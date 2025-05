A 6 leghangulatosabb vízparti büfé és étterem tavaszra és nyárra, a Balatonon kívül

Víz közelében lenni egész évben ajándék, de nyáron még jobban vágyunk rá, teljesen érthető módon. Aki elkerülné a tolongást a Balatonnál, azoknak most ajánlunk hat helyet, tóparton, folyóparton, Dunánál, Tiszánál, ahol jó hangulatot, kedves kiszolgálást és finom ételeket lehet találni. Na meg nem utolsó sorban csodás kirándulóhelyeket is.

Pihenő a tó partján – Pöttyös Büfé

Amikor azt kérdezik tőlem, hogy mit ajánlok annak, aki Egerben tölt egy hétvégét, mindig azt szoktam mondani, hogy nézzenek szét a környéken, kiránduljanak, mert a Bükk és a Mátra egyaránt gyönyörű, és szuper túraútvonalak vannak mindenfelé. Felsőtárkány gyerekkorom óta az egyik kedvenc településem a környéken, nem utolsó sorban azért, mert ott a fákkal körülvett tó, és eleve minden, ami vízpart, előnyt élvez nálam. A felsőtárkányi tó partján található a Pöttyös Büfé, a biciklivel kirándulók, tóparton sétálgatók, túrából jövet megpihenők egyik kedvenc helye.

Ez a kedves, otthonos terasz minden évszakban hangulatos, mint egy jól komponált képeslap. Egy finom kávé, egy ízletes desszert, és már élvezhetjük is a szép látványt, a finom ízeket és a kedves vendéglátást.

Pöttyös Büfé

Felsőtárkány, Fő út 309.

Nyitvatartás: szombat-vasárnap 10.00-17.00

Ahova haza járunk – Nap bácsi

Nem tudom, volt-e valaha akkora szükségünk biztos pontokra az életben, mint most, de meggyőződésem, hogy kapaszkodók nélkül villámgyorsan elsodornának minket a mindennapok eseményei. A Római Part egyik kedvenc helye, a Nap bácsi, egyike ezeknek a fogódzóknak. Minden évben várjuk a nyitást, és amikor újra ott üldögélünk, bámulva a vizet, úgy érezzük, helyre állt a rend a világban.

A hűsítő italok mellé vannak isteni szendvicsek, wrapek, saláták, grillételek, vagyis a kínálat bőven meghaladja a klasszikus vízparti felhozatalt.

Arról nem beszélve, hogy a Nap bácsiban mindenféle közösségi programmal is várják a vendégeket, így érdemes követni a Facebook-oldalukat, hogy ne maradjatok le semmiről. Még egy rövid megjegyzés a szendvicsekről: a tavalyi kedvencem egyértelműen a mozzarellás, aszalt paradicsomos volt, szívből remélem, hogy idén újra találkozunk.

Nap bácsi

Budapest, Kossuth Lajos Üdülő Part 9.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 14.00-23.00, szombat-vasárnap 12.00-23.00

Minden, amit a vízparton szeretni lehet – Kacsakő Bisztró

Idén ünnepli tizedik születésnapját a szentendrei Kacsakő Bisztró. A Kacsakőben, többek között, azt lehet szeretni, hogy tudjuk, nem hibázhatunk vele. Ott van, vár minket, ülhetünk az asztaloknál, a nyugágyakban, levihetjük nyargalni a kutyánkat közvetlenül a Duna mellé, vagy táncolhatunk egy jót, hiszen itt mindig van valamilyen élőzenés program. Tökéletes hely akár egyedül, akár barátokkal, de gyerekekkel is jó választás (van fagyi), sőt, randihelyszínnek is ideális.

A streetfood-kínálat klasszikus és ízletes, a Kacsakő burgereire még sosem kellett panaszkodni.

Ha jó társaságban szeretnéd élvezni a Duna közelségét, ha megéheztél-megszomjaztál, vagy csak megpihennél a szentendrei korzózás után, akkor itt a helyed.

Kacsakő Bisztró

Szentendre, Duna korzó 21.

Nyitvatartás: szerda-csütörtök 13.00-20.00, péntek 13.00-21.00, szombat 10.00-21.00, vasárnap 10.00-20.00

Pro-tipp a Tisza mentén – Timár Halsütöde

Lássuk be, ahogy jön a jóidő, ahogy megnyitnak a vízparti helyek, nehéz helyzetbe kerülnek/kerülünk. Mert jó lenne nyugiban, csendesen ellenni, élvezni a vizet, a békét, a természet közelségét, ugyanakkor a kedvenc helyeink azért a kedvenceink, mert jók, és ami jó, annak hamar híre megy. Tehát sokan látogatják majd. Ráadásul rekkenő hőségben, teljesen érthető módon, mindenki a víz mellé vágyik. A Tisza szerelmeseinek egyik kedvenc helye a timári Halsütöde, de jönnek ide az ország minden részéről.

A Tisza-tó nyüzsgésétől némileg távolabb, klasszikus, favázas, folyóparti hely ez, ahol kapunk isteni halászlevet vagy sült halat savanyúsággal (ponty-párti vagyok, és itt igen jól készítik ráadásul).

Külön dicséretes, hogy nem akarnak kilométer hosszú étlappal üzemelni, és a világ minden igényét kiszolgálni. Halat kínálnak annak, aki halat enne, de abba beleadnak apait-anyait. Tökéletes állomása egy tiszai kirándulásnak.

Halsütöde

Timár, Bercsényi út 21.

Nyitvatartás: szerda-vasárnap 11.00-19.00

Ártéri fák lombjai alatt – Lépcső Bisztró

A Tisza-tó olyan szép, természeti kincsekben gazdag része az országnak, hogy sokkal-sokkal többet kéne beszélnünk róla - úgyhogy ezen a ponton meg is ragadnám az alkalmat, hogy azt ajánljam, kiránduljatok ide minél többen, minél többször. Na, de ennyit a turisztikai kampányomról, és most javasolnék egy nagyon hangulatos, szép éttermet, ahol meg enni érdemes, ha épp Kiskörén jártok. A Lépcső Bisztrót azoknak ajánlanám, akik inkább a klasszikus, éttermi hangulatot keresik, de nem az ezerszer elhasznált, folyóparti panelekkel. A Lépcső az a hely, ahol úgy élvezhetjük a természet, és persze a víz közelségét, hogy közben egy jól átgondolt, friss, jóízű bisztrókonyha kínálatából válogathatunk.

Egres mangalicapofával? Lecsó pecsenyekacsamájjal? Esetleg vegán töltött káposzta? Ezeket mind megkóstolhatjátok, de van zseniális haltepertő is, már csak ezért megérné tartani itt egy ebédszünetet.

Lépcső Bisztró

Kisköre, Tiszatavi Hallépcső

Nyitvatartás: csütörtök-szombat 10.00-19.00, vasárnap 10.00-18.00

Reggelizz a Duna mellett – Lujza&Koriander

Van az álmokat megvalósító családi vállalkozásoknak egy olyan különös vonzása, aminek nehéz ellenállni, és legtöbbször nem is érdemes. Valószínűleg annyi törődés, gondoskodás van ezekben a helyekben, amit megérez a vendég is, amihez jólesik közel menni. A váci Lujza&Koriander, ahol épp úgy megállhatunk egy kávéra, kényelmes reggelire, mint ahogy meg is szállhatunk, ha hosszabb tartózkodásra készülünk a Dunakanyarban, épp ilyen hely. Nagy családi álmok valósulnak meg benne, de a szándék egy volt, mégpedig, ahogy ők fogalmaznak:

létrehozni egy olyan helyet a Duna partján, ahol a betérő vendégnek megáll az idő, és csak az a csodás pillanat létezik, ameddig issza a kávéját, nézi a vizet, esetleg elfogyaszt egy ízletes és egészséges reggelit.

A rendszeresen frissülő, szezonális heti ajánlatért keressétek fel a Facebook-oldalukat, de hogy egy kis ízelítőt kínáljunk, a héten például tavaszi sültburgonya-salátát kínáltak isteni burratával, ami csak úgy harsogott az ízektől.

Lujza&Koriander

Vác, Ady Endre sétány 5.

