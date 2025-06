Őket imádjuk: 5 strandbüfé, ahol két csobbanás között tényleg finomat ehetsz

Külkerpark – Strand a város felett

Még emlékszem, amikor afféle titkos városi jótanácsként súgtuk egymásnak: ha strandolnál, de kerülnéd a tömeget, a Külker strand az ideális választás! Azóta ez a városi nyüzsitől elzárt strand is közönségkedvenc lett, de a hangulata még mindig utánozhatatlan. Arról nem beszélve, hogy Külker Bistro néven igazán szuper büféjük is van, méghozzá olyan, hogy arra is kínálnak megoldást, ha mondjuk rendesen szeretnétek megebédelni.

Van náluk hideg gyümölcsleves, többféle saláta, pulled pork sült krumplival és rántott sajt is. Desszertnek jöhet egy-két gombóc fagyi, és folytatódhat a strandolás.

Külkerpark via

Külkerpark

Budapest, Budakeszi út 73/h

Szomjas Vándor Orfű – Ahol nem csak a fesztiválozók laknak jól

Van annak valami különös varázsa, mikor lesülve, víztől ráncosra ázva, elzsibbadva, az egész napos vízben ugrálás után rettentően megéhezik az ember, és vágyni kezd egy falat melegétel után. Vagy úgy egyáltalán, bármi után, amiből fel tudja tölteni az energiaraktárait. Az orfűi Szomjas Vándor a vízparton várja a vendégeit. Ez alapvetően amolyan motoros büfé, illetve a helyi horgászokat igyekszik jól tartani, de vannak bőven olyan visszatérő vendégeik is, akik minden évben a fesztiválszezonnal érkeznek. Tőlük tudom, hogy a hely hatalmas erénye a gulyásleves, ami rendes adag, nem csak mutatóban egy kis ez-az a tányér alján.

Van itt velős pirítós, hűsítő limonádé, gyümölcsleves tejszínhabcsúccsal a tetején, egyszóval mindenféle finomság, amit csak megkívánhatunk.

Szomjas Vándor Orfű via

Szomjas Vándor Orfű

Orfű, Dollár utca 60.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-19.00

Legendák szomszédságában – Büfé a Hajós bejáratánál

Amikor 2000-ben a férfi vízilabda-válogatott aranyérmet nyert a sydney-i olimpián, én egy életre a sportág rajongója lettem. Mindent, de mindent elolvastam, ami a témába vágott, sőt, néhány évvel később magam is vízilabdázni kezdtem. Fodor Rajmund, kétszeres olimpiai bajnok, Sydney után egyszer úgy nyilatkozott, hogy azért nem lesz majd rossz edzés után kakaós csigát eszegetni a Hajósban, és nézni a nevüket a márványtáblán. Akkor úgy éreztem, erre vágyom én is. Nem lettem válogatott vízilabdázó, de úszás után, a sportusziból kifelé haldadva, én is mindig megállok a sarokban lévő büfénél. Néha nem is azért, hogy kakaós csigát egyek, csak egy kávéra, de mindig elolvasom a neveket a márványtáblán. Ez a büfé talán nem a kulináris csúcsairól híres. Van szendvics, van kávé, üdítő, péksütik, vagyis minden, amire az edzésről jövő gyerekeknek, na meg a szüleiknek szükségük lehet, pont ennyi.

Ez a büfé a hangulata miatt fontos. A vizes sportok összes ikonja miatt, aki megállt a pultjánál, a kicsik miatt, akik talán nem érik fel azt a bizonyos pultot, de egy nap felérnek majd a dobogó tetejére. És azok miatt, akik se győztesek, se ikonok nem lesznek, de egy életen át otthonra találnak az uszodában.

Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda

Budapest, Margit-sziget

Balkan’s Food – Néhány lépésre a bajai Duna-parttól

Gyerekkoromban nem tudtam eldönteni, hogy a természetes vízpartokat, vagy a strandokat szeretem-e jobban? Mindkettőnek megvolt a maga varázsa, mindkettőt napkeltétől-napnyugtáig tudtam élvezni, hiszen nekem igazából mindegy volt, csak víz legyen. Most sincs ez másképp, talán csak annyi változott, hogy a folyópartokon a környezet még jobban ámulatba ejt. A víz fölé hajló fák, az a jellegzetes illat, a természet közelsége, teljesen kikapcsol.

A bajai Duna-parttól néhány lépésre található a bajai piac, a bajai piacon pedig a Balkan’s Food nevű egység, ahol a burgerek, a frenetikus pljeskavicák és lángosok mellett, most kapaszkodjatok meg, pirogot is lehet kapni.

Bizony ám! Méghozzá többfélét. Van virslis, húsos, húsos-gombás, csirkemájas, káposztás, de még bryndzás is, és nekem már attól átmelegszik a lelkem, hogy írok róluk, hát még, ha elém is teszik őket.

Balkan’s Food via

Balkan’s Food

Baja, Piac tér 1.

Gyerekkorom kedvenc lángosa az Egri Termál- és Strandfürdőben

Mindenkinek megvan a maga go to strandkajája. Kinek a hot dog, kinek a hekk, kinek a lángos. Én a lángosrajongók csapatát erősítem, nincs is jobb, mint mikor a hajamról a víz csepeg, a könyökömről meg a tejföl folyik. Utána egy kávé tejszínhabbal, szigorúan műanyag pohárból, és már vissza is fekhetek a félárnyékban gondosan elhelyezett törölközőmre, a szintén nagy körültekintéssel kiválasztott strandkrimim mellé. És hogy hol találjátok a legfinomabb lángost?

Nos, a büfésoron többen is árulják, és összességében kijelenthetem, hogy nagyot egyikkel sem hibáztok, de ha valódi, belsős tippre van szükségetek, akkor Bocsi János lángosozóját keressétek. Ha szemben álltok a büfésorral, akkor övé jobbról az első egység, nem lehet eltéveszteni.

Kérjetek sajtos-tejfölöset, sok fokhagymával. Ha az ember már lángossal vágja haza a beach bodyt, ne vegye félvállról.

Egri Termál- és Strandfürdő

Eger, Petőfi tér 7.

