Életmód

2026.07.01.

A spanyolok nem véletlenül csinálják ezt a hőségben: klíma nélkül is hűvösebb maradhat a lakás

Nosalty profilképe Nosalty

A spanyol otthonokban sokszor nem a klíma az első megoldás a hőség ellen. Egy régi, egyszerű módszerrel tartják kint a forróságot, és ehhez csak jó időzítésre, árnyékolásra és egy kis tudatosságra van szükség.

Így hűtik le a lakást a spanyolok klíma nélkül a nyári hőségben

Amikor tombol a nyári hőség, a legtöbben reflexből a klímára gondolnak. Spanyolországban viszont sok otthonban még ma sem ez az első számú megoldás, pedig ott aztán pontosan tudják, milyen az, amikor napokig szinte mozdulatlanul áll a forró levegő.

A spanyolok egyik legrégebbi trükkje meglepően egyszerű:

nem akkor kell elkezdeni hűteni a lakást, amikor már felforrósodott, hanem jóval előtte kell megakadályozni, hogy a meleg egyáltalán bejusson.

A legfontosabb szabály: napközben zárd ki a meleget

A spanyol módszer lényege a tudatos árnyékolás:

  • a redőnyt,
  • spalettát,
  • zsalugátert
  • vagy sötétítőfüggönyt már reggel érdemes behúzni, különösen azokon az ablakokon, amelyeket közvetlenül ér a nap.
redőny lehúzva, félhomály, ventilátor
Sokan már ébredés után, reggel 8-9 körül besötétítenek

Sokan már ébredés után, reggel 8-9 körül besötétítenek, majd napközben zárva tartják az ablakokat is. Elsőre furcsának tűnhet, hiszen hőségben ösztönösen szellőztetnénk, de a legmelegebb órákban ezzel gyakran csak beengedjük a forró levegőt a lakásba.

TIPP: Ha a lakásban még viszonylag hűvös van, kint viszont már emelkedik a hőmérséklet, jobb bent tartani a reggeli frissességet.

Nem mindegy, mikor nyitod ki az ablakot

A trükk másik fele az időzítés. Szellőztetni akkor érdemes, amikor kint már hűvösebb van, mint bent: jellemzően kora reggel vagy késő este.

Ilyenkor érdemes kereszthuzatot csinálni, vagyis több ablakot egyszerre kinyitni, hogy a levegő át tudjon áramlani a lakáson. Ettől nemcsak frissebb lesz a levegő, hanem a helyiségek is kellemesebbnek érződhetnek.

Nem elég pár perc: ennyi ideig szellőztess, hogy elkerüld a betegségeket

Amint viszont a kinti levegő újra melegedni kezd, jöhet a zárás: ablak becsuk, redőny le, függöny behúz. A cél, hogy a lakás minél tovább megtartsa a reggeli hűvöset.

lehúzott redőny
A cél, hogy a lakás minél tovább megtartsa a reggeli hűvöset

A szekrényeket is érdemes kiszellőztetni

Van egy kevésbé ismert, de nagyon praktikus része is ennek a módszernek!

A nagyobb bútorok, például ruhásszekrények, komódok és tárolók is képesek megtartani a meleget, ezért reggel, amikor még hűvösebb a levegő, ezeket is érdemes kinyitni egy rövid időre.

Így a friss levegő nemcsak a szobát járja át, hanem a bútorokat is. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a lakás könnyen felmelegszik, vagy nincs benne légkondicionáló.

Nem kell órákig nyitva hagyni a szekrényajtókat, elég a reggeli szellőztetés idejére. Utána mindent vissza lehet zárni, az árnyékolókat pedig leengedni, hogy napközben minél kevesebb hő jusson be.

Egy nedves lepedő is segíthet a nagy melegben

A spanyol háztartásokban más egyszerű praktikákat is bevetnek a kánikula ellen. Ilyen például a nedves lepedő vagy vékony textil az ablak előtt.

Ha este vagy kora reggel enyhén benedvesített lepedőt akasztasz a nyitott ablak elé, a párolgás miatt a beáramló levegő hűvösebbnek érződhet. Ez nem csinál csodát, és nem váltja ki a klímát, de egy forró lakásban néhány foknyi komfortérzet is sokat számíthat.

Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát

Fontos!

  • a textil ne csöpögjön,
  • csak legyen nedves,
  • és mindig figyelj arra, hogy a lakás ne párásodjon túl!
ablak nyitva, libbenő függöny, kint erkély, pálmafa és tenger
Kora reggel engedd be a hűvösebb levegőt!

Klíma nélkül is sokat számít a tudatosság

Ez a módszer nem arról szól, hogy a lakás jéghideg lesz légkondi nélkül. Inkább arról, hogy lassabban melegszik fel, és elviselhetőbb marad a hőség a nap legnehezebb óráiban.

A lényeg csupán ennyi:

  • reggel engedd be a hűvösebb levegőt, közben szellőztesd át a nagyobb bútorokat is, napközben zárd ki a napot és a forró levegőt, este pedig újra nyisd ki az ablakokat.

Nem egy forradalmi újdonság, nem kerül semmibe, de pont ezért működik olyan jól. A spanyolok régi trükkje a magyar kánikulában is aranyat érhet, főleg akkor, ha nincs klíma a lakásban, vagy csak ritkábban szeretnéd használni.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

grill húsok

Nyári saslik bulgursalátával

A nyári szezon nem tart sokáig, ilyenkor érdemes kihasználni a különböző friss, szabadföldi zöldségeket, és minél többet fogyasztani belőlük. Ez a nyári saslik bulgursalátával ...

zöldségkrém

Zakuszka Erdélyből

A zakuszka egy erdélyi-román, grillezett zöldségkrém, amit nagy mennyiségben szoktak főzni, majd befőttes üvegekbe porciózzák, hogy így akár több hónapig is elálljon. Ha faszénen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

reggeliző nő salátadús tányérral
Életmód

A legtöbben rossz időpontban fogyasztjuk a rostot, állítja a Harvard...

Ugye sok rostot eszel, és a tányérod nagyobbik felét a nyers zöldségek, hüvelyesek, a jó minőségű fehérjék és a jó zsírok foglalják el, nem a lassan felszívódó péktermékek, szénhidrátok? Neves egyetemek szakértői szerint viszont az sem mindegy, mikor visszük be a legtöbb rostot - ha rendszeresen, már reggel rostdúsan étkezünk, a napi székletürítés gördülékenysége és az egészséges bélműködés alapvetés lehet.

Brecz Judit

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

cukkinifasirt-alaprecept
zöldségfasírt

Cukkinifasírt alaprecept

Azt gondolhatnátok, hogy a sok hozzávaló miatt biztosan valami bonyolult recepttel álltunk elő - pedig nem! Ez a cukkinifasírt ugyanis gyorsan összeállítható és elkészíthető. Ha már ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept