztük. Nézzük meg, mit mondanak róluk a dietetikusok – és vajon melyiket érdemes gyakrabban fogyasztanunk.

Csomagolásmentes bolt
A lencse és a csicseriborsó is egészséges – De melyiket ajánlják a táplálkozási szakértők?

A lencse – a szerény, de figyelemre méltó szuperétel

A lencse az egyik legősibb termesztett növény, és Indiától Etiópiáig a mindennapi étkezés alapja. Bár nálunk is ismert, sokszor csak újévkor kerül az asztalra, pedig érdemes lenne gyakrabban fogyasztanunk.

A lencse igazi tápanyagbomba: tele van fehérjével, rosttal, antioxidánsokkal, folsavval, vassal és káliummal

– mondja Sheri Gaw dietetikus.

Kutatások szerint a rendszeres lencsefogyasztás jótékonyan hathat a vércukorszintre, a szív egészségére és az immunrendszerre.

Egy csésze főtt lencse tápanyagtartalma:

  • Kalória: 230 kcal
  • Szénhidrát: 39,8 g
  • Rost: 15,6 g
  • Fehérje: 17,9 g
  • Zsír: 0,7 g
  • Folsav: 358 μg
  • Vas: 6,6 mg
  • Kálium: 731 mg

A lencse egyik legnagyobb előnye, hogy gyorsan megfő. Kis mérete miatt nem igényel hosszú áztatást, így tökéletes választás a rohanós hétköznapokon is. Ráadásul semleges ízének köszönhetően szinte bármibe belekeverhetjük: darált húshoz, levesekbe, salátákba, fasírtokba vagy akár krémekbe is.

Receptajánló:

A csicseriborsó – a krémes klasszikus

A csicseriborsó, más néven garbanzóbab, világszerte kedvelt alapanyag – különösen a mediterrán és közel-keleti konyhában. Nálunk is egyre népszerűbb, főként hummusz vagy falafel formájában. „A csicseriborsó fehérjét, B-vitaminokat, káliumot, magnéziumot és mangánt tartalmaz, emellett magas a rosttartalma is, ami segíthet a vércukorszint stabilizálásában” – mondja Meggie Connelly dietetikus.

Egy csésze főtt csicseriborsó tápanyagtartalma:

  • Kalória: 269 kcal
  • Szénhidrát: 44,9 g
  • Rost: 12,5 g
  • Fehérje: 14,5 g
  • Zsír: 4,2 g
  • Folsav: 282 μg
  • Vas: 4,7 mg
  • Kálium: 477 mg
  • Magnézium: 78,7 mg

A csicseriborsó íze diós, enyhén vajas, és főzve vagy pürésítve is krémes állagú. Éppen ez az, ami miatt a hummusz olyan népszerű lett. De nemcsak krémként, hanem levesekben, salátákban, pörkölve ropogtatnivalóként vagy szendvicskrémként is remekül működik.

Receptajánló:

Melyik a jobb választás?

A válasz egyszerű: mindkettő – csak más-más előnnyel járnak.

  • A lencse kevesebb kalóriát és zsírt tartalmaz, ezért súlycsökkentéshez ideálisabb. Rost- és fehérjetartalma miatt hosszabb ideig jóllakottságérzetet ad.
  • A csicseriborsó ezzel szemben több egészséges, telítetlen zsírsavat tartalmaz, amelyek támogathatják a jó koleszterin (HDL) szintjét.

A dietetikusok szerint érdemes mindkét hüvelyest beillesztenünk az étrendünkbe, hiszen együtt sokkal változatosabb tápanyagforrást jelentenek.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

babfőzelék

Krémes erdélyi fehérbabfőzelék

Ha szereted a tartalmas, otthonos főzelékeket, ez az erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék garantáltan a kedvenced lesz! A csombor és a lestyán fűszeres aromája, a tejszínes habarás ...

tiramisu

Legegyszerűbb tiramisu

Mindenki imádja, mindenki ismeri: a tiramisu az olasz gasztronómia egyik hamisítatlan és örök szereplője. A sütésmentes desszert bármilyen alkalomra gyorsan elkészíthető, bár az ...

lencsefőzelék

Lencsefőzelék egyszerűen

Egyszerű, pénztárcabarát főzelékféle, ami nem csak az újév első napján tökéletes választás, hanem bármelyik télies hétvégén. Laktató és ízletes, ráadásul gyorsan elkészül, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

a Kézműves cukrászda pultja
Életmód

5 cukrászdát ajánlunk, ahol az idei szezon legfinomabb gesztenyés süteményei...

A gesztenyés desszertekről a legtöbben először a gesztenyepürére asszociálnak. Nincs ezzel semmi gond, a családi összejövetelek kedvenc desszertje, egy ideje ráadásul már azt is tudjuk, hogy a bolti gesztenyemasszán túl is van élet. Aki viszont gesztenyerajongó, az nem éri be ennyivel, úgyhogy most mutatunk öt helyet, ahova bátran ellátogathattok, ha gesztenyés finomságokat kóstolnátok!

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept