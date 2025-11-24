Talán nem tulajdonítunk nekik túl nagy jelentőséget nekik, pedig gyakorlatilag minden (fő)étkezésünknél jelen vannak. A szószok, öntetek és mártások észrevétlenül teszik sokkal, de sokkal ízesebbé ételeinket, ezért megérdemlik, hogy egy külön kvízt szenteljünk nekik. Lássuk, ti mennyire vagytok profik a témában!

Ketchup, mustár, majonéz: ez a trió az, ami mindig jól működik, ha tunkolni, mártogatni, meglocsolni vagy pöttyözni kell. Még a szikár melegszendvicsbe is életet lehelnek, de akkor is nagyon jól jönnek, ha elrontott ételt kell feljavítani. Arról nem is beszélve, hogy a sült krumplit, hot dogot, virslit, hagymakarikát és sült kolbászt sem tudjuk nélkülük képzelni. Sőt, rengeteg ismert és kedvelt szószunk és öntetünk alapját adják. A Univer termékcsalád széles választéka mindig bevetésre készen áll, legyen szó egy elrontott bolognairól, egy pikáns hamburgerszósz összeállításáról vagy éppen a sült krumpli tunkolásáról.

Nosalty-kvíz: Felismered-e az összetevői alapján kedvenc szószainkat és önteteinket?

Sok háztartásban magától értetődő, hogy a hűtőben ott lapul a ketchup, majonéz és mustár is, hiszen mindig jól jön, ha szeretnénk izgalmasabbá tenni ételeinket. Ezek a szószok pedig nemcsak önmagukban egészítik ki ételeinket: más összetevőkkel kombinálva még izgalmasabb szószokat, önteteket és mártásokat alkothatnak.

A ketchup alapú szószok közé tartozik például a koktélszósz, amit leginkább a tenger gyümölcsei mellé szoktak felszolgálni, és magunk is elkészíthetjük otthon. Mustárral, BBQ-val, egy kis chilivel elkeverve pedig a hot dogot és a hamburgert teszi ellenállhatatlanná. A ketchup pedig az az alapanyag, aminek nagyon jól áll, ha füstölt paprikával, fokhagymával, hagymaporral (vagy igazi fokhagymával), oregánóval, borssal és mustármaggal egészül ki.

Tipp: A ketchup ízét savval (citrom/ ecet) és édessel (cukor/méz) könnyen egyensúlyba lehet hozni.

A mustár sem marad le a sorban, ha sokoldalúságról van szó, hiszen a klasszikus mézes-mustáros szósztól kezdve a tartármártáson át egészen a remoulade-ig rengeteg szósz és öntet fontos összetevője. És a legjobb az, hogy szinte tényleg bármilyen tunkolós megalkotható a segítségével, akár egy pikáns, akár egy klasszikus, akár egy tejes alapú (például joghurtos), vagy egy különlegesebb változatra vágyunk, úgy mint a zöldfűszeres vagy sörös ízesítésű.

A szószok szentháromságának harmadik tagja pedig a majonéz, ami nélkül nehéz elképzelni, hogy lehet jó a rántott sajt, a krumplisaláta vagy éppen a rántott hal.

És bár nem éppen alakbarát szósz, hiszen zsírtartalma nem csekély, mégis rendkívüli ízélményben lehet részünk, ha majonézzel zsonglőrködünk a konyhában. Hiszen az aioli szósz, az ezersziget és a ranch öntet sem létezne majonéz nélkül.

Miről ismerszik meg a minőségi ketchup, mustár, majonéz?

Az első és legfontosabb szabály, hogy ne a külcsín alapján döntsünk, hanem minden esetben vizsgáljuk meg alaposan a termék címkéjét, hiszen a gyártóknak kötelező feltüntetni mindent hozzávalót, amit az adott termék tartalmaz.

A ketchup esetében fontos, hogy minél magasabb legyen a paradicsomtartalma (például 100 késztermék minimum 120 gramm paradicsomból készüljön), ezzel szemben hozzáadott cukortartalma legyen minél alacsonyabb.

A jó mustárnak is megvannak a maga ismérvei: az összetevők felsorolásánál első helyen álljon a mustármag vagy mustárliszt, ne legyen számottevő az adalékanyag és sűrítő mennyisége, és ne tartalmazzon aromásított ecetet.

Tipp: A dijoni mustár mindig legyen jó minőségű: magas mustármagtartalom, krémes állag, természetes íz jellemezze!

A majonézek között is azokat keressük, melyeknek fő összetevői között az olaj, tojás, ecet/ citromlé áll. Kerülni kell azokat, amelyekben olaj helyett hidrogénezett növényi zsír van.

Általánosságban elmondható, hogy jó szószoknak rövid, érthető összetevőlistája van, és kevés vagy zéró mesterséges adalékot tartalmaznak. Most pedig lássuk, ti mennyire ismeritek jól a különböző szószokat!

