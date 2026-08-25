Ez a kenyér vitte a prímet a Szent István-napi Kenyérversenyen: 3300 darabot kapkodtak el belőle a magyarok

Kiemelkedő érdeklődés kísérte a Magyar Pékszövetség idei Szent István-napi Kenyérversenyének győztes termékeit a 2026. augusztus 20–22. között megrendezett Magyar Ízek Utcáján. A háromnapos rendezvény alatt összesen 5800 darab fogyott a három kategóriagyőztes pékáruból: Magyarország 2026. évi Szent István-napi Kenyeréből, a Pilisi Pityókás kenyérből 3300 darabot, az Innovatív kenyér kategóriát megnyerő Magvető kenyeréből 1200 darabot, míg az idei Leveles sétáló süteményből, a Citrom Virágból 1700 darabot vásároltak meg a látogatók.

A Várkert Bazárnál megrendezett Magyar Ízek Utcája idén is az augusztus 20-i nemzeti ünnep egyik kiemelt gasztronómiai helyszíne volt. A rendezvény augusztus 20-án és 21-én 9 órától éjfélig, augusztus 22-én 22 óráig fogadta a látogatókat, és a Kárpát-medence gasztronómiai hagyományait, kistermelői termékeit és kézműves különlegességeit mutatta be. A rendezvény egyik fontos eleme évről évre az aktuális Szent István-napi kenyér bemutatása és kóstolási lehetősége.

Ez a kenyér vitte a prímet a Szent István-napi programokon: 3300 darabot kapkodtak el belőle a magyarok forrás

Az idei államalapítási ünnepségsorozat Budapesten a hagyományos és a kortárs programokat egyaránt felvonultatta. A Kossuth téri zászlófelvonás és tisztavatás mellett a látogatók többek között a Magyar Ízek Utcáján, a Szent Jobb-körmeneten, a nyitott Parlament programjain és a dunai vízi- és légiparádén is részt vehettek. Az ünnep esti központi látványossága a Duna és a Parlament környezetében megvalósított audiovizuális show volt.

A szakmai versenytől a fogyasztók asztaláig

A Magyar Pékszövetség 2026-ban tizenötödik alkalommal rendezte meg a Szent István-napi Kenyérversenyt. A három kategóriában – Szent István-napi kenyér, Innovatív kenyér és Leveles sétáló sütemény – 26 pékipari vállalkozás összesen 86 terméket nevezett. A szakmai zsűri anonim bírálat során értékelte a termékek minőségét, ízvilágát, technológiai kivitelezését, állományát és megjelenését. A verseny azonban nem ér véget a szakmai eredményhirdetéssel. A Magyar Pékszövetség egyik fontos célja, hogy a díjnyertes termékekkel a nagyközönség is találkozzon, és a szakmai elismerés közvetlen fogyasztói visszajelzéssel is kiegészüljön. Erre biztosít évről évre kiemelt lehetőséget a Magyar Ízek Utcája.

Az idei értékesítési adatok azt mutatják, hogy a fogyasztók részéről jelentős az érdeklődés a Kenyérverseny győztesei iránt.

A három nap alatt megvásárolt 6200 darab díjnyertes pékáru nemcsak a rendezvény népszerűségét jelzi, hanem visszaigazolást jelent a termékeket fejlesztő pékségeknek és az azokat elkészítő szakembereknek is.

Az idei értékesítési adatok azt mutatják, hogy a fogyasztók részéről jelentős az érdeklődés a Kenyérverseny győztesei iránt Princz Mihály

A 2026-os Szent István-napi Kenyér a Pilisi Pityókás kenyér lett

A három győztes közül a legnagyobb mennyiségben a Szent István-napi kenyér kategória győztese a HEL Pékség – SZÁSZ Pékség Pilisi Pityókás kenyere fogyott: a Magyar Ízek Utcáján 3300 darabot értékesítettek belőle.

A Pilisi Pityókás a hagyományos magyar kenyérkészítés elemeit korszerű technológiával ötvözi. BL55 és BL80 búzalisztből, hagyományos kovászból, vízből, sóból és burgonyából készül. Karakterét a 24 órán át érlelt, magas hidratáltságú kovász adja, a burgonya pedig szaftosabb bélzethez és hosszabb frissességhez járul hozzá. A név egyszerre utal a burgonya népies elnevezésére és a Pilisre, ahol a recept megszületett.

A gyártó HEL Pékség 2010-ben kezdte meg működését Solymáron, az elmúlt években pedig tíz szakbolttal bővítette hálózatát. Üzletei 2023 óta egységesen SZÁSZ Pékség néven működnek. A vállalkozás nem először szerepelt sikeresen a Magyar Pékszövetség versenyén: korábban Szent István-napi és Innovatív kenyér kategóriában is szerzett már első helyezést.

A Magvető kenyere az Innovatív kenyér kategória győztese

Az Innovatív kenyér kategória első helyezettje a Sütőmix Kft. – Kossuth 1 Pékség Magvető kenyere lett, amelyből a rendezvény három napja alatt 1200 darab talált gazdára.

A hosszú érlelésű vadkovászos kenyér fejlesztésénél azt keresték az alkotók, hogyan lehet természetes alapanyagok segítségével gazdagítani egy hagyományos kovászos kenyér beltartalmi értékét. Ennek eredményeként négyféle mag – pirított lenmag, szezámmag, zabpehely és napraforgómag – került a tésztába.

A magvak karakteres ízt, változatos textúrát és magasabb rosttartalmat adnak a terméknek. A gondosan kiválasztott hazai alapanyagok, a kézműves malomból származó liszt és a hosszú érlelés együtt adják a Magvető kenyere egyedi karakterét.

A pesthidegkúti Kossuth 1 Pékséget működtető Sütőmix Kft. 1993 óta dolgozik azon, hogy helyben készült, minőségi pékáruval lássa el vásárlóit. A hagyományos kovászos és hosszú érlelésű vadkovászos termékek mellett a pékség fontosnak tartja a hazai alapanyagok és termelők előtérbe helyezését is.

A Citrom Virágból is több mint ezer darab fogyott

A Leveles sétáló sütemény kategória idei győztese, a Pedró Pékség Kft. Citrom Virág elnevezésű süteménye szintén nagy sikert aratott: a rendezvény alatt 1700 darabot értékesítettek belőle.

A saját fejlesztésű vajas leveles sütemény egyik különlegessége a 16 órán át érlelt tészta és az abból kialakított különleges forma.

A könnyed, roppanós leveles szerkezethez saját készítésű, friss citromhéjjal készülő citromkrém társul. A citrusos ízvilágot a vaj gazdagsága egészíti ki, a sütemény tetején elhelyezett citromvirág pedig karakteres, könnyen felismerhető megjelenést ad a terméknek.

A Pedró Pékség 2002-ben kezdte meg működését Vajda Péter-Pedró irányításával. A vállalkozás mára 11 saját üzlettel, valamint viszonteladó partnerekkel van jelen Győr-Moson-Sopron vármegyében. A pékség saját kovászt használ kenyereihez, a péksüteményekhez szükséges töltelékek és lekvárok jelentős részét pedig saját műhelyében készíti.

Nagy érdeklődés övezte a díjnyertes kenyereket Princz Mihály

A díjnyertes termékek az ünnep után is elérhetők

A Magyar Pékszövetség számára fontos, hogy a Szent István-napi Kenyérverseny győztes termékei ne kizárólag az augusztus 20-i ünnepi időszakban legyenek elérhetők. A nyertes vállalkozások saját üzletei mellett ezért más pékségek is csatlakozhatnak a gyártói programhoz.

A csatlakozó gyártók az eredeti receptúra és technológia alapján készítik a termékeket, így a program célja, hogy a vásárlók az ország különböző pontjain azonos minőségi követelményeknek megfelelő díjnyertes pékáruval találkozzanak. Az értékesítési pontokon egységes plakátok és termékjelölések segítik a hivatalos gyártóhelyek felismerését.

A Kenyérverseny nyertes termékeinek árusítóhelyei – 2026

A Magyar Pékszövetség köszönetét fejezi ki a Magyar Ízek Utcája szervezőinek, a három győztes vállalkozásnak, a termékek készítésében részt vevő szakembereknek, valamint mindazoknak, akik az ünnepi hétvégén megkóstolták a 2026. évi Szent István-napi Kenyérverseny díjnyertes termékeit.

A Magyar Pékszövetségről

A Magyar Pékszövetség több mint három évtizede működő szakmai érdekképviseleti szervezet. Feladata a hazai sütőipari vállalkozások érdekeinek képviselete, az ágazat szakmai fejlődésének támogatása, valamint a sütőipari szakma és a minőségi magyar péktermékek népszerűsítése. A Szövetség szakmai versenyekkel, oktatási és továbbképzési programokkal, szakmai rendezvényekkel, valamint marketing- és kommunikációs programokkal segíti a magyar pékségeket.

A rendezvényen

Címlapkép.