Itt nyitott éttermet Lékai-Kiss Ramóna – Régi álma vált valóra

Kiss Ramóna műsorvezető régi álma vált valóra, ugyanis a napokban nyitott olasz éttermet barátjával, Kántor Zsuzsival, akinek nevéhez kötődik a Sparhelt Bistro és a Baricska Csárda is.
A kutyabarát étterem Balatonfüreden, a Brázay Parkban nyílt meg, és Ciao Limone néven várja a vendégeket, olasz ízekkel!
Egy hely, ami a szívünknek nagyon kedves, egy kis Olaszország a Balaton partján, sok szeretettel, jó ízekkel és azzal a bizonyos „CIAO” életérzéssel.🥂🍝- írta Instagram-posztjában.
Ramóna szeme többször is könnybe lábadt, amikor a nyitásról beszélt: