A gyorsétterem a modern vendéglátás egyik legelterjedtebb formája. Fő jellemzője, hogy viszonylag olcsón, gyorsan és egyszerűen elérhető ételeket kínál, elsősorban azoknak, akiknek kevés idejük van, vagy kényelmes megoldást keresnek. Sajnos, ha szeretnénk, ha nem, szinte mindenhol találkozni egy-egy gyorsétteremmel, így biztosra vesszük, hogy az alábbi kvíz nem fog nehézséget okozni nektek! Lássuk, ti hányat ismertek fel közülük! Vigyázat, nem mindegyikkel találkozni itthon is!

Nosalty-kvíz: Hány ismert gyorsétterem logóját ismered fel?

Bár a gyorséttermek műfaja igen megosztó, biztosan mindenkivel előfordult már, hogy jobb híján egy hamburger mentette meg az éhhaláltól.

Receptajánló:

Amiért viszont lehet szeretni egy gyorséttermet:

gyors kiszolgálás

elérhetőség: a gyorséttermek szinte minden nagyobb városban jelen vannak, forgalmas csomópontokon vagy bevásárlóközpontokban is megtalálhatók, így, ha úton vagy, és nincs más lehetőség ebéd vagy vacsora gyanánt, nagyon hálásak tudunk lenni egy ilyenért

ár-érték arány: az árak általában kedvezőbbek, mint egy hagyományos étteremben, bár a minőség sok esetben össze sem hasonlítható egy étterem kínálatával, azonban szerencsére ma már burger és burger között is van különbség, így tudunk egészségesebb opciót választani (például csirkemell filét a darált csirkés helyett)

kényelmi szolgáltatások: sok gyorsétterem kínál elvitelre, házhoz szállítással vagy akár autós kiszolgálással („drive-thru”) rendelkező lehetőségeket

Fontos: a kiegyensúlyozott, egészségtudatos étkezés érdekében semmiképp sem ajánlott rendszeresen gyorsétteremben étkezni!

Íme, a kvíz!