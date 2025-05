5 hibátlan étterem, ha rajongod a balkán konyhát, és mindened a csevap meg a pljeskavica

Hamarosan jön a nyár, hamarosan jön a grillezett húsok, friss saláták szezonja. A műfaj legzseniálisabb képviselőit tagadhatatlanul a szomszédunkban, Szerbiában, Horvátországban, a volt Jugoszlávia területén kell keresni, de aki nem akar ennyire messzire menni, annak is jó hírünk van! Szerencsére már Magyarországon is van jó pár étterem, ahol isteni a pljeskavica, autentikus a csevap, és olyan az ajvár, hogy bármelyik újvidéki nagymama elismerően csettintene utána.

Most mutatunk öt helyet, amikkel senki nem jár rosszul, aki balkáni ízvilágra vágyik a tikkasztó nyárban:

A balkán konyha esszenciája – Yugo Resto Bar

A balkán konyha fontos részét képező húsos grillételekben azt szeretem a legjobban, hogy úgy vannak tele ízekkel, hogy közben nincs bennük semmi túlbonyolítás. Jól fűszerezett húsok a grillen, zöldségek, sült kápia, és már meg is vagyunk. Egyszerű, világos és megbízható. A Bródy Sándor utcai Yugo ennél azért picit többre vállalkozik.

Ajdin Unkic, az étterem alapítója pont azt szerette volna megmutatni, hogy a volt jugoszláv utódállamok konyhája sokkal izgalmasabb, sokszínűbb annál, minthogy csevapra és pljeskavicára redukáljuk.

Ezzel együtt, aki épp csevapra és pljeskavicára vágyik kajmakkal, sült krumplival, salátával, az nyugodtan látogasson el a Yugoba, mert biztosan nem fognak csalódást okozni neki. Nem szólva arról, hogy napi menüvel is várják a vendégeiket, így tökéletes választást jelentenek akkor is, ha gyors és ízletes ebédopciót keres valaki a belvárosban. A kápiapaprika-krémlevesükért például bármeddig elmennék, de ez csak a személyes elfogultságom, ki-ki rajongjon azért, amiért szeretne.

Yugo Resto Bar via

Yugo Resto Bar

Budapest, Bródy Sándor utca 13/A

Nyitvatartás: hétfő,kedd,vasárnap – 11.30-22.00, szerda-szombat 11.30-23.00

Family business a Hollán Ernő utcában – Csevapivo

A Hollán Ernő utcai szuterén helyiségben nyitott éttermet néhány éve a szerb-magyar Szabó család, aminek már akkor adtunk egy hatalmas plusz pontot, mikor még egy falatot sem ettünk náluk. Az étlap ugyanis nem akar túlterjeszkedni, nem estek abba a hibába, hogy mindent is felpakolnak rá, hogy az is tudjon enni egy balkán stílusú étteremben, aki nem balkán stílusú ételre vágyik.

Van kétféle csevap, háromféle pljeskavica, vannak alap grillételek, például grillezett csirke és uštipak, grilltálak, pljeskavica és burgerek.

Olyan persze soha nem lesz, sehol, a legnagyobb jószándékkal sem, mint egy autentikus, újvidéki kifőzdében, de a Csevapivoról még így is el lehet mondani, hogy nem majdnem jó, nem elmegy, nem épphogy, hanem nagyon is finom, kellően autentikus, és mentes a kamubalkán pózoktól. Ide mindig érdemes visszatérni, úgyhogy, aki még nem próbálta, az siessen hozzájuk.

Csevapivo via

Csevapivo

Budapest, Hollán Ernő utca 13.

Nyitvatartás: kedd-csütörtök 11.00-22.00, péntek-szombat 11.00-0.00, vasárnap 11.00-17.00

A szerb határ felé – Malo Uzice / Határ csárda

A magyar-szerb határtól úgy egy kilométerre találni a tompai Határ csárdát. Hogy milyen hely ez? Hát egy csárda, grillételekkel, rántott mindenfélékkel, faborítással. Ugyanakkor, itt nyugodtan búcsút inthettek a rossz csárdasztereotípiáknak. A kiszolgálás kedves, az ételek finomak, mert nem minden mindegy, jó’ van az úgy alapon főznek, hanem igazán szívvel lélekkel. Már csak a lokációból adódóan is evidens, hogy vannak balkán fogások az étlapon, de a határ közelsége se érne sokat, ha mindez csak ránézésre emlékeztetne egy tál csevapra, ízben meg sem közelítené. Itt ettől szerencsére nem kell tartani, rendeljetek bátran.

Szegedi kirándulás meghosszabbításaként, Szerbiából jövet-menet érdemes itt megállni, garantáltan új erőre kaptok majd.

Malo Uzice/Határ csárda

Tompa, Alsósáskalapos 1.

Receptajánlónk:

Irány Pécs! – Balkán Bisztró Pécs

Pécs szívünknek kedves város, és hosszan tudjuk sorolni, hogy hol-mit érdemes enni, ha arra jártok, én is több összeállításomban ajánlottam már nektek pécsi egységeket. Most egy igazi fesztiválsztárt fogok bemutatni, a Fishing On Orfűn is állandóan jelenlévő Balkán Bisztrót. Sok más mellett azért is lehet nagyon szeretni ezt a helyet, mert abba a sokféle, gazdag gasztrokultúrába enged bepillantást, ami talán eszünkbe sem jut, mikor balkán konyhát emlegetve megtorpanunk a tradicionális grillhúsoknál. Aki persze erre vágyik, az se féljen, isteni a csevap lepényben, van bosnyák pljeskavica és köfte is.

De! Ha ennél messzebb merészkednétek, akkor egyrészt van kóstolótál az étlapon, olyan urnevessel (délszláv körözöttféle), hogy könnybe szalad az ember szeme, illetve, kérhettek giricét is, vagyis kisütött tengeri apróhalat, amit fokhagymás majonézzel és lepénnyel tálalnak. A legcsodásabb nassolnivaló, higgyétek el nekem.

Zárásnak házi baklava, mellé autentikus zaccoskávé, és már teljes is a balkán-gasztroélmény.

Balkán Bisztró Pécs via

Balkán Bisztró Pécs

Pécs, Ferencesek utcája 32.

Nyitvatartás: szerda-csütörtök 17.00-22.00, péntek-szombat 12.00-23.00, vasárnap 12.00-21.00

A szentendrei biztos pont – Adria Café

Szentendre szinte mindig jó megoldás, legyen szó kirándulásról, bringatúráról, vagy egy kényelmes, sétálgatással, nézelődéssel töltött vasárnap délutánról. És persze akkor is megéri idejönni, ha ennénk valami finomat, és egy kis változatosságra vágyunk. A Duna partján található Adria Café általában enged bepillantást a mediterrán konyhába, de az étlapjukon ott vannak az igazi balkán klasszikusok is. Az egyik személyes kedvencem a balkánburger, amivel igazán nem viccelnek.

A pljeskavica mellett van benne halloumi és sült hagyma is, mindezen finomságokat pedig házi, bosnyák lepényen találják.

Itt az is talál kedvére való fogást, aki szeret kalandozni az étlapon, de az is, aki fixen a bevált kedvenceket választja.

Adria Café via

Adria Café

Szentendre, Kossuth Lajos utca 4.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-22.00

Címlapkép: Yugo Resto Bar

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!

Étteremajánlóban nincs hiány nálunk: