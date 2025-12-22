Románia is sorra került: ebben a városban nyit új éttermet a Simon's Burger

Tovább terjeszkedik a nagy sikerű magyar burgerező. A Simon's Burger ismét a határon túl, de ezúttal Amerikánál jóval közelebb, Kolozsváron nyit éttermet.

Hasít a Simon’s Burger : a magyar hamburgerlánc két tulajdonosa, Tóth Máté és testvére, Tóth Simon, sorra nyitják az új egységeket, hiszen számos magyarországi smashburgerezőjük mellett nem is olyan rég egy csirkés helyet indítottak útjára, New Yorkba pedig bevezették Smashy nevű almárkájukat.

A Simon's Burger Kolozsváron nyit éttermet via

Irány Kolozsvár!

A friss hírek szerint pedig ezúttal Kolozsváron terjeszkednek: a smashburgerező leendőbeli helyszínén ugyanis egyértelmű, nyitásra utaló feliratok, plakátok jelentek meg, a Telex megkeresésére pedig Tóth Simon megerősítette a hírt. További részletek egyelőre nem derültek ki, a hivatalos bejelentés januárban várható.

2025 őszén egyébként már elhintették a Forbes-nak adott interjújukban, hogy Ausztrián és Szlovákián túl „még két országban vannak finisben”, ezért a romániai nyitás nem volt teljes meglepetés. Gratulálunk nekik!

Forrásunk volt.

Címlapkép.