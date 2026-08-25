Itt nyitott éttermet Lékai-Kiss Ramóna – Régi álma vált valóra

Olasz ízeket kínáló éttermet nyitott egyik barátjával Lékai-Kiss Ramóna Balatonfüreden, a Brázay Parkban.

Kiss Ramóna műsorvezető régi álma vált valóra, ugyanis a napokban nyitott olasz éttermet barátjával, Kántor Zsuzsival, akinek nevéhez kötődik a Sparhelt Bistro és a Baricska Csárda is.

A kutyabarát étterem Balatonfüreden, a Brázay Parkban nyílt meg, és Ciao Limone néven várja a vendégeket, olasz ízekkel!

Egy hely, ami a szívünknek nagyon kedves, egy kis Olaszország a Balaton partján, sok szeretettel, jó ízekkel és azzal a bizonyos „CIAO” életérzéssel.🥂🍝 - írta Instagram-posztjában.

Ramóna szeme többször is könnybe lábadt, amikor a nyitásról beszélt:

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