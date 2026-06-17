A biztonsági szakértő figyelmeztet: soha ne hagyd a kulcsot a zárban, főleg ne éjszakára

Sokan hagyják a kulcsot a zárban akár éjszakára is, mert egyszerűnek és kényelmesnek tűnik, és úgy érzik, biztonságos, mondván, mi baj lehet, ha kulcsra zárták az ajtót? Biztonsági szakértők azonban figyelmeztetnek: ez a szokás technikai és biztonsági kockázatokat egyaránt rejthet, sőt, a sürgősségi helyzetekben is veszélyes lehet. Otthon Tippünk következik.

Mi történik, ha a kulcs a zárban marad?

Sokaknál az esti rutin része, hogy bezárják a bejárati ajtót, és a kulcsot bent hagyják a zárban, mert így gyorsan hozzáférhető vészhelyzet esetén. A biztonsági szakértők szerint azonban ez a gyakorlat több szempontból is problémás.

A kulcs ajtóban hagyásának nincs biztonsági előnye

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Túlterheli a zárat

A modern ajtózáraknál a kulcs hosszú órákon át a zárban tartva folyamatos nyomást gyakorol a rugókra, ami idővel anyagfáradáshoz vagy meghibásodáshoz vezethet. A kulcs bent hagyásának tehát nincs biztonsági előnye, viszont extra mechanikai terhelést okoz.

A betörést sem akadályozza meg! Sokan azt hiszik, hogy a bent hagyott kulcs megakadályozza a betörést, de a modern dupla hengeres záraknál ez nincs így. A zárat kívülről kulccsal akkor is működtethetik, ha bent maradt egy kulcs!

Üveges ablakkal rendelkező ajtóknál nagyobb a rizikó: a kulcs bent hagyása esetén a betörők egyszerűen betörik az üveget, és el is érhetik a kulcsot .

a kulcs bent hagyása esetén a betörők . Más esetekben a betörők gyakran más módszerekkel, pl. fúrással vagy a henger megrongálásával jutnak be, így a kulcs bent hagyása nem ad extra védelmet.

Tűz- és vészhelyzet

A tűzoltók szerint a legfontosabb, hogy esetleges vészhelyzetben az ajtót bármikor ki lehessen nyitni belülről, például pánikzáras mechanizmussal, amely gyors evakuálást tesz lehetővé.

Fontos szempontok

A legtöbb lakásbiztosító megköveteli az ajtók megfelelő zárhatóságát betörés esetén, ezért sem ajánlott a kulcsot a zárban hagyni.

Ne hagyd a kulcsot az ajtóban, különösen üvegezett, üvegablakos ajtóknál!

Szakértők javasolják, hogy a kulcsot könnyen elérhető, fix helyre tegyük, az ajtó közelében - kulcstartóra a falon, tálba a cipősszekrényen, stb.

az ajtó közelében - kulcstartóra a falon, tálba a cipősszekrényen, stb. Ajánlott továbbá az amerikai típusú forgógombos zár használata, ahol az ajtó kulcs nélkül nyitható belülről, kívülről viszont zárva marad!

A biztonsági szakértők tippjei:

Használj egy könnyen hozzáférhető kulcstartót az ajtó közelében.

Telepíthetsz modern pánikzárat is, amely belülről kulcs nélkül nyithatóvá teszi az ajtót, kívülről viszont zárt marad.

A forgógombos zárnál az ajtó kulcs nélkül nyitható belülről, kívülről viszont zárva marad

Összefoglaló röviden - ezért ne hagyd a zárban a kulcsot:

A kulcs bent hagyása folyamatos mechanikai terhelést okoz a zárnak.

Modern dupla hengeres záraknál a kulcs bent maradása nem akadályozza a kívülről történő nyitást .

. Üvegezett ajtóknál a bent hagyott kulcs könnyen hozzáférhetővé válhat a betörők számára! Itt különösen fontos, hogy ne hagyd a zárban a kulcsot!

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