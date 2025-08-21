Nosalty-kvíz: Hány világhírű francia desszertet ismersz fel?

Receptajánlónk:
És ezeket a kvízeket kitöltötted már?
A hétre csupa szép és csupa finom desszertet hoztunk nektek, egyenesen Franciaországból! Lássuk, ti hányat ismertek fel közülük!
Nyáron különösen nagy a jövés-menés határon innen és túl: rengetegen látogatnak idegen országba, hogy felfedezzék az ottani kultúrát, gasztronómiát, természeti csodákat, és egy kicsit magukénak érezzék a helyiek életvitelét. Mint azt tudjuk, egy-egy repülőút során nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni, többek közt a fedélzetre felvihető folyadék mennyiségét meghatározó szabálynak. Na de mi a helyzet az olyan furcsaságokkal, mint hogy Szingapúrba tilos a rágó beutaztatása, vagy hogy nem vihetünk az Ausztráliában élő rokonoknak magyar mézet? Nézzük, mit kell tudni arról, ha hazai ízeket vinnénk magunkkal egy külföldi utazás alkalmával!
Nyáron érdemes minden kedvenc gyümölcsünkből befőzni pár üveg lekvárt, hogy a szomorkásabb, hidegebb hónapokra is jusson belőlük. Készíthetjük friss és fagyasztott gyümölcsből ...
Az Alföldön inkább barátfülének, máshol derelyének nevezett klasszikus magyar finomság, egy burgonyás töltött tészta, melyet leggyakrabban túróval és szilvalekvárral készítenek. ...
A hétre csupa szép és csupa finom desszertet hoztunk nektek, egyenesen Franciaországból! Lássuk, ti hányat ismertek fel közülük!
Magyaros leves irtó gazdagon, melyet nyáriasított „káposztás" kocka követ, méghozzá karalábéból, a sütemény pedig elegáns kávétorta lesz.Nosalty
A sült krumpli akkor tökéletes., amikor ropogósra sült, aranybarna kérget kap, ha pedig ha beleharapunk, finom puha textúrájú. Ezt szórd a burgonya főzővízébe, hogy ne legyen szottyos a végeredmény - Napi Tippünk ebben is segít!Nosalty
Mai finomságaink kicsit hűtenek, és közben komfortot is nyújtanak. Almaleves, mely melegen és hidegen is fogyasztható, majd egy adag gazdag, csirkés orzótészta telít el. Végül pedig egy citromos álomsüti kényeztet!
A kövirózsát mindenki kedveli, és még a gyerekek is ismerik: cuki apró cserepekben sok-sok helyen találkozhatunk pozsgásokkal, kaktuszokkal, melyek arról híresek, hogy vizet is alig kérnek. Most a kövirózsa gondozásához adunk pár tippet!
Újabb Lidl-ajánlatra készülhetünk a héten: olyan konyhai eszközre csaphatunk le nagyon jó áron, ami egyszerre három konyhai folyamat alól ment fel minket. Lássuk, mivel várja a Lidl a vásárlóit!
Nem ragad, nem szakad, ez a mi palacsinta alapreceptünk!
A TV-ben láttam ezt a receptet. Annyira gyors és egyszerű, szinte elronthatatlan.
Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé. Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...