Gasztro

2025.09.20.

Nosalty-kvíz: Hány ismert gyorsétterem logóját ismered fel?

Nosalty profilképe Nosalty

Újabb hétvégi kvízzel készültünk nektek, melyben ismert gyorsétteremláncok logóit kell felismernetek!

A gyorsétterem a modern vendéglátás egyik legelterjedtebb formája. Fő jellemzője, hogy viszonylag olcsón, gyorsan és egyszerűen elérhető ételeket kínál, elsősorban azoknak, akiknek kevés idejük van, vagy kényelmes megoldást keresnek. Sajnos, ha szeretnénk, ha nem, szinte mindenhol találkozni egy-egy gyorsétteremmel, így biztosra vesszük, hogy az alábbi kvíz nem fog nehézséget okozni nektek! Lássuk, ti hányat ismertek fel közülük! Vigyázat, nem mindegyikkel találkozni itthon is!

McDonald's logó
Nosalty-kvíz: Hány ismert gyorsétterem logóját ismered fel?

Bár a gyorséttermek műfaja igen megosztó, biztosan mindenkivel előfordult már, hogy jobb híján egy hamburger mentette meg az éhhaláltól.

Receptajánló:

Amiért viszont lehet szeretni egy gyorséttermet:

  • gyors kiszolgálás
  • elérhetőség: a gyorséttermek szinte minden nagyobb városban jelen vannak, forgalmas csomópontokon vagy bevásárlóközpontokban is megtalálhatók, így, ha úton vagy, és nincs más lehetőség ebéd vagy vacsora gyanánt, nagyon hálásak tudunk lenni egy ilyenért
  • ár-érték arány: az árak általában kedvezőbbek, mint egy hagyományos étteremben, bár a minőség sok esetben össze sem hasonlítható egy étterem kínálatával, azonban szerencsére ma már burger és burger között is van különbség, így tudunk egészségesebb opciót választani (például csirkemell filét a darált csirkés helyett)
  • kényelmi szolgáltatások: sok gyorsétterem kínál elvitelre, házhoz szállítással vagy akár autós kiszolgálással („drive-thru”) rendelkező lehetőségeket

Fontos: a kiegyensúlyozott, egészségtudatos étkezés érdekében semmiképp sem ajánlott rendszeresen gyorsétteremben étkezni!

Íme, a kvíz!

Hirdetés
Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Legújabb receptek

almás pite

Díszes almás pite

Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...

chilis bab

Chilis bab kukoricakenyérrel

A chilis bab a világ egyik legegyszerűbb étele. Csak összekeversz mindent, hagyod megfőni, és kész is. A kukoricakenyér szintén. Ez a két étel együtt iszonyatosan finom tud lenni, gyakran ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept