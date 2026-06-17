A biztonsági szakértő figyelmeztet: soha ne hagyd a kulcsot a zárban, főleg ne éjszakára

Mi történik, ha a kulcs a zárban marad?
Sokaknál az esti rutin része, hogy bezárják a bejárati ajtót, és a kulcsot bent hagyják a zárban, mert így gyorsan hozzáférhető vészhelyzet esetén. A biztonsági szakértők szerint azonban ez a gyakorlat több szempontból is problémás.
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Túlterheli a zárat
A modern ajtózáraknál a kulcs hosszú órákon át a zárban tartva folyamatos nyomást gyakorol a rugókra, ami idővel anyagfáradáshoz vagy meghibásodáshoz vezethet. A kulcs bent hagyásának tehát nincs biztonsági előnye, viszont extra mechanikai terhelést okoz.
A betörést sem akadályozza meg!
- Üveges ablakkal rendelkező ajtóknál nagyobb a rizikó: a kulcs bent hagyása esetén a betörők egyszerűen betörik az üveget, és el is érhetik a kulcsot.
- Más esetekben a betörők gyakran más módszerekkel, pl. fúrással vagy a henger megrongálásával jutnak be, így a kulcs bent hagyása nem ad extra védelmet.
Tűz- és vészhelyzet
A tűzoltók szerint a legfontosabb, hogy esetleges vészhelyzetben az ajtót bármikor ki lehessen nyitni belülről, például pánikzáras mechanizmussal, amely gyors evakuálást tesz lehetővé.
Fontos szempontok
A legtöbb lakásbiztosító megköveteli az ajtók megfelelő zárhatóságát betörés esetén, ezért sem ajánlott a kulcsot a zárban hagyni.
- Szakértők javasolják, hogy a kulcsot könnyen elérhető, fix helyre tegyük, az ajtó közelében - kulcstartóra a falon, tálba a cipősszekrényen, stb.
- Ajánlott továbbá az amerikai típusú forgógombos zár használata, ahol az ajtó kulcs nélkül nyitható belülről, kívülről viszont zárva marad!
A biztonsági szakértők tippjei:
- Használj egy könnyen hozzáférhető kulcstartót az ajtó közelében.
- Telepíthetsz modern pánikzárat is, amely belülről kulcs nélkül nyithatóvá teszi az ajtót, kívülről viszont zárt marad.
Összefoglaló röviden - ezért ne hagyd a zárban a kulcsot:
- A kulcs bent hagyása folyamatos mechanikai terhelést okoz a zárnak.
- Modern dupla hengeres záraknál a kulcs bent maradása nem akadályozza a kívülről történő nyitást.
- Üvegezett ajtóknál a bent hagyott kulcs könnyen hozzáférhetővé válhat a betörők számára! Itt különösen fontos, hogy ne hagyd a zárban a kulcsot!
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