A spanyolok nem véletlenül csinálják ezt a hőségben: klíma nélkül is hűvösebb maradhat a lakás

A spanyol otthonokban sokszor nem a klíma az első megoldás a hőség ellen. Egy régi, egyszerű módszerrel tartják kint a forróságot, és ehhez csak jó időzítésre, árnyékolásra és egy kis tudatosságra van szükség.

Így hűtik le a lakást a spanyolok klíma nélkül a nyári hőségben

Amikor tombol a nyári hőség, a legtöbben reflexből a klímára gondolnak. Spanyolországban viszont sok otthonban még ma sem ez az első számú megoldás, pedig ott aztán pontosan tudják, milyen az, amikor napokig szinte mozdulatlanul áll a forró levegő.

A spanyolok egyik legrégebbi trükkje meglepően egyszerű: nem akkor kell elkezdeni hűteni a lakást, amikor már felforrósodott, hanem jóval előtte kell megakadályozni, hogy a meleg egyáltalán bejusson.

A legfontosabb szabály: napközben zárd ki a meleget

A spanyol módszer lényege a tudatos árnyékolás:

a redőnyt ,

, spalettát,

zsalugátert

vagy sötétítőfüggönyt már reggel érdemes behúzni, különösen azokon az ablakokon, amelyeket közvetlenül ér a nap.

Sokan már ébredés után, reggel 8-9 körül besötétítenek

Sokan már ébredés után, reggel 8-9 körül besötétítenek, majd napközben zárva tartják az ablakokat is. Elsőre furcsának tűnhet, hiszen hőségben ösztönösen szellőztetnénk, de a legmelegebb órákban ezzel gyakran csak beengedjük a forró levegőt a lakásba.

TIPP: Ha a lakásban még viszonylag hűvös van, kint viszont már emelkedik a hőmérséklet, jobb bent tartani a reggeli frissességet.

Nem mindegy, mikor nyitod ki az ablakot

A trükk másik fele az időzítés. Szellőztetni akkor érdemes, amikor kint már hűvösebb van, mint bent: jellemzően kora reggel vagy késő este.

Ilyenkor érdemes kereszthuzatot csinálni, vagyis több ablakot egyszerre kinyitni, hogy a levegő át tudjon áramlani a lakáson. Ettől nemcsak frissebb lesz a levegő, hanem a helyiségek is kellemesebbnek érződhetnek.

Nem elég pár perc: ennyi ideig szellőztess, hogy elkerüld a betegségeket

Amint viszont a kinti levegő újra melegedni kezd, jöhet a zárás: ablak becsuk, redőny le, függöny behúz. A cél, hogy a lakás minél tovább megtartsa a reggeli hűvöset.

A cél, hogy a lakás minél tovább megtartsa a reggeli hűvöset

A szekrényeket is érdemes kiszellőztetni

Van egy kevésbé ismert, de nagyon praktikus része is ennek a módszernek!

A nagyobb bútorok, például ruhásszekrények, komódok és tárolók is képesek megtartani a meleget, ezért reggel, amikor még hűvösebb a levegő, ezeket is érdemes kinyitni egy rövid időre.

Így a friss levegő nemcsak a szobát járja át, hanem a bútorokat is. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a lakás könnyen felmelegszik, vagy nincs benne légkondicionáló.

Nem kell órákig nyitva hagyni a szekrényajtókat, elég a reggeli szellőztetés idejére. Utána mindent vissza lehet zárni, az árnyékolókat pedig leengedni, hogy napközben minél kevesebb hő jusson be.

Egy nedves lepedő is segíthet a nagy melegben

A spanyol háztartásokban más egyszerű praktikákat is bevetnek a kánikula ellen. Ilyen például a nedves lepedő vagy vékony textil az ablak előtt.

Ha este vagy kora reggel enyhén benedvesített lepedőt akasztasz a nyitott ablak elé, a párolgás miatt a beáramló levegő hűvösebbnek érződhet. Ez nem csinál csodát, és nem váltja ki a klímát, de egy forró lakásban néhány foknyi komfortérzet is sokat számíthat.

Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát

Fontos!

a textil ne csöpögjön,

csak legyen nedves,

és mindig figyelj arra, hogy a lakás ne párásodjon túl!

Kora reggel engedd be a hűvösebb levegőt!

Klíma nélkül is sokat számít a tudatosság

Ez a módszer nem arról szól, hogy a lakás jéghideg lesz légkondi nélkül. Inkább arról, hogy lassabban melegszik fel, és elviselhetőbb marad a hőség a nap legnehezebb óráiban.

A lényeg csupán ennyi:

reggel engedd be a hűvösebb levegőt, közben szellőztesd át a nagyobb bútorokat is, napközben zárd ki a napot és a forró levegőt, este pedig újra nyisd ki az ablakokat.

Nem egy forradalmi újdonság, nem kerül semmibe, de pont ezért működik olyan jól. A spanyolok régi trükkje a magyar kánikulában is aranyat érhet, főleg akkor, ha nincs klíma a lakásban, vagy csak ritkábban szeretnéd használni.

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